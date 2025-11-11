Gold-Hot-Stock Tocvan startet Bohrprogramm nach Doppelfund. Pilotproduktion rückt näher – Cashflow ab 2026

11.11.25 08:08

AC Research

Verbreitet im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Calgary ( www.aktiencheck.de, Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Gold_Hot_Stock_Tocvan_startet_Bohrprogramm_Doppelfund_Pilotproduktion_rueckt_naeher_Cashflow_2026-19200317

Executive Summary

11.11.2025

Verbreitet im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Gold-Hot-Stock Tocvan startet Bohrprogramm nach Doppelfund

Pilotproduktion rückt näher – Cashflow ab 2026

Jetzt beginnt die nächste Phase der Erfolgsgeschichte! Während der Goldpreis wieder über 4.000 US$ pro Unze klettert und die Stimmung am Edelmetallmarkt anzieht, hat unser Gold Hot Stock Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) den Start seines mit Spannung erwarteten ersten Bohrprogramms im North Block des Gran Pilar Gold-Silver-Projekts in Sonora, Mexiko, bekanntgegeben. Nur wenige Wochen nach der spektakulären Entdeckung zweier neuer Gold-Silber-Zonen mit historischen Untertagearbeiten folgt nun der nächste Meilenstein: das erste Bohrprogramm über 2.000 Meter – und der Startschuss in eine neue Wachstumsphase.

Meilenstein erreicht – Bohrprogramm im North Block gestartet

Die jetzt gestarteten Bohrungen zielen auf eine 3,2 × 1,5 Kilometer große Zone innerhalb der North Alteration Zone, in der Gesteinsproben bereits bis zu 5,6 g/t Gold und 1.225 g/t Silber lieferten. Diese Zone wurde erst kürzlich durch neue Funde erweitert: historische Stollen, Quarzgänge und hydrothermale Alteration deuten auf eine großvolumige, hochgradige Goldvererzung hin.

„Wir sind begeistert über den Fortschritt unseres ersten Bohrprogramms im North Block – ein entscheidender Schritt zur Erschließung des gesamten Gran-Pilar-Systems“, so CEO Brodie Sutherland. „Mit den neuen Zonen und der Integration geophysikalischer und geochemischer Daten erwarten wir Ergebnisse, die unsere Ressourcengrundlage signifikant erweitern werden.“

Die Entdeckung mehrerer neuer mineralisierter Zielgebiete mit historischen Untertagearbeiten bestätigt die außergewöhnliche Strukturvielfalt. In Kombination mit laufenden Schürfgräben, Oberflächenproben und der Pilotminen-Vorbereitung entsteht ein Gesamtbild, das Gran Pilar in ein neues Explorations- und Entwicklungsstadium hebt.

Pilotproduktion rückt näher – Cashflow ab 2026

Unser Gold Aktientip Tocvan Ventures Corp hat die vollumfänglich Genehmigung für über 30.000 Meter Bohrungen und besitzt bereits die Freigabe für eine 50.000-Tonnen-Pilotproduktionsanlage. Das Unternehmen plant, innerhalb der nächsten 30 bis 45 Tage den Pilotbetrieb aufzunehmen – ein entscheidender Schritt in Richtung erstmaliger Umsätze und Cashflow ab 2026.

Diese Entwicklung markiert den Übergang vom reinen Explorer zum künftigen Goldproduzenten – in einer Phase, in der der Markt Goldaktien mit Produktionspotenzial besonders stark bewertet.

Gran Pilar – Wachstum auf ganzer Linie

Das über 22 Quadratkilometer große Gran-Pilar-Projekt umfasst zwei Hauptgebiete:

• South Block – mit beeindruckenden Bohrergebnissen wie

• 19,4 g/t Au über 3,1 Meter

• 5,4 g/t Au über 6,1 Meter

• 136 g/t Ag über 10,7 Meter

• North Block – die neue Entdeckung mit historischen Stollen, frischen Strukturen und geochemisch hochgradigen Zonen.

Diese Kombination aus bewährten Hochgradzonen und neuen Entdeckungen schafft die Grundlage für eine massive Ressourcenerweiterung und eine mögliche Neubewertung am Markt.

Goldpreis über 4.000 US$ – Tocvan im perfekten Momentum

Selten war das Umfeld günstiger: Der Goldpreis hat die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US$ pro Feinunze zurückerobert, die Märkte werden mit Liquidität geflutet, und Investoren suchen nach realen Wachstumsstories mit Produktionsperspektive. Tocvan steht mit bewährter Geologie, klarer Roadmap und operativer Umsetzung im Sweet Spot dieser Bewegung. Jedes neue Bohrloch, jede Probe und jede Meldung erhöht den inneren Wert – und rückt das Unternehmen näher an die Schwelle zur Produktion.

Warum Tocvan Ventures jetzt im Rampenlicht steht

– Erstes Bohrprogramm im North Block gestartet – 2.000 m Phase 1 läuft

– Zwei neue Gold-Silber-Zonen mit historischen Stollen entdeckt

– Pilotproduktion in Vorbereitung – Start in wenigen Wochen

– Genehmigung für 30.000 m Bohrungen bereits erteilt

– Cashflow ab 2026 realistisch in Sichtweite

– Goldpreis über 4.000 US$ – optimales Marktumfeld

Fazit: Tocvan Ventures – Der Gold-Hot-Stock mit Zündstoff für 2025/26

Mit dem laufenden Bohrprogramm, einer unmittelbar bevorstehenden Pilotproduktion und einem starken Goldpreis vereint unser Gold Hot Stock Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) alle Zutaten für eine potenzielle Kursrakete. Die Entdeckung neuer Zonen mit historischen Minenarbeiten könnte sich als Gamechanger erweisen – und der Übergang in die Produktion markiert den strategischen Wendepunkt der Unternehmensentwicklung. Wer jetzt handelt, positioniert sich vor den nächsten großen Meilensteinen – und erlebt womöglich den Moment, in dem Tocvan Ventures vom Explorer zum Produzenten aufsteigt.

