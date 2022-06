Gorilix (SILVA) erholt sich, während die Preise von Bitcoin Cash (BCH) und Chainlink (LINK) sinken.

Es waren ein paar interessante Wochen für den Markt für Kryptowährungen, in denen sich die Gezeiten änderten und einige Coins ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen konnten, während andere weiterhin von großen Verlusten geplagt wurden. Gorilix (SILVA) hat in den letzten zwei Wochen um 115% zugelegt und ist von Stärke zu Stärke gestiegen. Unterdessen verzeichnen die beliebten Kryptowährungen Bitcoin Cash (BCH) und Chainlink (LINK) Kursverluste. Der Kursanstieg von SILVA ist auf die wachsende Nachfrage zurückzuführen, da sich die Menschen für das Projekt interessieren und auf seinen Erfolg setzen.

Der SILVA Token

Der SILVA Token ist ein Utility Token, der auf der Gorillix-Plattform verwendet wird. Die Plattform wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, sich mit Dienstleistern zu verknüpfen und die von ihnen benötigten Dienstleistungen zu erhalten. Der Token-Verkauf begann am 15. September und bis jetzt wurden über 10,1 Millionen SILVA-Token verkauft. Der SILVA-Token wird derzeit mit 0,01628 $ gehandelt, mehr als das Doppelte des Startpreises von 0,008. Ein Analyst sagte, dass diese Art von Wachstum unter den derzeitigen Marktbedingungen der Traum eines jeden Kryptoakteurs ist.

Gorilix DEFI ermöglicht es den Nutzern, ihre eigene Bank zu werden, indem sie alle ERC20-kompatiblen Token verleihen, leihen, staken und speichern können. Kunden, die sich dafür entscheiden, über die Plattform zu leihen oder zu staken, werden mit SILVA-Tokens belohnt. Die Zinsen können über die Plattform bis zu 20% pro Jahr betragen.

Der SILVA-Vorverkauf findet derzeit ausschließlich auf der offiziellen Website von Gorilix DeFi (Gorilix.io) statt.

Bitcoin Cash (BCH) und Chainlink (LINK) sinken

Andernorts haben die beliebten Token BCH und LINK ihre Verluste in den letzten Wochen fortgesetzt. BCH und LINK sind in der vergangenen Woche um 11% bzw. 10% gesunken, was einen Monat mit erheblichen Verlusten unterstreicht, in dem die Preise im Juni stark gefallen sind. Die anhaltenden Verluste sind auf die allgemeine Baisse auf dem Markt zurückzuführen, die bei den Anlegern beider Projekte, die sich für den Handel mit stabilen Münzen und wachstumsstarken Kryptowährungen entscheiden, zu großer Besorgnis geführt hat.

Trotz der jüngsten Wertverluste konnte Chainlink (LINK) in den letzten 24 Stunden einen leichten Kursanstieg verzeichnen und wird heute um 1,4% höher gehandelt als gestern, was hoffentlich als Sprungbrett aus seiner derzeitigen schlechten Form genutzt werden kann.

