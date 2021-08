Granite River Labs ernennt Holger Kunz zum President of Worldwide Services

Experte der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche treibt strategischen Ausbau und Wachstum voran

Granite River Labs (GRL), ein weltweit führender Anbieter von Test- und Zertifizierungs-Services und automatisierten Testlösungen für digitale Verbindungs- und Ladetechnologien, hat Holger Kunz zum President of Worldwide Services ernannt. Holger Kunz leitet den weiteren Ausbau des weltweiten Dienstleistungsgeschäfts von GRL von Yokohama, Japan, aus. Er bringt seine fundierten Kenntnisse zu globalen Testtrends in wegweisenden Branchen, seine Leidenschaft für Technologietests und Marktzugang sowie seine bewiesene Kompetenz als Führungskraft beim Aufbau weltweiter Testorganisationen ein, um das Wachstum von GRL zu beschleunigen. Die neue Position resultiert aus der strategischen Wachstumsinvestition in GRL durch SFW Capital Partners im Mai 2021.

Holger Kunz stammt ursprünglich aus Deutschland und hat einen Großteil seiner beruflichen Laufbahn in Asien, unter anderem in Japan, Festland-China, Hongkong und Taiwan, verbracht. Nach 25 Jahren bei TÜV Rheinland (TÜVR), einem weltweit führenden Unternehmen in der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche (TIC, Testing, Inspection, Certification), wechselt er jetzt zu GRL. Zuletzt war Holger Kunz Mitglied des Group Executive Council und Global Executive Vice President (EVP) für Produkte bei TÜV Rheinland. Er leitete fünf Geschäftsfelder mit mehr als 550 Millionen Euro Umsatz und einem schnell wachsenden globalen Netzwerk an Laboren. In seiner Position als EVP verhalf Holger Kunz dem Unternehmen durch organische Initiativen und strategische Übernahmen zu enormem Wachstum und größeren Gewinnspannen. Bei TÜV Rheinland lag sein Fokus auf dem Endkundenmarkt, darunter Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Medizintechnik, Automobil und erneuerbare Energien.

Kundenservice und Wachstum im Fokus

“Holger ist eine hoch geschätzte, herausragende Führungspersönlichkeit und ich freue mich sehr, ihn bei GRL willkommen zu heißen”, erläutert Johnson Tan, Mitgründer und CEO von Granite River Labs. “Ich arbeite seit vielen Jahren mit ihm zusammen und bin immer wieder beeindruckt von seinem Erfolg beim Aufbau technologieorientierter Unternehmen und Teams auf der ganzen Welt. Holger bringt seinen unternehmerischen Antrieb und seine große Erfahrung im Führen funktionsübergreifender Organisationen, die komplexe technische Anforderungen unterstützen, ein. Damit ist er die perfekte Führungskraft, um unsere Servicekapazitäten zu erweitern und größeren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.”

“Granite River Labs hat einen ausgezeichneten Ruf für seine Expertise im Bereich digitaler Konnektivität und Ladetechnologien, eine beeindruckende Liste an weltweit anerkannten Kunden und ein starkes Führungsteam”, ergänzt Holger Kunz. “Nach einer erfüllenden Karriere bei TÜV Rheinland freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit GRL und SFW Capital in einer unternehmerischen Funktion. Meinen neuen Aufgaben sehe ich voller Tatendrang entgegen. Ich werde GRL darin unterstützen, die bestehenden Kunden effektiver zu bedienen, neue Märkte zu erschließen, zusätzliche Akquisitionen zu tätigen und die technischen Möglichkeiten zu erweitern.”

Über SFW Capital Partners, LP

SFW Capital Partners ist ein spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen, das in führende Unternehmen der Informations-, Software-, Industrie- und Gesundheitstechnologie investiert. Dazu gehören Anbieter von Instrumenten, Laborprodukten, Software/Informationen und verwandten Lösungen, die ihren Kunden eine hohe Investitionsrendite bieten und eine Vielzahl von Endmärkten bedienen können. Die Geschäftsführung vereint mehr als 25 Jahre Erfahrung mit einschlägigen Geschäftsmodellen, Technologien, Wettbewerbsdynamik und Dienstleistungsanforderungen. Sie gibt SFW Capital Partners das Vertrauen in ihre Fähigkeit, Management-Teams beim Wachstum ihrer Unternehmen und Schaffen von Werten zu unterstützen. Weitere Informationen unter www.sfwcap.com

Über Granite River Labs

Granite River Labs (GRL) wurde 2010 im Silicon Valley gegründet und ist ein führender Service-Anbieter von End-to-End-Tests, Zertifizierungen und Compliance. Dazu gehören passende proprietäre Instrumenten- und Softwarelösungen, die das Entwickeln und Vermarkten anspruchsvoller vernetzter Geräte unterstützen. GRL hilft Ingenieuren dabei, schwierige Design- und Validierungsaufgaben zu lösen. GRL gründet auf der Vision, mit erschwinglichen Testdienstleistungen Hardwareentwickler beim Implementieren digitaler Schnittstellentechnologien zu unterstützen, da diese immer schneller, komplexer und schwieriger zu testen sind. Heute arbeitet GRL mit Hunderten von Unternehmen zusammen und unterstützt in den weltweiten Testeinrichtungen und F&E-Zentren die Einführung neuer und zukünftiger Technologien. Die Kombination aus auf dem Markt führendem, technischem Fachwissen, breit gefächerter Expertise in den Bereichen Konnektivität und Ladetechnologie sowie die intensive Konzentration auf Qualität und hervorragenden Kundenservice haben GRL zu schnellem Wachstum und Anerkennung als Experte verholfen.

