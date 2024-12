Grand Hall Zollverein auf der BOE INTERNATIONAL 2025

Eine der beeindruckendsten Eventlocations im Ruhrgebiet wird sich Vom 15. bis 16. Januar 2025 in den Westfalenhallen Dortmund präsentieren

Die Grand Hall Zollverein, eine der beeindruckendsten Eventlocations im Ruhrgebiet, wird sich auch in diesem Jahr auf der BOE INTERNATIONAL präsentieren. Vom 15. bis 16. Januar 2025 können Fachbesucher die einzigartige Location in Halle 4 am Stand 4A 44 in den Westfalenhallen Dortmund kennenlernen.

Einzigartige Atmosphäre der Industriekultur

Die Grand Hall Zollverein, gelegen auf dem UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein in Essen, steht für Innovation, Nachhaltigkeit und eine unverwechselbare Atmosphäre der Industriekultur. Mit einer Kombination aus modernster Event-Technologie und denkmalgeschützter, historischer Architektur bietet sie Veranstaltern von Corporate Events, Messen und Kongressen eine Plattform, die für Eventformate von 25 – 2.500 Teilnehmende geeignet ist.

Fokus auf nachhaltige Events und innovative Technik

Auf der BOE INTERNATIONAL, der führenden Fachmesse für Erlebnismarketing, wird die Grand Hall Zollverein ihren Schwerpunkt auf nachhaltige Veranstaltungsplanung sowie die Integration modernster Technologien legen. Besucher können sich über die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten der Location informieren und erhalten Einblicke in neue Veranstaltungsformate, die den aktuellen Trends der Eventbranche entsprechen.

Exklusive Highlights für Messebesucher

Am Stand der Grand Hall Zollverein erwartet die Besucher eine interaktive Präsentation, die das einzigartige Ambiente der Location auf über 4.000 qm komplett barrierefreier Veranstaltungsfläche erlebbar macht. Darüber hinaus stehen Ansprechpartner für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. Veranstaltungsplaner aus Agenturen, Unternehmen und Organisationen haben die Gelegenheit, sich über maßgeschneiderte Lösungen und kreative Konzeptansätze zu informieren.

Statement der Geschäftsführung

„Die BOE INTERNATIONAL ist die perfekte Plattform, um unser Angebot und unsere Vision einer modernen, nachhaltigen Eventlocation vorzustellen. Wir freuen uns darauf, mit Fachbesuchern und Branchenexperten ins Gespräch zu kommen und gemeinsam innovative Ideen für unvergessliche Events zu entwickeln“, so Gerald Pott, Geschäftsführer der Grand Hall Zollverein GmbH.

Über die Grand Hall ZOLLVEREIN

Die Grand Hall Zollverein ist eine Special Event Location mit Sitz auf dem UNESCO Welterbe Zollverein in Essen. 1961 in Betrieb genommen und 1993 stillgelegt wurde die ehemalige Sauger- und Kompressoren-Halle auf der Kokerei Zollverein von 2014 – 2016 unter den Aspekten einer nachhaltigen Bauweise behutsam und denkmalgerecht saniert. Heute beherbergt sie ein Veranstaltungszentrum, das allen Ansprüchen an eine hochmoderne Eventlocation gerecht wird – kombiniert mit dem einzigartigen Flair der Industriekultur. Die mit modernster, digitaler Technik und einem umfangreichen, hauseigenen Möbelfundus im Urban-Industrial-Look ausgestatteten Räume bieten insgesamt 25 bis 2.500 Personen eine spektakuläre Kulisse für mitreißende Events auf Flächen 40 bis zu 4.000qm.

