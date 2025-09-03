Google Partner: cloudWEB unter den Top 3% Agenturen

Google Premier Partner cloudWEB gehört zu den Top 3% der Schweizer Agenturen und bietet KMUs exklusiven Zugang zu neuesten Google-Features.

cloudWEB setzt neue Massstäbe im Bereich Google Ads mit der Auszeichnung als offizieller Google Premier Partner seit 2023. Auch 2025 zählt das Unternehmen zu den besten 3% der Agenturen in der Schweiz, was eine kontinuierliche Spitzenleistung in der Betreuung von über CHF 2 Mio. an Werbebudget für Schweizer Unternehmen bestätigt. Als KMU-Kunde bei cloudWEB profitierst du von einer datengetriebenen Herangehensweise, die sich auf messbare Ergebnisse statt auf oberflächliche Klickzahlen konzentriert.

Was bedeutet Google Premier Partner überhaupt?

Die Google Premier Partnerschaft ist die höchste Auszeichnung im Google Partnerprogramm und wird nur an die leistungsstärksten 3% der Agenturen in einem Land verliehen. cloudWEB erfüllt strenge Kriterien wie eine Optimierung von mindestens 70% in den Ads-Konten, innert 90 Tagen Werbebudget von mindestens 10’000 USD, zertifizierte Google Ads Expert/innen und nachgewiesenes Wachstum in Kundenbindung und Neugewinnung. Dieser Status bestätigt unsere kontinuierliche strategische, technische und operative Exzellenz.

Wie profitierst du als KMU-Kunde direkt von diesem Status?

1. Früher Zugang zu neuen Google-Funktionen: Als Premier Partner erhalten wir exklusiven Beta-Zugang zu innovativen Produkten und Funktionalitäten, die wir frühzeitig testen und für deine Kampagnen anwenden – mit dem Ziel, dir messbaren Mehrwert zu bieten.

2. Direkter Support ohne Verzögerung: cloudWEB verfügt über dedizierte Google Ansprechpartner, die sofort bei Fragen eingreifen und sowohl technische Anliegen als auch Anzeigenprobleme direkt lösen – ohne langwierige Supporttickets.

3. Bessere Performance durch Insider-Einblicke: Wir erhalten von Google exklusive datenbasierte Insights und Trendberichte, die uns helfen, deine Kampagnen noch gezielter zu optimieren. Diese einzigartigen Informationen gepaart mit unseren eigenen Schweizer Benchmarks sorgen für eine erstklassige Strategie, die echte Ergebnisse liefert.

Die Premier Partnerschaft ist ein Qualitätssiegel, das nicht jede Agentur erreicht. Viele scheitern an den anspruchsvollen Kriterien wie klare Optimierungsprozesse, Kundenbindung, technische Expertise und Erfahrung im Management hoher Werbebudgets. cloudWEB hingegen orientiert sich täglich an diesen Anforderungen, um dir kontinuierlich den bestmöglichen Service zu bieten.

Über cloudWEB GmbH

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Permier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

