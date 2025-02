Gold beim 1.Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul

Mitreißende Performance und Standing Ovations: Daniela Haase begeistert Publikum und Jury beim internationalen Rednerwettbewerb

Persönlichkeit, Ausstrahlung und Mindset – überzeugt beim 1. Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul

Vier Minuten, zwei Bühnen, 20 Nationen – und eine Beilsteiner Unternehmerin mittendrin! Daniela Haase, Expertin für Mindset und Persönlichkeit, begeisterte beim 1. Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul mit einer eindrucksvollen Performance und setzte sich gegen starke Konkurrenz durch.

Der von Erfolgscoach Hermann Scherer ins Leben gerufene Wettbewerb gilt als die Weltmeisterschaft der Rhetorik. Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt – so lautet das Erfolgsrezept des Speaker Slams, der am 30. Januar 2025 stattfand. Nach Austragungen in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 1. Internationale Speaker Slam nun erstmals in Dresden/Radebeul statt. Mit 240 Teilnehmern wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt.

„Persönlichkeit, Mindset und Ausstrahlung gewinnen immer!“ Genau darum ging es im Vortrag von Daniela Haase – und sie hat das Publikum zum Lachen gebracht und mitten ins Herz getroffen. Ihre Botschaft überzeugte das Publikum mit Standing Ovation und die hochkarätige Scouting-Jury, darunter Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Expertenportal-Gründer Josua Laufer und Germany“s Next Speaker Star Katja Kaden.

Nach einem intensiven Auswahlverfahren wurde Haase in die Finalistengruppe aufgenommen und mit dem „Excellence Award“ durch Hermann Scherer ausgezeichnet.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, vor einem internationalen Publikum zu stehen und in vier Minuten eine Botschaft zu transportieren, die berührt und bewegt. Besonders freut es mich, als Unternehmerin zu zeigen, dass Ausstrahlung, Persönlichkeit und Mindset, keine Frage des Aussehens, der Frisur oder Kleidergröße ist – sondern dass es um innere Werte geht, um das Gefühl mit sich und der Welt zufrieden und glücklich zu sein.“

Und das bringt sie auf die Bühne: ehrlich, direkt und mit voller Power.

Daniela Haase ist Expertin für Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Sie unterstützt Menschen dabei, sich von alten Mustern zu lösen, ihre innere Stärke zu entfalten und mit Klarheit, Selbstbewusstsein und echter Zufriedenheit durchs Leben zu gehen. Ihr Coaching-Ansatz kombiniert tiefgehende Strategien – für nachhaltige Veränderung und echte Erfolge in Business, Beziehungen und persönlicher Entwicklung.