10 Gründe JETZT die Gold-Aktien von Tocvan Ventures Corp. zu kaufen

1. Multi-Millionen-Unzen-Potenzial – Der Schatz liegt direkt vor uns! Das Gran Pilar-Projekt birgt ein massives Gold- und Silbervorkommen mit einem ersten Ziel von 750.000 bis 1.000.000 Unzen Gold in der Hauptzone. In den umliegenden Zonen wird sogar ein Potenzial von 3 Millionen Unzen erwartet. Die Bohrergebnisse sprechen eine klare Sprache: 116,9 m mit 1,2 g/t Gold, 24,2 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber sowie Spitzenwerte von 12 g/t Gold. Die für Q4 2025 erwartet erste Ressourcen-Schätzung dürfte zur Neubewertung der Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Tocvan Ventures Corp. sorgen.

2. Enorm unterbewertet – Der nächste Highflyer? Während Wettbewerber wie Minera Alamos eine Marktkapitalisierung von 127 Mio. EUR erreicht haben, wird Tocvan aktuell mit nur 30,63 Mio. EUR bewertet – trotz fortgeschrittener Bohrungen und nachgewiesener Goldvorkommen. Die erste Ressourcenschätzung könnte eine massive Neubewertung auslösen.

3. Strategische Lage – Im Herzen einer der besten Goldregionen der Welt! Die Projekte liegen in Sonora, Mexiko, einem der produktivsten und bergbaufreundlichsten Gebiete weltweit. Große Player wie Alamos Gold, Agnico Eagle, Pan American Silver und Fresnillo betreiben dort bereits profitable Minen. Fresnillo, der größte Goldproduzent Mexicos, wurde zuletzt bei einer Begutachtung des Pilar-Gold-Silber- Projektgeländes fotografiert. CEO Brodie Sutherland führt bereits Gespräche mit mindestens einem großen regionalen Unternehmen über eine strategische Partnerschaft, die nach Vorlage der ersten Ressourcen-Schätzung schon bald Früchte tragen sollten.

4. Herausragende Bohrergebnisse – Das Gold wartet nur darauf, gehoben zu werden! Über 25.000 Bohrmeter haben bereits hochgradige Ergebnisse geliefert: 116,9 m mit 1,2 g/t Gold, 24,2 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber, 10,2 m mit 12 g/t Gold und 21,2 g/t Gold sowie >2.000 g/t Silber in Bodenproben. Diese Ergebnisse deuten auf großvolumige, leicht zugängliche Lagerstätten hin – perfekt für kosteneffizienten Tagebau.

5. Klare Roadmap zur Produktion – Der Countdown läuft! Tocvan steht unmittelbar vor dem entscheidenden Schritt: Mit der jetzt erteilten Genehmigung soll die Pilot-Produktion innerhalb der nächsten 30 bis 45 Tage starten – der Moment, in dem erstmals Umsätze und Cashflow generiert werden. Parallel rückt die erste Ressourcenschätzung in greifbare Nähe und schafft die Basis für eine umfassende Neubewertung. Diese Meilensteine dürften starke Kursimpulse auslösen – und Anleger, die jetzt einsteigen, positionieren sich ganz vorne im Rennen um die nächste Gold-Erfolgsgeschichte.

6. Erfolgreiche Metallurgie – Einfaches und kostengünstiges Gold- und Silber-Processing: Die Bulk-Probennahmen zeigen eine einfache Verarbeitbarkeit: >62 % Heap-Leach-Goldgewinnung, >95 % Gold- und Silbergewinnung über Gravity- und Agitated Leach. Das bedeutet: niedrige Betriebskosten und schnelle Amortisation.

7. Nachhaltigkeit & soziale Verantwortung – Ein modernes Bergbauunternehmen: Tocvan legt großen Wert auf Umweltschutz und lokale Gemeinschaften: Wasserschonende Methoden, keine gefährdeten Arten im Projektgebiet und direkte Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung in Suaqui Grande. Das Unternehmen

setzt auf einen langfristigen, nachhaltigen Ansatz – ein wichtiger Pluspunkt für ESG- orientierte Investoren.

8. Erstklassiges Management mit nachweislichen Erfolgen: Das Team rund um CEO Brodie Sutherland (17 Jahre Explorationserfahrung) und Chefgeologen Rodrigo Calles-Montijo (37 Jahre Bergbauerfahrung) bringt die perfekte Kombination aus technischer Expertise und wirtschaftlichem Weitblick mit. Das Management hat bereits mehrfach Projekte erfolgreich zur Produktion geführt.

9. Klare Finanzstruktur – Keine Verwässerungsfalle: Mit nur 56,7 Millionen ausstehenden Aktien und einer soliden Kapitalstruktur ist unser Gold Hot Stock Tocvan Ventures Corp. im Vergleich zu vielen Explorern extrem effizient aufgestellt. 80% der Aktien befinden sich in festen Händen langfristiger Investoren. Es gibt keine Überflutung durch Optionen oder Warrants – was bedeutet: Anleger profitieren direkt von zukünftigen Kursanstiegen.

