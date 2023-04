GOLDiNVEST.de – Predictmedix: KI gestützte Screening-Technologie erkennt jetzt auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen!

Unter Zuhilfenahme ihrer auf künstlicher Intelligenz basierenden Technologie können die „Safe Entry“-Stationen der kanadischen Predictmedix (WKN A2P20P / CSE PMED) bereits jetzt nichtinvasiv Vitalparameter wie Temperatur, Herzfrequenz, Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung messen. Nun meldet das Unternehmen einen weiteren Durchbruch!

Wie Predictmedix heute nämlich bekanntgibt, ist Safe Entry nun auch in der Lage, nichtinvasive Blutdruckmessungen vorzunehmen. Damit wird Safe Entry, so das Unternehmen, zu einem wichtigen Instrument der Erkennung und Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen – der Todesursache Nummer Eins weltweit! Das System liefert so nun eine noch größere Genauigkeit für Anwendungen im Gesundheitswesen aber auch allgemein am Arbeitsplatz und im Gesetzesvollzug!

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Predictmedix: KI gestützte Screening-Technologie erkennt jetzt auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen!

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Dennoch wird jede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Predictmedix halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Predictmedix für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

Aussender:

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

redaktion(at)goldinvest.de

Internet: www.goldinvest.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

GOLDINVEST.de ist ein Angebot der

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Firmenkontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 – 44 195 195



http://

Pressekontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 – 44 195 195



http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.