Goldjunge übernimmt wegweisendes Fußball Unternehmen Rasenreich

Das Fairtrade-Unternehmen mit den schrägen Bällen für stimulatives Fußballtraining zieht von Wien nach München

Der mehrfach prämierte und ausgezeichnete Performance Coach Dirk Scheffer wird alleiniger Inhaber von Rasenreich. Geschäftsinhalt ist das Entfalten von Potenzialen und Skills beim Individuum und in Organisationen. Die entsprechenden Tätigkeitsfelder liegen im Sport, im Business und in sozialen Einrichtungen.

Dirk Scheffer, CEO: „Bisher habe ich Unternehmen gecoacht, um über sich hinaus zu wachsen, Umsatzziele zu erreichen, Change-Prozesse zu gestalten und Teamspirit zu entwickeln. Jetzt will ich es selber wissen. Ich möchte Rasenreich und unsere progressiven Performance Bälle mit all ihren Einsatzmöglichkeiten an die Spitze führen.“

Die Performance Bälle von Rasenreich haben das identische Gewicht wie FIFA-Bälle. Sie werden in gleicher Weise hergestellt und genäht, allerdings durchgehend und ausschließlich mit Fairtrade-Zertifizierung. Sie sind von allen Reaktionsbällen einem herkömmlichen Fußball am ähnlichsten. Statt einem Ball-Zentrum, besitzen sie 2 oder 3 Zentren. Die Performance Bälle – genannt CORPUS – verspringen kontrolliert unkontrolliert. Das Training mit dem CORPUS Performance Ball verbessert in nachgewiesenen Studien Koordination, Technik und Reaktionsfähigkeit. Die SpielerInnen werden körperlich und geistig stark gefordert. Dies führt zu einer ausgeprägten Ball-Fokussierung und der enormen Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit.

Das Unternehmen Rasenreich wurde 2012 in Wien gegründet. Es stellt Fußbälle, Freestyle-Bälle und Performance Bälle mit Fairtrade-Siegel her. In dem VOX-Format „Höhle der Löwen“ suchte das Start-up nach einem Investor, wodurch Dirk Scheffer zufällig darauf aufmerksam und Teilhaber wurde. Inzwischen zählen Einrichtungen wie der Bayerische Fußball Verband, die Sportschule Oberhaching, Fundacion Real Madrid Clinic, die Proka Prokeeper Akademie, Soccerkinetic und viele weitere zu seinen Partnern.

Rasenreich engagiert sich auch im sozialen und schulischen Bereich und gestaltet hier neue innovative Methoden. Die Förderung des Menschen steht immer im Mittelpunkt.

Der Unternehmer Dirk Scheffer ist bereits seit 30 Jahren als erfolgreicher Performance Coach und Motivator tätig. In den vergangenen Jahren erhielt er für seine Arbeit immer wieder europäische Trainingspreise des BDVT e. V. Oft standen diese im gemeinsamen Kontext von Business und Fußball.

Dirk Scheffer: „Fußball ist das impulsierende und emotionalisierende Thema, dass die Menschen inspiriert, verbindet und begeistert.“

Seine entwickelte CORPUS-Methode wurde dieses Jahr mit dem Europäischen Trainingspreis in Gold ausgezeichnet.

innovatives fairtrade Fußball- und Coachingunternehmen

Kontakt

Rasenreich GmbH

Dirk Scheffer

Widweg 10

81247 München

01728877340

mail@rasenreich.com

https://www.rasenreich.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.