10. Der perfekte Zeitpunkt – Vor den großen Meilensteinen investieren! Der Goldpreis steht auf einem Hoch und Explorationswerte mit soliden Projekten und klaren Zeitplänen sind heiß begehrt. Tocvan steht kurz vor mehreren wertsteigernden Ereignissen (Ressourcenschätzung, Pilotmine, Minengenehmigung), die der Aktie enorme Kursimpulse verleihen können. Jetzt einsteigen, bevor der breite Markt das Potenzial erkennt!

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Gold_Hot_Stock_Tocvan_startet_Bohrprogramm_Doppelfund_Pilotproduktion_rueckt_naeher_Cashflow_2026-19200317

Tocvan Ventures Corp. – DAS Gold-Investment 2025

Die perfekte Goldchance für Anleger – Jetzt ist der Moment

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.002.jpeg

Unser Gold Hot Stock 2025 Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) ist nicht einfach nur ein weiteres Explorationsunternehmen – es ist die Goldrakete, auf die Anleger 2025 gewartet haben. Mit einem massiven Multi-Millionen-Unzen-Potenzial, strategisch erstklassigen Projekten in Mexiko und einem klaren Weg zur Produktion steht unser Gold Aktientip 2025 Tocvan Ventures Corp. kurz davor, sich in die Riege der großen Goldplayer einzureihen.

1. Unglaubliches Potenzial – Multi-Millionen-Unzen-Ziele:

Das Gran Pilar-Projekt ist ein wahrer Schatz unter der mexikanischen Sonne. Mit beeindruckenden Bohrungen von über 25.000 Metern wurden bereits hochgradige Gold- und Silberfunde bestätigt:

• 116,9 m mit 1,2 g/t Gold und 7 g/t Silber

• 24,2 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber

• 10,2 m mit unglaublichen 12 g/t Gold und 23 g/t Silber

Und das ist nur der Anfang! Das Unternehmen strebt eine erste Ressourcenschätzung zwischen 750.000 und 1.000.000 Unzen Gold an – mit einem langfristigen Ziel von bis zu 3 Millionen Unzen im erweiterten Projektgebiet.

2. Top-Standort in Mexiko – Der Hotspot für Goldexploration:

Mexiko ist eines der bergbaufreundlichsten Länder der Welt. Die Region Sonora ist nicht nur bekannt für ihren Reichtum an Gold- und Silbervorkommen, sondern beherbergt auch Branchengrößen wie Alamos Gold, Agnico Eagle und Pan American Silver – Tocvan ist hier also in bester Nachbarschaft.

3. Unglaublich günstige Bewertung – Der nächste Kursraketen-Kandidat:

Während Konkurrenten wie Minera Alamos bereits eine Marktkapitalisierung von 127 Mio. EUR erreicht haben, steht Tocvan aktuell bei nur 30,63 Mio. EUR – ein wahres Schnäppchen gemessen am Explorationsfortschritt und dem Goldpotenzial. Die Zahlen sprechen für sich:

• Durchschnittsgehalt Bulk Sample: 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber

• Heap Leach Recovery: >62 %

• Gravity + Agitated Leach: >95 %

Mit einem geplanten Ressourcen-Update in Q4 2025 und einer Testmine im Jahr 2025 ist die Neubewertung der Aktie praktisch vorprogrammiert.

4. Produktionsgenehmigung als Gamechanger – Countdown zu Umsatz, Cashflow und Neubewertung

Die entscheidende Hürde ist genommen: Mit der erteilten Produktionsgenehmigung steht Tocvan Ventures nur noch 30 bis 45 Tage vor dem Start der Pilot-Produktion. Ab diesem Moment fließen erstmals Umsätze und Cashflow – ein klarer Wendepunkt in der Unternehmensentwicklung. Diese neue Phase legt den Grundstein für eine fundamentale Neubewertung am Markt und könnte den Gold Hot Stock in eine völlig neue Kursdimension katapultieren.

5. Nachhaltigkeit & Verantwortung – Ein modernes Bergbauunternehmen:

Tocvan denkt langfristig – nicht nur an kurzfristige Gewinne. Die Projekte liegen in semi-ariden Gebieten ohne bedrohte Arten, der Wasserverbrauch wird streng kontrolliert, und die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden steht im Fokus. Das stärkt nicht nur das Unternehmensimage, sondern minimiert auch Risiken.

6. Warum Anleger JETZT einsteigen sollten:

– Enormes Explorationspotenzial mit Multi-Millionen-Unzen-Aussicht

– Extrem niedrige Bewertung – enormes Kurspotenzial

– Klare Roadmap zur Produktion

– Stabile Finanzierung und starke Aktionärsstruktur

– Nachhaltige Entwicklung in einem Top-Bergbauland

Fazit: Tocvan Ventures – die Goldrakete für 2025!

Während andere Explorer noch nach ihrer ersten Entdeckung suchen, hat Tocvan bereits Gold und Silber in der Erde bestätigt – und das in einer Region mit exzellenten Erfolgsaussichten. Die nächsten Monate bringen entscheidende Meilensteine, die dem Unternehmen den Sprung auf das nächste Bewertungslevel ermöglichen.

Anleger, die jetzt investieren, sichern sich ihren Anteil an einem der heißesten Goldprojekte 2025 – bevor der breite Markt es erkennt!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.003.jpeg

Eine glänzende Goldchance im Herzen Mexikos

Ihre Chance auf ein glänzendes Goldinvestment

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.004.jpeg

Tocvan Ventures Corp. – Ihre Chance auf ein glänzendes Goldinvestment!

