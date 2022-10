GOLDINVEST – Kaiser Reef: Mit hochgradiger Produktion in eine goldene Zukunft!

Der Goldpreis, insbesondere in US-Dollar, ist zuletzt unter Druck geraten und mit ihm auch die Kurse vieler Goldgesellschaften. Das Unternehmen, das wir heute vorstellen, hat unserer Ansicht nach aber das Potenzial zu den großen Gewinnern zu gehören, wenn sich Gold, was wir für unausweichlich halten, wieder auf den Weg nach oben macht – und möglicherweise schon deutlich früher.

Denn Kaiser Reef (ASX KAU / WKN A2P4AV) verfügt nicht nur über eine der hochgradigsten – wenn nicht die hochgradigste – produzierenden Goldminen Australiens, die zudem gerade erst einen Produktionsrekord aufstellte und wo das Unternehmen zuversichtlich ist, die Förderung noch deutlich ausweiten zu können. Kaiser Reef stellt auch in Aussicht, dass man in absehbarer Zeit eine zweite Mine eröffnen könnte! Damit noch nicht genug, besteht auch erhebliches Explorationspotenzial in den so genannten Maldon Goldfields!

Hier den ganzen Artikel lesen:

Kaiser Reef: Mit hochgradiger Produktion in eine goldene Zukunft!

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Kaiser Reef halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Kaiser Reef im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Dienstleistungsvertrag zwischen Kaiser Reef und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal Kaiser Reef die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für ihrer Berichterstattung vergütet.

Kontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

service@goldinvest.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

GOLDINVEST.de ist ein Angebot der

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Firmenkontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 – 44 195 195

b.junker@goldinvest.de

http://

Pressekontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 – 44 195 195

b.junker@goldinvest.de

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.