GoldSilberShop.de erneut „Bester Edelmetallhändler“ laut Focus Money

Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) in Köln hat wieder über 40 Edelmetallhändler für das Magazin Focus bewertet. GoldSilberShop.de wurde zum achten Mal in Folge bester Goldhändler.

Auch dieses Jahr kann sich das Team von GoldSilberShop.de wieder über viele sehr gute Auszeichnungen freuen: Laut dem Wirtschaftsmagazin Focus Money zählt das Wiesbadener Unternehmen wieder zu den besten Edelmetallhändlern Deutschlands. Diese Auszeichnung wurde nur an die Händler vergeben, die sämtliche Edelmetalle im Sortiment haben, also neben Gold auch Silber, Platin und Palladium in den jeweils gängigen Münzen und Barrenformen. Zusätzlich wurden die Kategorien Preis, Service, Ankauf- und Lagerungsmöglichkeiten entsprechend bewertet. „Diese Auszeichnung ist im Land des Vize-Weltmeisters im Goldkauf tatsächlich von Bedeutung: Laut World Gold Council kauften im letzten Jahr die Deutschen insgesamt über 185 Tonnen physisches Gold. Dieser Umsatz wird nur noch von China übertroffen“, erläutert Tim Schieferstein, Geschäftsführer von GoldSilberShop.de. „Insofern ist für die Kunden ein Ranking der besten Edelmetallhändler im Sinne von Preis, Leistung und Seriosität eine wertvolle Orientierung.“

Durchgeführt wurde der Händler-Test vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) in Köln im Auftrag des Focus. Das Institut bewertete 45 Edelmetallhändler in Deutschland über einen umfangreichen Fragenkatalog mit bis zu 180 Fragen pro Edelmetall. Zum Thema Gold gab es fünf Unterkategorien von Service, Ankauf, Lagerung bis zum Münzen- und Barrensortiment. Für Silber und Platin gab es jeweils zwei Kategorien für Online- und Filialhändler.

Neben dem operativen Geschäft beeinflussten auch die veröffentlichten Jahresabschlüsse, die Mitgliedschaft im Berufsverband des Deutschen Münzfachhandels und diverse Stichproben die Bewertung.

GoldSilberShop.de ist nicht nur zum achten Mal in Folge bester Goldhändler, sondern auch bester Silber-, Platin und Palladiumhändler. Und seit der Einführung der übergeordneten Kategorie vor zwei Jahren auch bester Edelmetallhändler durch seine Produktvielfalt bei den verschiedenen Metallen. „Wir freuen uns über das hervorragende Ergebnis von GoldSilberShop.de im Focus Money Test und nehmen dies als Maßstab für das laufende Jahr“, kommentiert Tim Schieferstein die Top-Auszeichnung. „Und eines ist auch klar: Wir haben neben einem sehr guten Angebot auch einfach die besten Kunden!“ Zusätzlich zu der Auszeichnung von Focus Money wurde GoldSilberShop.de in diesem Jahr bereits von dem Wirtschaftsportal n-tv.de als bester Online-Goldhändler bewertet. Aber auch „offline“ bietet GoldSilberShop.de in den beiden Ladengeschäften in Mainz und Wiesbaden die ganze Palette an Edelmetallen an. Nun auch an Samstagen.

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