1. Ideale Bedingungen für den Erfolg – Sonora, Mexiko:

Unser Gold Hot Stock 2025 Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) agiert in einer der weltweit attraktivsten Bergbauregionen – Sonora, Mexiko. Diese Region ist nicht nur der größte Gold- und Kupferproduzent Mexikos, sondern überzeugt auch durch ihre bergbaufreundliche Gesetzgebung. Zahlreiche namhafte Bergbauunternehmen wie Alamos Gold, Agnico Eagle, Fresnillo, Coeur Mining und First Majestic Silver sind bereits erfolgreich vor Ort tätig.

Unser Gold Aktientip 2025 Tocvan Ventures Corp. profitiert hier von einer erstklassigen Infrastruktur. Beide Projekte sind innerhalb von 2,5 Stunden von der Bergbauhauptstadt Hermosillo erreichbar – perfekte Bedingungen für eine effiziente Projektentwicklung. Durch den Einsatz lokaler Experten und bewährter Serviceunternehmen garantiert unser Gold Hot Stock 2025 Tocvan Ventures Corp. höchste Kompetenz und operative Effizienz.

Ein weiteres Plus: Die Goldvorkommen liegen nahe der Oberfläche und sind durch kostengünstige Verfahren wie Heap Leaching leicht gewinnbar. Die niedrigen Investitions- und Betriebskosten machen die Projekte besonders lukrativ. Zudem ist der Weg zur Genehmigung klar definiert – Bohrgenehmigungen sind bereits in der Hand und die weitere Entwicklung ist schnell umsetzbar.

2. Erfolgreiche Projekte mit exzellenten Bohrergebnissen:

Gran Pilar – Das Herzstück von Tocvan:

Bereits über 25.000 Bohrmeter wurden abgeschlossen und liefern beeindruckende Resultate.

• Durchschnittsgehalt (Bulk Sample): 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber

• Herausragende Bohrergebnisse:

• 116,9 m mit 1,2 g/t Gold

• 109 m mit 0,8 g/t Gold und 3 g/t Silber

• 24 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber

• Gewinnungsraten: >95 % Gold und >73 % Silber

• Die Lagerstätte wird aktuell weiterentwickelt, mit einem neuen Ressourcenbericht geplant für Q4 2025

Picacho – Die nächste Gold-Entdeckung:

Ein 24 km² großes Explorationsgebiet mit enormem Potenzial. Erste Bohrungen haben neue Goldsysteme offengelegt. Mit 6 km aussichtsreicher Trends und der Nähe zur San Francisco Mine ist Picacho ein vielversprechender Kandidat für die nächste große Entdeckung.

3. Riesiges Aufwertungspotenzial im Vergleich zu Wettbewerbern:

Ein Blick auf die regionalen Konkurrenten zeigt das enorme Kurspotenzial von Tocvan:

• Minera Alamos (Marktkapitalisierung: 127 Mio. EUR) erzielt mit geringeren Gehalten (0,65 g/t Au) bereits einen hohen Unternehmenswert.

• Alamos Gold (Marktkapitalisierung: 10,9 Mrd. CAD) arbeitet mit einem Goldgehalt von 2,71 g/t Au – Tocvans Gran Pilar mit 1,9 g/t Au liegt hier bereits im attraktiven Bereich.

Tocvan Ventures hingegen wird aktuell mit nur 30,63 Mio. EUR bewertet – ein Bruchteil im Vergleich zu den regionalen Wettbewerbern. Die bisherigen Bohrergebnisse und das Potenzial der Projekte rechtfertigen eine deutliche Neubewertung nach oben.

4. Warum jetzt investieren?

• Erfolg in einer Top-Bergbauregion: Projekte mit klarer Wachstumsstrategie und exzellenter Infrastruktur

• Hochgradige Bohrergebnisse: Goldgehalte weit über Branchendurchschnitt

• Niedrige Produktionskosten: Oberflächennahe Vorkommen und einfache Gewinnungsmethoden

• Bewertung mit großem Aufholpotenzial: Aktuell unterbewertet im Vergleich zu direkten Wettbewerbern

• Erfahrener Partner in der Region: Nutzung lokaler Expertise und schnelle Genehmigungsverfahren

Fazit: Goldene Zeiten für clevere Investoren!

Unser Gold Hot Stock 2025 Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) bietet eine seltene Gelegenheit, frühzeitig in ein Unternehmen mit erstklassigen Projekten, beeindruckenden Bohrergebnissen und massiven Wachstumschancen zu investieren. Während andere Unternehmen in der Region bereits Milliardenbewertungen erreicht haben, steht Tocvan erst am Anfang seiner Erfolgsgeschichte. Nutzen Sie das aktuelle Bewertungsniveau und sichern Sie sich Ihren Anteil an diesem aufstrebenden Goldexplorer.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.005.jpeg

Eine herausragende Investmentchance im Goldsektor

Gran Pilar – Ein Projekt mit Multi-Millionen-Unzen-Potenzial

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.006.jpeg

1. Gran Pilar – Ein Projekt mit Multi-Millionen-Unzen-Potenzial:

Unser Gold Hot Stock 2025 Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) steht mit dem Gran Pilar-Projekt vor einem möglichen Gold-Großfund. Die Explorationsfläche ist nicht nur weitläufig, sondern strategisch äußerst attraktiv.

