Gooßen, Heuermann und Partner: Internationale Expertise durch INAA Group-Mitgliedschaft

Als Mitglied der internationalen INAA Group bietet Gooßen, Heuermann und Partner Mandanten globale Expertise und ein weltweites Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften

Mit ihrer Mitgliedschaft in der INAA Group, einem internationalen Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, hebt Steuerberater Gooßen das Dienstleistungsangebot seiner Kanzlei auf eine globale Ebene. Durch den regelmäßigen fachlichen Austausch mit internationalen Kollegen fließen aktuelle Entwicklungen im internationalen Steuer- und Wirtschaftsrecht unmittelbar in die Beratungspraxis ein. Besonders Mandanten mit internationalen Geschäftsbeziehungen profitieren von diesem globalen Netzwerk, da die Kanzlei bei länderspezifischen Fragestellungen direkt auf die Expertise lokaler Spezialisten zurückgreifen kann.

Internationale Vernetzung mit regionaler Verwurzelung

In einer zunehmend globalisierten Wirtschaftswelt werden internationale Geschäftsbeziehungen auch für mittelständische Unternehmen immer wichtiger. Gooßen, Heuermann und Partner hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt und sich durch die Mitgliedschaft in der INAA Group international vernetzt. Diese strategische Entscheidung ermöglicht es der Kanzlei, ihre regionale Verwurzelung in Norddeutschland mit internationaler Expertise zu verbinden und ihren Mandanten so das Beste aus beiden Welten zu bieten.

Die INAA Group ist ein weltweites Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, das in zahlreichen Ländern auf allen Kontinenten vertreten ist. Im Gegensatz zu den großen, international tätigen Beratungskonzernen bewahren die Mitgliedsfirmen ihre Unabhängigkeit und können so flexibel und individuell auf die Bedürfnisse ihrer Mandanten eingehen, während sie gleichzeitig auf das gebündelte Know-how des Netzwerks zurückgreifen können.

Die INAA Group: Ein Netzwerk unabhängiger Experten

Die INAA (International Association of Independent Accounting Firms) wurde 1992 gegründet und hat sich seither zu einem wichtigen globalen Netzwerk entwickelt. Die Mitgliedsunternehmen sind sorgfältig ausgewählte, unabhängige Kanzleien, die in ihren jeweiligen Ländern für Qualität und Kompetenz stehen und oft eine führende Position in ihrem regionalen Markt einnehmen.

Durch regelmäßige Treffen, Fachkonferenzen und kontinuierlichen Austausch wird ein enger Kontakt zwischen den Mitgliedern gepflegt. Dies ermöglicht nicht nur den Transfer von Wissen und Best Practices, sondern auch die Entwicklung persönlicher Beziehungen zwischen den Partnern der verschiedenen Kanzleien – ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei internationalen Mandaten.

Rigo Gooßen aus Stade und seine Partner nutzen diese Plattform aktiv, um ihr internationales Netzwerk zu pflegen und auszubauen. Die persönlichen Kontakte zu Fachkollegen in anderen Ländern ermöglichen einen direkten und unkomplizierten Austausch bei grenzüberschreitenden Fragestellungen und sichern den Mandanten einen schnellen Zugang zu lokaler Expertise in den jeweiligen Zielländern.

Mehrwert für Mandanten mit internationalen Aktivitäten

Die internationale Vernetzung durch die INAA Group bietet den Mandanten der Kanzlei konkrete Vorteile bei ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten. Ob Expansion ins Ausland, Gründung von Tochtergesellschaften, internationale Mitarbeiterentsendung oder grenzüberschreitende Investitionen – die Kanzlei kann ihre Mandanten umfassend begleiten und bei Bedarf nahtlos mit spezialisierten Partnern im Zielland zusammenarbeiten.

Diese Zusammenarbeit erfolgt dabei stets koordiniert und aus einer Hand. Der Mandant behält seinen vertrauten Ansprechpartner bei Gooßen, Heuermann und Partner, der die Kommunikation mit den internationalen Partnern übernimmt und sicherstellt, dass alle relevanten Informationen berücksichtigt werden. Dies vermeidet Informationsverluste und stellt sicher, dass die Beratung konsistent und auf die individuellen Bedürfnisse des Mandanten abgestimmt ist.

Besonders wertvoll ist dieser Ansatz bei komplexen internationalen Sachverhalten, die ein tiefes Verständnis sowohl der deutschen als auch der ausländischen Rechtslage erfordern. Durch die Kombination der lokalen Expertise der Partnerkanzleien mit dem umfassenden Wissen der Kanzlei können maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden, die alle relevanten Aspekte berücksichtigen.

Internationale Steuerberatung aus einer Hand

Die internationalen Aktivitäten von Unternehmen werfen oft komplexe steuerliche Fragen auf, die ein tiefes Verständnis sowohl des deutschen als auch des internationalen Steuerrechts erfordern. Dank der INAA-Mitgliedschaft kann die Kanzlei ihren Mandanten eine umfassende internationale Steuerberatung aus einer Hand bieten.

Von der steueroptimalen Gestaltung grenzüberschreitender Lieferungen und Leistungen über die Beratung zu Doppelbesteuerungsabkommen bis hin zur Behandlung von Betriebsstätten im Ausland – das Team verfügt über das notwendige Know-how und kann bei Bedarf auf das Spezialwissen der internationalen Partner zurückgreifen.

