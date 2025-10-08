Gold neu gedacht – Die SOLIT Gruppe im Porträt bei „Welt der Wunder“

Tägerwilen, 8. Oktober 2025 – Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar pro Feinunze überschritten – ein historisches Signal für die zunehmende Bedeutung des Edelmetalls in einer unsicheren Welt. „Gold verändert sich nicht – aber die Art, wie wir damit umgehen, schon“, sagt Robert Vitye, Gründer und CEO der SOLIT Gruppe. Dieser Gedanke bildet den roten Faden der neuen TV-Dokumentation „Gold neu gedacht – Die SOLIT Gruppe im Porträt“, die am 10. Oktober 2025 auf Welt der Wunder TV ausgestrahlt wird.

Die Sendung zeigt, wie der Edelmetallhändler mit Sitz in Tägerwilen das traditionelle Anlagegut Gold in die digitale Zukunft führt. „Seit unserer Gründung im Jahr 2008 verfolgen wir ein klares Ziel: echte Werte für alle zugänglich machen – transparent, sicher und unabhängig von Bankensystemen“, so Robert Vitye. „Mit unserer App flexgold verbinden wir die Beständigkeit physischer Edelmetalle mit den Chancen der Digitalisierung. Nutzerinnen und Nutzer können bereits ab einem Euro echtes Gold oder Silber erwerben – physisch hinterlegt in Hochsicherheitstresoren in der Schweiz, jederzeit bis auf die Barrennummer nachvollziehbar.“

„Wir schaffen die digitale Brücke zu realen Werten“, erklärt Jessica Weil, Vice President International Affairs. „Das Eigentum am Gold bleibt stets beim Nutzer – wir stellen nur die Infrastruktur bereit. Damit gehen wir einen Schritt weiter als klassische Handelsplattformen: flexgold wird zur Grundlage eines globalen Werkzeugs für finanzielles Selbstmanagement.“

Die Dokumentation beleuchtet nicht nur technologische Innovationen, sondern auch die gesellschaftliche Relevanz: die Bedeutung von Finanzbildung, Vertrauen in digitale Systeme und den Zugang zu stabilen Werten in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche.

Gold fasziniert seit Jahrtausenden – und bleibt, was es immer war: ein Symbol für Sicherheit, Stabilität und Vertrauen. Mit flexgold zeigt die SOLIT Gruppe, dass Tradition und Fortschritt kein Widerspruch sind, sondern gemeinsam neue Perspektiven eröffnen.

Ausstrahlung: 10.10.2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

Über die SOLIT Gruppe

Die SOLIT Gruppe steht seit ihrer Gründung im Jahr 2008 für reale Vermögenssicherung durch ein umfassendes Angebot an physischen Edelmetallanlagen, insbesondere in Gold und Silber – dem Kern ihres Geschäfts. Von anfänglich 5 Mitarbeitern ist das Unternehmen zwischenzeitlich auf 150 Mitarbeiter gewachsen. Mit innovativen Lösungen wie der flexgold-App treibt die SOLIT Gruppe ihre Internationalisierung und Digitalisierung konsequent voran. Die Angebotspalette umfasst darüber hinaus Edelmetallsparpläne und maßgeschneiderte Lagerkonzepte, um den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Die SOLIT Gruppe ist Mitglied der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM), des Berufsverbands des deutschen Münzenfachhandels e.V. und der renommierten London Bullion Market Association (LBMA). So bleibt die SOLIT Gruppe ein verlässlicher Partner für Vermögenssicherung und Edelmetallinvestitionen auf höchstem Niveau.