• Main Zone:

• Bereits 25.000 Bohrmeter abgeschlossen mit exzellenten Ergebnissen

• 1,9 g/t Au im Bulk Sample und beeindruckende Bohrergebnisse wie 116,9 m mit 1,2 g/t Gold und 24,2 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber

• Ziel: 300.000 bis 500.000 Unzen Gold in der ersten Ressourcenschätzung mit einem langfristigen Potenzial von bis zu 1 Million Unzen

• North Alteration Zone:

• Enorme Ausdehnung mit 3,3 km x 1,5 km

• Neue Oberflächenentdeckungen und hydrothermale Veränderungen deuten auf großes Goldpotenzial hin

• Noch nicht gebohrt – hier wartet ein wahres Explorationsjuwel mit einem Potenzial von 1 bis 3 Millionen Unzen Gold

• Placer Source Target:

• 3 km x 2 km großes Gebiet als Quelle für extensive Goldvorkommen

• Erste Proben zeigen beeindruckende Gold- und Silbergehalte

• Auch hier ist das Potenzial enorm – Ziel: weitere 1 bis 3 Millionen Unzen Gold

2. Projektzeitlinie – Vom vergessenen Schatz zum Goldhighlight:

Das Gran Pilar-Projekt zeigt eine stetige und zielgerichtete Entwicklung:

• 1996: Erste Entdeckung mit hochgradigen Bohrergebnissen (16,5 m mit 53 g/t Gold)

• 2019: Übernahme durch Tocvan – Beginn der strukturierten Exploration

• 2021-2023: Intensive Bohrprogramme mit starken Resultaten und Oberflächenproben mit bis zu 21,2 g/t Gold

• 2025: Laufende und geplante Bohrprogramme sowie eine erste Ressourcenschätzung und der Start einer Testmine – ein klarer Fahrplan in Richtung Produktion

3. Nachhaltige Entwicklung mit Rücksicht auf Umwelt und Gemeinschaft:

Tocvan Ventures engagiert sich für einen verantwortungsvollen Bergbau:

• Community: Zusammenarbeit mit dem Dorf Suaqui Grande (900 Einwohner) sorgt für direkte lokale Wertschöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen

• Wasser: Nachhaltige Nutzung lokaler Wasserquellen ohne Belastung der Bevölkerung

• Umwelt: Projektstandort in einer semiariden Wüste ohne sensible Ökosysteme – gezielte Maßnahmen zur Minimierung der Umweltbelastung

4. Warum Tocvan Ventures eine Top-Investmentchance ist:

• Erstklassige Lage: Mexiko zählt zu den besten Explorationsgebieten Lateinamerikas

• Erfahrenes Team: Lokale Experten mit nachweislichen Erfolgen in der Projektentwicklung

• Enormes Entdeckungspotenzial: Über 45 km² explorierbare Fläche mit Multi-Millionen-Unzen-Aussicht

• Klare Meilensteine: Laufende Bohrprogramme, Ressourcenschätzung und Testminenbetrieb stehen unmittelbar bevor – potenzielle Kurskatalysatoren

• Stabile Finanzstruktur: Solide Kapitalbasis und schlanke Unternehmensstruktur schaffen ideale Voraussetzungen für künftiges Wachstum

Fazit: Jetzt investieren, bevor die Goldlawine losbricht!

Unser Gold Aktientip 2025 Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) bietet Investoren die seltene Gelegenheit, frühzeitig in ein wachstumsstarkes Goldexplorationsunternehmen einzusteigen. Die Kombination aus erstklassigen Bohrergebnissen, riesigem Entdeckungspotenzial und einer klaren Wachstumsstrategie macht Tocvan zu einem potenziellen Überflieger im Goldsektor. Wer auf der Suche nach dem nächsten Gold-Highflyer ist, sollte Tocvan jetzt auf dem Radar haben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.007.jpeg

Sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record

Konzentration auf die Schaffung von Mehrwert für Aktionäre

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.008.jpeg

Unser Gold Aktientip 2025 Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record. Das Management-Team unseres Gold Aktientips 2025 Tocvan Ventures Corp. ist bekannt für seine Hingabe und Erfahrung und stellt die Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre in den Mittelpunkt.

BRODIE ALAN SUTHERLAND P.Geo.,

PRÄSIDENT, CEO & DIREKTOR

Herr Brodie Alan Sutherland ist ein Experte für Mineralexploration und ein leitender Manager im Bergbau mit Sitz in Calgary, Kanada. Brodie Alan Sutherland verfügt über mehr als siebzehn Jahre Erfahrung in der Exploration von Lagerstätten in über zwanzig Ländern. Brodie Alan Sutherland konzentriert sich auf Wirtschaftgeologie und die Entwicklung von Explorationsprojekten von der ersten Entdeckung bis zur Machbarkeitsstudie.

Herr Brodie Alan Sutherland besitzt einen Bachelor of Science (Geologie) von der University of Alberta und ein Zertifikat in Umweltmanagement von der University of Calgary.

RODRIGO CALLES-MONTIJO, CPG-QP

CHEF-GEOLOGE, DIREKTOR

Herr Rodrigo Calles-Montijo ist ein zertifizierter Berufsgeologe mit über 37 Jahren globaler Erfahrung in der Mineralexploration. Rodrigo Calles-Montijo hat mit Gruppen wie Rio Tinto, Kennecott und SRK Consulting zusammengearbeitet. Herr Rodrigo Calles-Montijo besitzt einen Master of Science in Geologie der Universität Sonora und ist registrierter Certified Professional Geologist. Als gebürtiger Sonoraner, Mexiko, hat Herr Rodrigo Calles-Montijo eine zentrale Rolle bei der Exploration und Entwicklung der Gold- und Silbervorkommen von Tocvan gespielt und leitet das technische Team und den Betrieb vom Firmenbüro in Hermosillo, Sonora.

YANA SILINA CPA, CMA

CFO

Frau Yana Silina ist eine erfahrene Buchhalterin mit nachgewiesener Erfahrung in der Buchhaltungsbranche. Seit 2008 ist Frau Yana Silina leitende Buchhalterin bei Da Costa Management Corp., einem in Vancouver ansässigen Unternehmen, das Managementdienstleistungen für private und öffentliche Unternehmen anbietet.