Rigo Gooßen: Gestaltung internationaler Unternehmensstrukturen

Ein besonderer Schwerpunkt der internationalen Beratung liegt auf der Gestaltung von Unternehmensstrukturen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten. Die Wahl der richtigen Rechtsform, die optimale Gestaltung von Finanzierungsstrukturen und die steuereffiziente Organisation von Wertschöpfungsketten sind entscheidende Faktoren für den Erfolg internationaler Unternehmensaktivitäten.

Die Experten der Kanzlei entwickeln in enger Abstimmung mit den INAA-Partnern im jeweiligen Zielland maßgeschneiderte Konzepte, die sowohl die steuerlichen als auch die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigen. Dabei werden stets die aktuellen Entwicklungen im internationalen Steuerrecht beachtet, etwa die verstärkte Bekämpfung von Gewinnverlagerungen im Rahmen des BEPS-Projekts der OECD.

Besonders Mittelständler, die den Schritt ins Ausland wagen, profitieren von dieser ganzheitlichen Beratung, die weit über die reine Steuerberatung hinausgeht und auch Aspekte wie Markterschließung, Standortwahl und Personalgewinnung im Ausland umfassen kann.

Unterstützung bei Verrechnungspreisen und internationaler Compliance

Ein zunehmend komplexes Thema im internationalen Steuerrecht sind Verrechnungspreise – also die Preise für Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen in verschiedenen Ländern. Die nationalen Steuerbehörden prüfen diese Preise immer intensiver, um sicherzustellen, dass keine Gewinne in Niedrigsteuerländer verlagert werden.

Die Experten unterstützen ihre Mandanten bei:

– Der Entwicklung einer konsistenten und dokumentierten Verrechnungspreispolitik

– Der Erstellung der erforderlichen Verrechnungspreisdokumentation gemäß den nationalen und internationalen Anforderungen

– Der Vorbereitung auf steuerliche Betriebsprüfungen und der Verteidigung der gewählten Verrechnungspreise

Auch bei anderen Compliance-Themen wie der Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden Leistungen, Quellensteuer oder der Einhaltung von Meldepflichten bietet die Kanzlei umfassende Unterstützung und kann durch das INAA-Netzwerk sicherstellen, dass alle lokalen Anforderungen im Ausland erfüllt werden.

Kontinuierlicher Wissensaustausch für aktuelle Expertise

Ein wesentlicher Vorteil der INAA-Mitgliedschaft ist der kontinuierliche Wissensaustausch mit Fachkollegen aus aller Welt. Durch regelmäßige Konferenzen, Webinare und Fachpublikationen werden aktuelle Entwicklungen im internationalen Steuer- und Wirtschaftsrecht unmittelbar in die Beratungspraxis bei Gooßen, Heuermann und Partner integriert.

Dieser ständige Austausch ermöglicht es, frühzeitig auf Veränderungen im internationalen Umfeld zu reagieren und die Mandanten proaktiv über relevante Entwicklungen zu informieren. In einer Zeit, in der sich das internationale Steuerrecht rasant weiterentwickelt, ist diese Aktualität ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Gemeinsame Projekte und Best-Practice-Sharing

Neben dem theoretischen Wissensaustausch bietet die INAA-Mitgliedschaft auch die Möglichkeit, gemeinsame Projekte durchzuführen und von den Erfahrungen der Partner zu profitieren. Best Practices aus anderen Ländern können so in die eigene Beratungspraxis integriert werden, was die Qualität und Effizienz der Dienstleistungen kontinuierlich verbessert.

Diese internationale Perspektive erweitert den Horizont und ermöglicht innovative Lösungsansätze, die über den traditionellen nationalen Beratungsansatz hinausgehen. Die Mandanten von Steuerberater Gooßen profitieren so von einem globalen Blickwinkel, der lokale und internationale Aspekte optimal miteinander verbindet.

Fazit: Global denken, lokal handeln

Die Mitgliedschaft in der INAA Group ermöglicht es der Kanzlei, das Motto „Global denken, lokal handeln“ in die Praxis umzusetzen. Die Kombination aus regionaler Verwurzelung und internationalem Netzwerk schafft einen echten Mehrwert für die Mandanten, die so von einer persönlichen, vertrauensvollen Beratung vor Ort und gleichzeitig von weltweiter Expertise profitieren können.

In einer zunehmend globalisierten Wirtschaftswelt, in der auch mittelständische Unternehmen vermehrt international agieren, ist diese Verbindung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Gooßen, Heuermann und Partner hat sich durch ihre INAA-Mitgliedschaft optimal positioniert, um ihre Mandanten auch bei internationalen Herausforderungen kompetent zu begleiten und ihnen den Zugang zu globalen Märkten zu erleichtern.

Wer als Unternehmer den Schritt ins internationale Geschäft wagt oder bereits international tätig ist, findet in der Kanzlei einen erfahrenen Partner, der nicht nur das deutsche Steuer- und Wirtschaftsrecht beherrscht, sondern auch über ein weltweites Netzwerk verfügt, um selbst komplexeste internationale Sachverhalte professionell zu bearbeiten.

Gooßen, Heuermann & Partner mbB ist eine etablierte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Hauptsitz in Stade und weiteren Standorten in Norddeutschland. Seit über 50 Jahren betreut die Kanzlei mittelständische Unternehmen und Freiberufler in steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und prüfungsrelevanten Fragen – persönlich, kompetent und praxisnah.

Gooßen, Heuermann und Partner mbB

An der Werft 1

21680 Stade

