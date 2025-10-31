Goldener Herbst im SeeMOUNT

Active Nature Resort: Wellness, Genuss & Urlaubsglück für Familien, Paare und Aktivliebhaber
Silbertal, Oktober 2025 – Wenn sich das Montafon in warmen Goldtönen präsentiert, beginnt im SeeMOUNT – Active Nature Resort** ein Herbst, der alle Urlaubswünsche erfüllt: Wellness-Auszeit, Genussreise, Familienabenteuer oder romantische Zweisamkeit. Das familiengeführte 4-Sterne-Superior-Hotel kombiniert Herzlichkeit mit alpinem Lifestyle – und lädt mit attraktiven Herbst-Angeboten zur entspannten Auszeit ein.
Herzlich, persönlich & familiengeführt – ein Resort mit Seele
Im SeeMOUNT begegnet Ihnen echte Gastgeberkultur. Die Gastgeberfamilie führt das Hotel mit Leidenschaft, Wärme und Blick fürs Detail. Jeder Gast wird persönlich empfangen, individuell begleitet – und fühlt sich vom ersten Moment an willkommen. Perfekt für:
Familien, die Wert auf unkomplizierte Herzlichkeit legen
Paare, die ein ruhiges, liebevolles Ambiente schätzen
Alle, die sich zuhause fühlen möchten
Wellnesswelt für Genießer, Ruhesuchende & Paar-Auszeiten
Die großzügige SeeMOUNT-Wellnesswelt bietet Regeneration auf höchstem Niveau – ideal für Wellnessfans, erschöpfte Berufstätige, Paare und Mütter/Väter, die endlich wieder Zeit für sich finden möchten.
Highlights:
Infinity-Outdoor-Pool mit Bergblick
Indoor-Pools & Whirlpools
Vier Saunen + Relaxzonen
Adventure-Shower, Kneipp-Becken
Beauty- & Massageprogramm
Wellness-Urlauber und Paare profitieren besonders vom „SeeMount Wellnessdays“-Angebot mit SPA-Gutschein.
Kulinarik, die begeistert – Genuss für Familien, Feinschmecker & Paare
Mit der Genusspension Plus ist jeder Tag ein Fest für den Gaumen:
Großes Frühstücksbuffet
Nachmittagsbuffet & Snacks
Tee, Kaffee & Vitalsäfte
Abendliches 5-Gänge-Menü
Für Paare bietet das Hotel Romantik-Dinner-Momente, Familien freuen sich über flexible Essenszeiten und regionale, frische Zutaten.
Zimmer & Suiten – Komfort für jede Zielgruppe
Ob Familienurlaub, romantische Suite oder komfortables Doppelzimmer:
Die 60 Zimmer & Suiten mit Balkon bieten Raum zum Wohlfühlen.
Perfekt für:
Familien: große Familienzimmer, viel Platz & Ausstattung
Paare: Premium-Suiten mit Aussicht
Natur- & Ruhesuchende: Zimmer mit Panoramablick
Aktiver Herbst – ideal für Wanderer, Familien & sportliche Gäste
Der Herbst im Montafon ist Wander-Zeit! Direkt vor der Hoteltüre starten leichte Familienwege, Panorama-Touren und anspruchsvolle Routen.
Für jede Zielgruppe:
Familien: einfache Wanderwege, Naturspielplätze, E-Bike-Touren
Aktive: Sportprogramm, geführte Bergtouren
Paare & Genießer: gemütliche Sonnenplätze, Bergseen, Naturerlebnisse
Das SeeMOUNT bietet täglich ein abwechslungsreiches Aktivprogramm – inklusive.
HERBST-ANGEBOTE FÜR ALLE ZIELGRUPPEN
Für Paare & Wellnessgäste
SeeMount Wellnessdays: 4 Nächte + EUR30 SPA-Gutschein
Kuschel-Auszeit: Romantikpaket mit Schokofondue
Für Familien
Happy Family Days: Kinder bis 7 Jahre gratis
Großzügige Familienzimmer
Indoor-Pool, Outdoor-Pool & Naturerlebnisse
Für Preisbewusste & Flexible
7=6 Super Deal – 7 Nächte bleiben, nur 6 bezahlen
Für Aktive
Geführte Wanderungen
Bike-Touren & E-Bikes
Aktivprogramm & Fitness
Warum der Herbst im SeeMOUNT so besonders ist
goldene Natur & mildes Klima
weniger Trubel – mehr Raum für Ruhe
perfekter Mix aus Wellness, Aktivität & Genuss
familiengeführtes Ambiente mit Herz
attraktive Herbstangebote für jede Zielgruppe
Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.
Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.
Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!