Seit 2014 ist Frau Yana Silina CFO, Schatzmeisterin und Direktorin der Cell MedX Corp., einem an der OTC Pink notierten Unternehmen. Seit 2017 ist sie CFO der Stuhini Exploration Ltd., einem an der TSXV notierten Unternehmen, sowie seit Juli 2022 CFO der Tocvan Ventures Corp., einem an der CSE notierten Unternehmen.

Frau Yana Silina hat ein Diplom im Management-Studium von der Thompson Rivers University in Kamloops, British Columbia (2011) und erhielt ihren CPA, CMA-Abschluss im Jahr 2015.

Gold Hot Stock 2025 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 2,50 EUR – 334% Aktienchance

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.009.jpeg

Verbreitet im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Gold-Hot-Stock Tocvan startet Bohrprogramm nach Doppelfund

Pilotproduktion rückt näher – Cashflow ab 2026

Jetzt beginnt die nächste Phase der Erfolgsgeschichte! Während der Goldpreis wieder über 4.000 US$ pro Unze klettert und die Stimmung am Edelmetallmarkt anzieht, hat unser Gold Hot Stock Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) den Start seines mit Spannung erwarteten ersten Bohrprogramms im North Block des Gran Pilar Gold-Silver-Projekts in Sonora, Mexiko, bekanntgegeben. Nur wenige Wochen nach der spektakulären Entdeckung zweier neuer Gold-Silber-Zonen mit historischen Untertagearbeiten folgt nun der nächste Meilenstein: das erste Bohrprogramm über 2.000 Meter – und der Startschuss in eine neue Wachstumsphase.

Meilenstein erreicht – Bohrprogramm im North Block gestartet

Die jetzt gestarteten Bohrungen zielen auf eine 3,2 × 1,5 Kilometer große Zone innerhalb der North Alteration Zone, in der Gesteinsproben bereits bis zu 5,6 g/t Gold und 1.225 g/t Silber lieferten. Diese Zone wurde erst kürzlich durch neue Funde erweitert: historische Stollen, Quarzgänge und hydrothermale Alteration deuten auf eine großvolumige, hochgradige Goldvererzung hin.

„Wir sind begeistert über den Fortschritt unseres ersten Bohrprogramms im North Block – ein entscheidender Schritt zur Erschließung des gesamten Gran-Pilar-Systems“, so CEO Brodie Sutherland. „Mit den neuen Zonen und der Integration geophysikalischer und geochemischer Daten erwarten wir Ergebnisse, die unsere Ressourcengrundlage signifikant erweitern werden.“

Die Entdeckung mehrerer neuer mineralisierter Zielgebiete mit historischen Untertagearbeiten bestätigt die außergewöhnliche Strukturvielfalt. In Kombination mit laufenden Schürfgräben, Oberflächenproben und der Pilotminen-Vorbereitung entsteht ein Gesamtbild, das Gran Pilar in ein neues Explorations- und Entwicklungsstadium hebt.

Pilotproduktion rückt näher – Cashflow ab 2026

Unser Gold Aktientip Tocvan Ventures Corp hat die vollumfänglich Genehmigung für über 30.000 Meter Bohrungen und besitzt bereits die Freigabe für eine 50.000-Tonnen-Pilotproduktionsanlage. Das Unternehmen plant, innerhalb der nächsten 30 bis 45 Tage den Pilotbetrieb aufzunehmen – ein entscheidender Schritt in Richtung erstmaliger Umsätze und Cashflow ab 2026.

Diese Entwicklung markiert den Übergang vom reinen Explorer zum künftigen Goldproduzenten – in einer Phase, in der der Markt Goldaktien mit Produktionspotenzial besonders stark bewertet.

Gran Pilar – Wachstum auf ganzer Linie

Das über 22 Quadratkilometer große Gran-Pilar-Projekt umfasst zwei Hauptgebiete:

• South Block – mit beeindruckenden Bohrergebnissen wie

• 19,4 g/t Au über 3,1 Meter

• 5,4 g/t Au über 6,1 Meter

• 136 g/t Ag über 10,7 Meter

• North Block – die neue Entdeckung mit historischen Stollen, frischen Strukturen und geochemisch hochgradigen Zonen.

Diese Kombination aus bewährten Hochgradzonen und neuen Entdeckungen schafft die Grundlage für eine massive Ressourcenerweiterung und eine mögliche Neubewertung am Markt.

Goldpreis über 4.000 US$ – Tocvan im perfekten Momentum

Selten war das Umfeld günstiger: Der Goldpreis hat die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US$ pro Feinunze zurückerobert, die Märkte werden mit Liquidität geflutet, und Investoren suchen nach realen Wachstumsstories mit Produktionsperspektive. Tocvan steht mit bewährter Geologie, klarer Roadmap und operativer Umsetzung im Sweet Spot dieser Bewegung. Jedes neue Bohrloch, jede Probe und jede Meldung erhöht den inneren Wert – und rückt das Unternehmen näher an die Schwelle zur Produktion.

