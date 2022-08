GoTo setzt Konsolidierungsstrategie fort

Integration der Helpdesk-Ticketing-Funktion von GoTo Resolve in GoTo Connect

Karlsruhe, 16. August 2022 – GoTo, Anbieter einer All-in-One-Plattform für Unternehmenskommunikation und IT-Support, integriert neue IT-Helpdesk-Funktionen in sein UCaaS-Produkt (Unified-Communication-as-a-Service) GoTo Connect. Damit profitieren Kunden noch stärker von der Expertise des Unternehmens im Bereich IT-Support und IT-Management. Die Endanwender können nun ein Ticket direkt aus der GoTo-App einreichen – dies ermöglicht eine konsolidierte Ansicht und beschleunigt die Lösungszeit für IT-Administratoren. Mit der Integration der Flaggschiff-Funktionalität von GoTo Resolve in GoTo Connect unternimmt das Unternehmen einen weiteren Vorstoß in diesem Jahr, sein Portfolio zu vereinheitlichen. Gleichzeitig ist GoTo damit der einzige Anbieter von Unified Communications und IT-Support der diese Funktionen in Kombination für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) anbietet.

In den letzten Jahren haben die meisten Firmen hybride Arbeitsformen und cloud-basierte Technologien eingeführt, um mit Kunden und Mitarbeitern in Verbindung zu bleiben. Oft setzen sie jedoch zu viele Tools ein, die Endnutzer erlernen und IT-Administratoren verwalten müssen. Vor allem für den Mittelstand ist dies aufgrund mangelnder Ressourcen und Budgets häufig ein großes Problem. Während sich die Welt auf einen möglichen wirtschaftlichen Abschwung vorbereitet, können Go-To-Kunden ihr Ergebnis durch Technologiekonsolidierung schützen. In einer kürzlich von GoTo und Frost & Sullivan durchgeführten Umfrage gaben 76 Prozent der befragten Führungskräfte und IT-Verantwortlichen von KMUs an, dass die Belastung der IT-Mitarbeiter durch die Einführung flexibler Arbeitsmodelle zugenommen hat. Und 43 Prozent sind der Meinung, dass die IT-Aufgaben schwieriger geworden sind. GoTo entlastet sie durch die weitere Konsolidierung und erhöht die Produktivität der Endnutzer durch die Integration der Helpdesk-Ticketing-Funktionalität in GoTo Connect.

„Als wir GoTo Resolve Anfang des Jahres auf den Markt brachten, war uns schnell klar, dass das Tool unser bestehendes Kommunikationsprodukt GoTo Connect optimal ergänzt. Wir sehen sowohl den IT-Support als auch die Kommunikation als notwendig an, um ein Unternehmen am Laufen zu halten und Mitarbeiter und Kunden die Arbeit zu ermöglichen. Aber niemand sonst bringt diese Funktionalität in einer einzigen Erfahrung für KMUs zusammen“, sagte Paddy Srinivasan, Chief Executive Officer bei GoTo. „Anfang 2022 haben wir ein einheitliches Management-System eingeführt, und bereits heute können wir unsere Vision weiter verwirklichen. Zu diesem Zweck haben wir das Helpdesk-Ticketing ohne zusätzliche Kosten in GoTo Connect integriert. Im Laufe der Zeit werden beide Produkte weiter zusammenwachsen, so dass sowohl die Endanwender als auch die IT-Teams ihre Produktivität mit unserer All-in-One-Plattform für Geschäftskommunikation und IT-Support maximieren können.

Mit GoTo profitieren sowohl IT-Administratoren als auch Endnutzer von einer einheitlichen Kommunikation und Unterstützung durch:

All-In-One Unified Experience: GoTo ist der einzige Anbieter, der Telefonie, Meetings, Messaging und Helpdesk-Ticketing in einer einzigen Anwendung vereint.

Steigerung der Endnutzerproduktivität: Administratoren erhalten sofortige Warnmeldungen mit wichtigen Details wie Geräte- und Verbindungsinformationen. Dadurch sinkt der Zeitaufwand für Erkundungsfragen im IT-Support.

Einfache und sofortige Fehlerbehebung: Tests für allgemeine Probleme wie eine schlechte Netzwerkverbindung lassen sich schneller als je zuvor durchführen. Ticketing mit GoTo bedeutet Problemlösung per Mausklick.

Proaktiv, nicht reaktiv: Mit Nutzer-definierten und -freundlichen Drag-and-Drop-User-Überwachungslisten hilft GoTo IT-Teams, Probleme zu erkennen, noch bevor sie auftreten.

Die Kunden profitieren bereits von den Vorteilen der Konsolidierung ihres Tech-Stacks mit GoTo – insbesondere von den Kosten- und Zeiteinsparungen bei der Wartung. Todd Hawkins, IT-Manager bei BMW of Murry im US-Bundesstaat Utah, etwa sagt: „Die Vereinheitlichung aller Funktionen in einer Lösung ist erstaunlich. Das Versenden von SMS, Faxen, Aufzeichnen und Berichten von einem zentralen Standort ist ein großer Vorteil. Durch den Umstieg [auf GoTo] konnte ich sechs oder sieben verschiedene Produkte kündigen.“

GoTo, die einzige All-in-One-Lösung für Unternehmenskommunikation und IT-Support, macht IT einfach und erschwinglich. Das GoTo-Portfolio, das GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue und mehr umfasst, wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, ist aber leistungsstark genug für große Konzerne. Es erfüllt die Anforderungen von fast 800.000 Kunden in den Bereichen Unified Communications & Collaboration (UCC) und IT-Management & Support. Wir von GoTo helfen Ihnen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was am wichtigsten ist: Ihren Kunden und Mitarbeitern. Mit mehr als 1 Milliarde Teilnehmern an Meetings und Webinaren, einer halben Milliarde Support-Verbindungen und einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, weitere Niederlassungen und mehr als 3.000 Homeoffices in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und darüber hinaus.

