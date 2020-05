Gold für Cosm bei den iF Design Awards 2020

Der von den Berliner Designern Studio 7.5 für Herman Miller gestaltete Bürostuhl erhält höchste Auszeichnung in der Kategorie Produktdesign.

Ein weiterer großer Erfolg für Cosm von Herman Miller: Der adaptive Bürostuhl der Berliner Designer Studio 7.5 wurde beim iF Design Award 2020 in der Kategorie Produktdesign mit dem Label Gold ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielten nur 75 Arbeiten unter den mehr als 7000 Einreichungen das Label, mit dem eine herausragende und wegweisende Designleistung prämiert wird. Der if Design Award ist einer der weltweit renommiertesten und anerkanntesten Design-Wettbewerbe.

“Ein beeindruckend gestalteter Bürostuhl von Studio 7.5 für Herman Miller. Er verbindet einen einfachen, effektiven und intelligenten Materialeinsatz mit einer auffälligen ergonomischen Funktionalität, die ohne komplexe Verstellmechanismen auskommt. Cradle-to-Cradle zertifiziert, bietet dieser Stuhl ein optimales Benutzererlebnis”

begründete die iF Jury ihre Wahl.

Cosm bietet jeder Person die Unterstützung, der sie braucht, ohne auf den individuellen unvergleichlichen Komfort und eine ergonomische Sitzposition zu verzichten. Der Bürostuhl passt sich automatisch an den jeweiligen Nutzer an, nur die Höhe muss eingestellt werden. Das bietet Unternehmen eine überzeugende ergonomische Lösung, die zunehmend auf Desk Sharing Konzepte setzen oder Arbeitsumgebung in ihren Büros integrieren wollen, in der die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz nach den Aufgaben auswählen und so den Arbeitsplatz oft wechseln.

“Wir wollten für jede Person, die auf Cosm Platz nimmt, ein Gefühl der Schwerelosigkeit beim Sitzen erzeugen”, erklärt Carola Zwick, eine der Gründerinnen von Studio 7.5. “Das war keine leichte Aufgabe, denn dieser Anspruch und die gewünschte einfache Einstellung erforderten eine sehr komplexe Mechanik. Dass es uns gelungen ist, dieses Sitzerlebnis in einem ästhetischen Objekt zu vereinen, das auch jenseits der klassischen Bürowelt eingesetzt werden kann, bestätigt die Auszeichnung mit dem IF Gold Award. Darüber freuen wir uns sehr”.

Die Auszeichnung mit dem Gold iF Design Award ist eine weitere Anerkennung für Cosm, den Herman Miller 2018 auf der Brera Design Week in Mailand zeitgleich zum Salone di Mobile präsentierte.

Seither wurde Cosm unter anderem mit folgenden Preisen ausgezeichnet:

German Design Award 2020

Gold – DDC Award Gute Gestaltung – Deutscher Designer Club 2019

Red Dot Best of the Best Product Design 2019

TIME Magazin: Top 100 Innovations 2019

Best of NeoCon Gold – NeoCon 2018

Interior Design HiP Award – NeoCon 2018

Fast Company Innovation by Design Award 2018

Dezeen Workplace Design Award Shortlist 2018

Orgatec Innovation Award – Orgatec 2018

Gold bei New York DRIVEN x DESIGN Awards

Weitere Informationen zu Cosm unter www.hermanmiller.com/cosm

Über den iF Design Award

Seit 67 Jahren ist der iF DESIGN AWARD ein Qualitätsbegriff für herausragendes Design. Das iF Label zeichnet weltweit außergewöhnliche Designleistungen aus, und der iF DESIGN AWARD ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt. Einreichungen werden in den folgenden Disziplinen ausgezeichnet: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Dienstleistungsdesign, Architektur und Innenarchitektur sowie Fachkonzepte. Alle prämierten Beiträge werden auf dem iF WORLD DESIGN GUIDE und in der iF design app präsentiert.

Herman Miller ist ein weltweit führender Anbieter von Büromöbeln, Einrichtungsgegenständen und damit verbundenen Technologien und Dienstleistungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1905 setzt das Unternehmen auf innovatives Design, um Menschen zu helfen, Großes zu leisten. Aus dem globalen agierenden Unternehmen hat sich die Herman Miller Group entwickelt, eine Markenfamilie, die eine Vielzahl von Produkten für Bereiche anbietet, in denen Menschen leben, lernen, arbeiten und heilen. Zur Markenfamilie gehören Colebrook Bosson Saunders, Design Within Reach, Geiger, HAY, Maars Living Walls, Maharam, naughtone, Nemschoff und Herman Miller. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hermanmiller.com/de_de/about/