Warum Tocvan Ventures jetzt im Rampenlicht steht

– Erstes Bohrprogramm im North Block gestartet – 2.000 m Phase 1 läuft

– Zwei neue Gold-Silber-Zonen mit historischen Stollen entdeckt

– Pilotproduktion in Vorbereitung – Start in wenigen Wochen

– Genehmigung für 30.000 m Bohrungen bereits erteilt

– Cashflow ab 2026 realistisch in Sichtweite

– Goldpreis über 4.000 US$ – optimales Marktumfeld

Fazit: Tocvan Ventures – Der Gold-Hot-Stock mit Zündstoff für 2025/26

Mit dem laufenden Bohrprogramm, einer unmittelbar bevorstehenden Pilotproduktion und einem starken Goldpreis vereint unser Gold Hot Stock Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN, $TOC) alle Zutaten für eine potenzielle Kursrakete. Die Entdeckung neuer Zonen mit historischen Minenarbeiten könnte sich als Gamechanger erweisen – und der Übergang in die Produktion markiert den strategischen Wendepunkt der Unternehmensentwicklung. Wer jetzt handelt, positioniert sich vor den nächsten großen Meilensteinen – und erlebt womöglich den Moment, in dem Tocvan Ventures vom Explorer zum Produzenten aufsteigt.

10 Gründe JETZT die Gold-Aktien von Tocvan Ventures Corp. zu kaufen

1. Multi-Millionen-Unzen-Potenzial – Der Schatz liegt direkt vor uns! Das Gran Pilar-Projekt birgt ein massives Gold- und Silbervorkommen mit einem ersten Ziel von 750.000 bis 1.000.000 Unzen Gold in der Hauptzone. In den umliegenden Zonen wird sogar ein Potenzial von 3 Millionen Unzen erwartet. Die Bohrergebnisse sprechen eine klare Sprache: 116,9 m mit 1,2 g/t Gold, 24,2 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber sowie Spitzenwerte von 12 g/t Gold. Die für Q4 2025 erwartet erste Ressourcen-Schätzung dürfte zur Neubewertung der Gold-Aktien unseres Gold Aktientips Tocvan Ventures Corp. sorgen.

2. Enorm unterbewertet – Der nächste Highflyer? Während Wettbewerber wie Minera Alamos eine Marktkapitalisierung von 127 Mio. EUR erreicht haben, wird Tocvan aktuell mit nur 30,63 Mio. EUR bewertet – trotz fortgeschrittener Bohrungen und nachgewiesener Goldvorkommen. Die erste Ressourcenschätzung könnte eine massive Neubewertung auslösen.

3. Strategische Lage – Im Herzen einer der besten Goldregionen der Welt! Die Projekte liegen in Sonora, Mexiko, einem der produktivsten und bergbaufreundlichsten Gebiete weltweit. Große Player wie Alamos Gold, Agnico Eagle, Pan American Silver und Fresnillo betreiben dort bereits profitable Minen. Fresnillo, der größte Goldproduzent Mexicos, wurde zuletzt bei einer Begutachtung des Pilar-Gold-Silber-Projektgeländes fotografiert. CEO Brodie Sutherland führt bereits Gespräche mit mindestens einem großen regionalen Unternehmen über eine strategische Partnerschaft, die nach Vorlage der ersten Ressourcen-Schätzung schon bald Früchte tragen sollten.

4. Herausragende Bohrergebnisse – Das Gold wartet nur darauf, gehoben zu werden! Über 25.000 Bohrmeter haben bereits hochgradige Ergebnisse geliefert: 116,9 m mit 1,2 g/t Gold, 24,2 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber, 10,2 m mit 12 g/t Gold und 21,2 g/t Gold sowie >2.000 g/t Silber in Bodenproben. Diese Ergebnisse deuten auf großvolumige, leicht zugängliche Lagerstätten hin – perfekt für kosteneffizienten Tagebau.

5. Klare Roadmap zur Produktion – Der Countdown läuft! Tocvan steht unmittelbar vor dem entscheidenden Schritt: Mit der jetzt erteilten Genehmigung soll die Pilot-Produktion innerhalb der nächsten 30 bis 45 Tage starten – der Moment, in dem erstmals Umsätze und Cashflow generiert werden. Parallel rückt die erste Ressourcenschätzung in greifbare Nähe und schafft die Basis für eine umfassende Neubewertung. Diese Meilensteine dürften starke Kursimpulse auslösen – und Anleger, die jetzt einsteigen, positionieren sich ganz vorne im Rennen um die nächste Gold-Erfolgsgeschichte.

6. Erfolgreiche Metallurgie – Einfaches und kostengünstiges Gold- und Silber-Processing: Die Bulk-Probennahmen zeigen eine einfache Verarbeitbarkeit: >62 % Heap-Leach-Goldgewinnung, >95 % Gold- und Silbergewinnung über Gravity- und Agitated Leach. Das bedeutet: niedrige Betriebskosten und schnelle Amortisation.

7. Nachhaltigkeit & soziale Verantwortung – Ein modernes Bergbauunternehmen: Tocvan legt großen Wert auf Umweltschutz und lokale Gemeinschaften: Wasserschonende Methoden, keine gefährdeten Arten im Projektgebiet und direkte Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung in Suaqui Grande. Das Unternehmen setzt auf einen langfristigen, nachhaltigen Ansatz – ein wichtiger Pluspunkt für ESG-orientierte Investoren.

8. Erstklassiges Management mit nachweislichen Erfolgen: Das Team rund um CEO Brodie Sutherland (17 Jahre Explorationserfahrung) und Chefgeologen Rodrigo Calles-Montijo (37 Jahre Bergbauerfahrung) bringt die perfekte Kombination aus technischer Expertise und wirtschaftlichem Weitblick mit. Das Management hat bereits mehrfach Projekte erfolgreich zur Produktion geführt.

