Gratis-Webinar: Planung von Vertriebsorganisation & Gebieten mit Geo-Tools / Jetzt anmelden!

Das Wichtigsten in Kürze

// Anmeldung zum Gratis-Webinar: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gOSpV63NRKS_mIvnjG4-Zw#/registration

// Termin: 7. November 2024

// Uhrzeit: 16:00 – 17:00 Uhr

// Live-Vortrag und Antworten auf individuelle Fragen

// Referenten: Uwe Hain / Marcel Kirrmann (WIGeoGIS)

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos und an keine weiteren Verpflichtungen geknüpft.

JETZT ZUM WEBINAR ANMELDEN

EFFIZIENTE VERTRIEBSORGANISATION UND GEBIETSPLANUNG AUF KNOPFDRUCK? GEHT MIT GEO-TOOLS!

Die Planung von Verkaufsorganisation, Vertriebswegen und Vertriebsgebieten ist oft mühsam, langwierig und ein unternehmensinterner Abstimmungsmarathon. Das muss nicht so sein. Mit den richtigen Tools können Sie Ihre Verkaufsorganisation online schnell, kollaborativ und unkompliziert restrukturieren. Veränderungen innerhalb Ihrer Organisation, bei Personal oder Kunden erledigen Sie in wenigen Schritten. Das gilt auch für externe Faktoren, zum Beispiel bei Gemeindereformen oder neue Postleitzahlen.

Wir zeigen Ihnen die Webinar-Inhalte praxisnah anhand von Beispielen in unserer Software SalesNet.

Sie lernen im Webinar:

1.wie Sie Marktpotentiale ideal abschöpfen,

2.wie Sie bestehende Verkaufsstrukturen visualisieren,

3.wie Sie Ihre Verkaufsorganisation einfach hierachieübergreifend planen und restrukturieren,

4.wie Sie Vertriebsgebiete mit Was wäre, wenn-Szenarien simulieren können.

5.Die Referenten beantworten Ihre individuellen Fragen zur Gebietsplanung.

JETZT ZUM WEBINAR ANMELDEN

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing und GIS-Software in Europa. Das Angebot umfasst Geomarketing-Beratung, individuelle Marktanalysen sowie weltweite Geodaten und Marktdaten.

Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

Mehr zu den Leistungen von WIGeoGIS finden unter: www.wigeogis.com

