Die Verlagsservice MBH UG hilft Ihnen dabei, Ihre Website auf die erste Seite der Google-Suche zu bringen. Google bringt mehrmals im Jahr Updates zum Such-Algorithmus heraus. Die Updates sind für Webmaster wichtig, denn durch die Updates kann sich das Ranking der Website verändern. Die wichtigsten Faktoren, wie Sie ein gutes Ranking mit Ihrer Website erreichen, werden in den folgenden Abschnitten dargestellt.

Das Ranking der Website verbessern

Der größte Faktor für ein gutes Ranking Ihrer Website ist regelmäßig guten Content zu veröffentlichen. Für guten Content gibt es keine Alternative. Spezieller Content, der sich an die potenziellen Besucher Ihrer Website richtet, sorgt für mehr Traffic und verbessert dadurch die Relevanz der Website. Hier kann Ihnen Verlagsservice MBH UG behilflich sein.

Durch das Platzieren von Keywords auf allen Seiten der Website verbessert sich das Ranking in der Google-Suchmaschine. Allerdings ist die Lesbarkeit wichtiger als die Keyword-Platzierung auf der Seite. Niemand will innerhalb der Headline und der ersten Sätze des Textes, mehrmals hintereinander das Keyword hören. Das Keyword sollte ein- oder zweimal im ersten und im letzten Absatz und einige Male über den Text verstreut vorkommen. Das Richtige Keyword auszuwählen ist zeitintensiv und nur wenige sind in der Lage, das Keyword effektiv zu bestimmen. Die Verlagsservice MBH UG hilft Ihnen dabei. Mit einem Keyword ein gutes Ranking zu bekommen ist gut. Aber mit mehreren Keywords ist das noch besser. Daher sollte der Prozess, wenn er mit einem Keyword einmal erfolgreich war, mit anderen Keywords wiederholt werden. Das generiert jeden Monat Unmengen an Traffic, wie die Erfahrung von Verlagsservice MBH UG zeigt.

Besonders wichtig ist, dass das Keyword im Titel der Website vorkommt. Wenn Ihre Seite bei Google weit oben gelistet wird, heißt das nicht, dass Sie auch automatisch mehr Traffic generiert. Ein falsches oder ungünstiges Keyword kann dem Traffic Ihrer Website schaden.

Backlinks auf der Website einbauen

Bis 2018 waren Backlinks der wichtigste Faktor für das Google Ranking. Auch heute noch ist es gut für das Ranking, Backlinks zu platzieren. Wichtig ist, dass Sie Links kreieren, die mit Text gefüllt sind. Statt “hier klicken” als Link zu schreiben, ist es besser, den Namen der verlinkten Website zu schreiben. Dadurch verbessert sich das Search Engine Ranking und dem Leser der Seite wird ein Mehrwert geboten. Außerdem verbessert sich auch das Ranking der verlinkten Seite.

SEO-Optimierung

Die Optimierung der Website funktioniert nur, wenn mehrere Techniken und Strategien kombiniert angewendet werden. Dabei sollten Sie immer darauf achten, die Website sowohl für die Suchmaschinen zu optimieren als für die potenziellen Besucher der Website. Ein hohes Ranking bei Google ist kein Hexenwerk. Vertaruen Sie auf Profis von Verlagsservice MBH UG

