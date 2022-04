Google versteht uns besser -> Konsequenz Contentmarketing

Suchanfragen werden von Google immer besser verstanden. Welche Konsequenzen hat das für das Contentmarketing Ihrer Website?

Google versteht Suchanfragen besser – welche Auswirkungen hat das auf den Content sowie das Contentmarketing der eigenen Website?

Die Anzahl der Suchanfragen in natürlicher Sprache hat seit 2015 um mehr als 60% zugenommen.

Wurden früher Suchanfragen mit 1 bis 3 Wörtern gestellt, geben Nutzer heute komplette Sätze in das Suchfeld ein.

Das liegt daran, dass Google die Fähigkeit zum Verstehen der Sprache kontinuierlich ausgebaut hat, z.B. mit Ausrollen von Google BERT im Oktober 2019. Mit BERT werden die Zusammenhänge der einzelnen Wörter im Satz berücksichtigt.

Zum Zweiten reduzierte Google in den letzten 7 Jahren irrelevante Suchergebnisse um 50%. Z.B. mit Google Quality Tester, Personen welche von Google angestellt sind und den Content der Suchergebnisse von Hand bewerten (Google Search Quality Guidelines).

Um unpassende und irrelevanten Inhalt der Suchergebnisse zu eliminieren versucht Google besser zu verstehen, was die Absicht für den Content der Suchenden ist und welche Erwartungen die Suchenden haben.

Der SafeSearch-Modus ermöglicht es den Suchenden, eindeutige Ergebnisse und Inhalt herauszufiltern. Es gibt Fälle, in denen eine Person solchen Content aus dem Contentmarketing sucht.

Welche Auswirkungen hat das auf das Contentmarketing der eigenen Firmen-Website?

1.Die Ansprüche von Google an die Qualität des Content der Website steigen kontinuierlich und an das Contentmarketing.

2.Website-Betreiber mit qualitativen und für die Suchintention relevanten Content aus dem Contentmarketing werden in den Suchergebnissen stärker bevorzugt behandelt.

Unserem Team arbeitet stetig daran, dass Sie mit unserem Content und Contentmarketing langfristig in den vorderen Reihen stehen.

Kontakt aufnehmen und mehr über unser Contentmarketing erfahren

dynamic-duo Webagentur GmbH

Alte Landstrasse 1

8707 Uetikon am See

Schweiz

+41 44 920 58 77

www.dynamic-duo.ch

info@dynamic-duo.ch

Schlüsselwörter:

content

contentmarketing

dynamic-duo Webagentur GmbH

Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing, Webdesign

Kontakt

dynamic-duo Webagentur GmbH

Beatrice Brupbacher

Alte Landstrasse 1

8707 Uetikon am See

+41 44 920 58 77

info@dynamic-duo.ch

https://www.dynamic-duo.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.