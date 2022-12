Goldsparpläne im Vergleich bei der Wirtschaftswoche. Auvesta mit der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet.

(Stand 22. November 2022)

Das Interesse an Gold und Silber ist groß und Goldsparpläne erfreuen sich auch in 2022 einer immer weiterwachsenden Beliebtheit. Die Wirtschaftswoche kürte nun die besten Anbieter von Goldsparplänen. Am 22. November 2022 veröffentlichte sie einen Artikel, in dem durch die FMH-Finanzberatung exklusiv für die Wirtschaftswoche die Angebote von zehn Goldsparplan-Anbietern verglichen wurden.

Die Auvesta Edelmetalle AG gehört dabei zu den Erstplatzierten. Das gute und bewährte Preis-Leistungs-Verhältnis wurde mit „Sehr gut“ ausgezeichnet.

In die Bewertung flossen Kriterien wie die Mindestsparrate, die Kosten für die Lagerung, der Aufschlag zum Ankaufspreis und der Abschlag zum Verkaufspreis ein. Die Auvesta ist einer von zwei Anbietern, der auf diesen Aufschlag beziehungsweise Abschlag verzichtet. Goldkäufer können bei Auvesta bereits ab einem Euro in Edelmetalle investieren.

Goldsparpläne bieten eine beliebte Möglichkeit, das Ersparte in Gold, Silber, Platin und Palladium zu investieren und so das Vermögen zu schützen. So ist es bereits ab kleinen Beträgen möglich, Gold und andere Edelmetalle zu erwerben.

Goldsparpläne sind also sowohl für den „kleinen“ Geldbeutel als auch für große Kaufsummen eine attraktive Möglichkeit, in Gold und Co. zu investieren.

Der Aspekt des Werterhalts ist dabei von hoher Bedeutung.

„Der vermeintliche Charme von Goldsparplänen besteht darin, dass man schon mit kleinen Beträgen wie beispielsweise 50 Euro monatlich anteilig Eigentum an Gold erwirbt und den monatlichen Sparbeitrag oft ohne Problem aussetzen, reduzieren oder erhöhen kann“

So Ralf Scherfling, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe Finanzen und Versicherungen der Verbraucherzentrale NRW im Artikel der Wirtschaftswoche.

Bei Goldsparplänen werden die Edelmetalle versichert in Hochsicherheitslagern aufbewahrt. Dabei sind die dort entstehenden Lagerkosten ein wichtiges Kriterium in der Analyse der Wirtschaftswoche. Mit 0,36% ist die Auvesta auch hier unter den Top Platzierten.

Verbraucherschützer Scherfling empfiehlt, darauf zu achten, wer das Gold wo einlagert und wie es gesichert beziehungsweise versichert ist. (…)

„Bei Auvesta wird das Gold beispielsweise in externen Hochsicherheitslagern verwahrt und ist versichert.“

So der Vorstandsvorsitzende von Auvesta, Dr. Franz Hölzl.

Dass nicht nur Notenbanken 2022 massiv in Edelmetalle investieren, sondern auch Privatpersonen, bestätigt Dr. Franz Hölzl von Auvesta:

Mit wachsender Unsicherheit in Zeiten der globalen wirtschaftlichen und politischen Krisen steige die Nachfrage (beobachtet auch Franz Hölzl, Vorstand von Auvesta Edelmetalle) auch mit Blick auf die Risikostreuung. „Das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Diversifikation der Anlagen setzt sich mehr und mehr durch.“

Als einer der führenden Anbieter auf dem Markt merkt auch die Auvesta die stetig steigende Nachfrage.

Auch bei Auvesta Edelmetalle steigt die Nachfrage nach Goldsparplänen stetig. „Aktuell führen wir mehr als 50.000 aktive Depots, zum Jahreswechsel 2021/22 waren es circa 46.000“, sagt Dr. Franz Hölzl.

Wer Gold monatlich kaufen will, kann dies bei Auvesta bereits ab kleinen Beträgen tun.

Die monatlichen Käufe beginnen ab 30 Euro und sind nach oben prinzipiell unbegrenzt. Die durchschnittliche Sparplanrate liegt bei gut 220 Euro.

(laut Dr. Franz Hölzl)

Seit 2009 ist Auvesta auf den An- und Verkauf und die Lagerung von physischem Gold, Silber, Platin und Palladium spezialisiert. Auvesta ist ein international operierendes Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Edelmetallen, als Barren und Münzen.

