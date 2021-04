Google baut eigene Unternehmensgebäude mit Massivholzbau

Aus Kosten- und Klimagründen Holzbau bevorzugt

Google LLC hat mit dem Bau seines ersten Bürogebäudes als Massivholzbau begonnen, in dem eine Holztragkonstruktion Beton und Stahl ersetzt. Das neue Bürogebäude befindet sich im Moffett Park von Sunnyvale in der Nähe des Moffett Field. Der Suchmaschinenriese Google entschied sich aus geschäftlichen und ökologischen Gründen für die Verwendung der in Europa bahnbrechenden neuen Bauweise für die gebaute Umwelt, sagte Michelle Kaufmann, Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Google auf einer Konferenz für Massivholzbau.

“Wir kamen zu einem Punkt, an dem wir sagten:” Ja, wir glauben, wir können dies zu geringeren Kosten und weniger Zeit tun, während wir gleichzeitig die Benutzererfahrung verbessern und den CO2-Ausstoß reduzieren “, sagte Kaufmann auf der virtuellen Veranstaltung, die sich auf den Massivholzbau konzentrierte. Das Verfahren verwendet typischerweise Holzbretter, die zusammengeklebt wurden, um Balken oder Paneele zu erzeugen. Diese werden dann zur Herstellung von Wänden, Böden oder Aufbauten verwendet werden. Je nachdem, wie das Holz angebaut und geerntet wird, führt es zu weniger Kohlenstoffemissionen und hat gleichzeitig eine ähnliche oder bessere Festigkeit und Feuerbeständigkeit wie Beton und Stahl zu bieten.

So wurde kürzlich in Norwegen ein 18-stöckiger Massivholzturm gebaut. Das neue Gebäude von Google befindet sich in der Borregas Ave. 1265 und ist ein fünfstöckiges Projekt mit einer Fläche von 182.500 Quadratmetern. Tests der projizierten Kohlenstoffemissionen des Gebäudes ergaben, dass 96 % weniger Emissionen entstehen, als wenn es mit einer Stahlkonstruktion gebaut wird, sagte David Gensemer, ein Manager für Immobilienentwicklung bei Google, auf der Veranstaltung Massivholzbau.

Das Unternehmen Google habe den Prozess der Verlagerung der Entwicklung von einem Konzept zum Bau dokumentiert, um zukünftige Projekte in Massivholzbau zu leiten, sagte er. Das fünfstöckige Google Bauprojekt umfasst insgesamt 182.500 Quadratmeter Bürofläche. Eine Seite des Gebäudes, vom Boden bis zur obersten Ebene, wird Tagungsräume, Unterstützungsräume und traditionelle Büroräume haben, sagte Natalie Telewiak, Direktorin bei Michael Green Architecture, auf der Veranstaltung Massivholzbau. Die andere Seite bietet einen uneingeschränkten Blick nach draußen und zwei Stockwerke, die von Mitarbeiterteams genutzt werden, sagte Telewiak, dessen Firma sich mit SERA Architects zusammengetan hat, um das Gebäude zu entwerfen. Die beiden Seiten der Struktur werden durch Treppen und Brücken verbunden, sagte sie. “Das Ziel ist es, Orte der Gemeinschaft zu schaffen, die inspirieren, eine Verbindung zur Natur und ein Gefühl des Wohlbefindens herstellen”, sagte Telewiak. Ein Unternehmenssprecher von Google sagte, dass die bereits begonnenen Bauarbeiten am Massivholzbau Projekt im August 2022 abgeschlossen sein werden. Der Bauprozess wird sechs Wochen früher abgeschlossen sein – und 3,6 % weniger kosten – als ein Stahlgebäude der gleichen Größe, sagten die Baufirma XL Construction und der Google Sprecher.

Structurlam mit Sitz in Kanada ist der Holzlieferant für den Massivholzbau. Google legt bereits den Grundstein für zukünftige Bauprojekte als Massivholzbau und gibt während der Konferenz Massivholzbau bekannt, dass es bereits das zweite Projekt in Massivholzbau in seinem Sunnyvale-Portfolio entwirft. Wenn beide Projekte gut verlaufen, plant das Unternehmen, mehr konstruktive Massivholzelemente in seine Masterpläne aufzunehmen.

