Google Ads: Funktionsweise, Kosten & Tipps 2026

Google Ads schaltet Werbung genau dann, wenn potenzielle Kunden aktiv nach einem Angebot suchen.

Google Ads ist das Werbesystem von Google, mit dem Unternehmen bezahlte Anzeigen in den Suchergebnissen, auf YouTube und auf tausenden Partnerwebseiten schalten können. Das Prinzip: Bezahlt wird nur, wenn jemand tatsächlich auf eine Anzeige klickt – Pay-Per-Click (PPC) nennt sich das Modell.

Viele Unternehmen schalten Werbung bei Google, ohne wirklich zu verstehen, wie das System im Hintergrund funktioniert. Dabei entscheiden sieben Faktoren darüber, ob eine Anzeige überhaupt ausgespielt wird: Gebot, Anzeigenqualität, Relevanz der Zielseite, Anzeigenerweiterungen, Kontext wie Gerät und Standort, der Wettbewerb und das Tagesbudget. Wer diese Faktoren nicht kennt, verschenkt Budget, oft ohne es zu merken.

Hinzu kommt die Frage der richtigen Kampagnenstruktur: Ein Google Ads Konto ist hierarchisch aufgebaut, von der Kampagnenebene über Anzeigengruppen bis hin zu einzelnen Anzeigen. Wer diese Struktur nicht sauber aufsetzt, verliert die Kontrolle über Aussteuerung, Zielgruppen und Budget. Auch die Wahl des Kampagnentyps spielt eine zentrale Rolle: Suchkampagnen, Display, YouTube Ads oder Performance Max, jede Art hat ihre Stärken und ihre typischen Einsatzbereiche.

Ebenso entscheidend ist das Conversion Tracking. Ohne saubere Messung weiss niemand, welche Klicks tatsächlich zu Anfragen oder Verkäufen führen, und Google kann den Algorithmus nicht optimieren. Eine Kampagne ohne Tracking ist wie ein Auto ohne Tacho.

cloudWEB, Google Premier Partner und unter den Top 3 % der Google Ads Agenturen in der Schweiz, verwaltet jährlich über 4,7 Millionen Franken an Google Ads Budget. In einem neuen Blogartikel hat das Team alle wichtigen Grundlagen praxisnah zusammengefasst: von der Keyword-Strategie und Gebotslogik über Kontostruktur und Kampagnentypen bis hin zu Erfolgsmessung und Handlungsempfehlungen.

Unternehmen, die wissen möchten, wie ihr eigenes Konto aktuell dasteht, können jetzt den kostenlosen Google Ads Check im Wert von CHF 500.- bestellen, ehrlich und datenbasiert.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Premier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

Firmenkontakt

cloudWEB GmbH

Thomas Hasenfratz

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

Pressekontakt

cloudWEB GmbH

Martina Bernet

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.