9. Klare Finanzstruktur – Keine Verwässerungsfalle: Mit nur 56,7 Millionen ausstehenden Aktien und einer soliden Kapitalstruktur ist unser Gold Hot Stock Tocvan Ventures Corp. im Vergleich zu vielen Explorern extrem effizient aufgestellt. 80% der Aktien befinden sich in festen Händen langfristiger Investoren. Es gibt keine Überflutung durch Optionen oder Warrants – was bedeutet: Anleger profitieren direkt von zukünftigen Kursanstiegen.

10. Der perfekte Zeitpunkt – Vor den großen Meilensteinen investieren! Der Goldpreis steht auf einem Hoch und Explorationswerte mit soliden Projekten und klaren Zeitplänen sind heiß begehrt. Tocvan steht kurz vor mehreren wertsteigernden Ereignissen (Ressourcenschätzung, Pilotmine, Minengenehmigung), die der Aktie enorme Kursimpulse verleihen können. Jetzt einsteigen, bevor der breite Markt das Potenzial erkennt!

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.010.jpeg

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Tocvan Ventures Corp.

Ausführliche Informationen zu den Gold-Aktien von Tocvan Ventures Corp. (ISIN: CA88900N1050, WKN: A2PE64, Ticker: TV3.F, CSE: TOC.CN) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.tocvan.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 1,50 EUR

Kurschance: 160%

Kursziel 24M: 2,50 EUR

Kurschance: 334%

Kursdaten

Kurs: 0,576 EUR

52W Hoch: 0,648 EUR

52W Tief: 0,287 EUR

Stammdaten

ISIN: CA88900N1050

WKN: A2PE64

Ticker: TV3.F

CSE: TOC.CN

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 66,08 Mio.

Market Cap (€): 38,06 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81777/Akriencheck11125.010.jpeg

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise, in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Tocvan Ventures Corp. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Gold-Aktientips Tocvan Ventures Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

Der Gold Explorer Tocvan Ventures Corp. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist in hohem Maße von der künftigen Entwicklung des Goldpreises abhängig. Sollte der Goldpreis an Wert verlieren, so könnte dies die wirtschaftliche Machbarkeit der Projekte von Tocvan Ventures Corp. gefährden. Sollte sich der Goldpreis nachhaltig negativ entwickeln, dann würde den Aktionären von Tocvan Ventures Corp. im schlimmsten Fall der Totalverlust drohen.

Metallische Ressourcen sind noch keine Reserven. Ressourcen der Kategorie „Inferred Resources“ sind der Teil einer Ressource für die die Tonnage, der Metallgrad und der Metallgehalt mit einem niedrigen Wahrscheinlichkeits-Level bestimmt werden kann. Die Ressource der Kategorie „Inferred“ ist abgeleitet von geologischer Evidenz und basiert auf Vermutungen und ist nicht final verifiziert. Die Ressource der Kategorie „Inferred“ basiert auf geeigneten geologischen Techniken mit begrenzter oder unsicherer Qualität und Verlässlichkeit. Ressourcen der Kategorie „Indicated Ressources“ sind einfache ökonomische Metallvorkommen basierend auf Proben mit einem begründeten Wahrscheinlichkeits-Level hinsichtlich dem enthaltenen Metall, Metallgrad und der Tonnage. Zur Wandlung von Ressourcen in Reserven sind weitere umfangreiche und teure geologische Arbeiten wie Bohrmaßnahmen und eine Machtbarkeitsstudie erforderlich. Gelingt die Wandlung von Ressourcen in Reserven nicht, dann könnten sich die Metallvorkommen ökonomisch gesehen schlimmstenfalls als wertlos erweisen.

Als Explorations-Unternehmen ist Tocvan Ventures Corp. in einem hochriskanten Geschäftsfeld tätig. Gelingt es Tocvan Ventures Corp. nicht ein geeignetes Goldvorkommen zu erschließen oder scheitert die Realisierung der Minen-Projekte an der mangelnden wirtschaftlichen Machbarkeit, dann droht den Aktionären der Tocvan Ventures Corp. im schlimmsten Fall der Totalverlust.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der Tocvan Ventures Corp. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der Tocvan Ventures Corp. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der Tocvan Ventures Corp. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten Tocvan Ventures Corp. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von Tocvan Ventures Corp. , die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass Tocvan Ventures Corp. nicht in der Lage sein könnte, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass Tocvan Ventures Corp. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass Tocvan Ventures Corp. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass Tocvan Ventures Corp. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die Tocvan Ventures Corp. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von Tocvan Ventures Corp. darstellen; dass Tocvan Ventures Corp. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von Tocvan Ventures Corp. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Tocvan Ventures Corp. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Tocvan Ventures Corp. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Tocvan Ventures Corp. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Tocvan Ventures Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Tocvan Ventures Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, jederzeit Aktien der Tocvan Ventures Corp. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg, sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wir die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Tocvan Ventures Corp. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Tocvan Ventures Corp. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Die gilt insbesondere auch für die in dieser Publikation zitierten Äußerungen der Aktienanalysten und Goldanalysten. Für die Aktualität der von den Aktienanalysten und Goldanalysten getätigten Aussagen und deren Kursziele kann keine Gewähr übernommen werden. Die Aktienanalysten und Goldanalysten können ihre Meinung jederzeit ändern. Eine Haftung für die hier wiedergegebenen Aussagen der Aktienanalysten und Goldanalysten kann daher nicht übernommen werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch Ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Tocvan Ventures Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Tocvan Ventures Corp. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung – weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.

Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.

Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.

Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (11.11.2025/ac/a/a)

Impressum

Bildnachweise: www.tocvan.com, www.shutterstock.com

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.

Kontakt:

aktiencheck.de AG

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Web: www.aktiencheck.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000008

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.