Grauer Star zeitnah behandeln, empfiehlt Augenarzt aus Mainz

Alterserscheinung Grauer Star: Augenarzt in Mainz spricht sich für zeitnahe OP aus

MAINZ. Immer wieder weisen die Mainzer Augenärzte Dr. med. Thomas Kauffmann, Dr. med. Jutta Kauffmann und Dr. med. Stefan Breitkopf gerade ältere Patienten auf die Gefahren hin, die mit dem Aufschieben einer refraktiven Operation des Grauen Stars einhergehen können. Ein eingeschränktes Sehvermögen aufgrund einer eingetrübten Augenlinse kann für Betroffene durchaus Folgen haben. “Wir mussten in den zurückliegenden Monaten die Erfahrung machen, dass viele Patienten aus Scheu vor einer Infektion Untersuchungs- und sogar Operationstermine abgesagt haben. Viele sind sich der Konsequenzen daraus nicht bewusst: Eine aufgeschobene Operationen am Grauen Star kann zu erhöhten Komplikationsraten und längeren Heilungsprozessen führen. Durch ein ausgefeiltes Hygienesystem hatten wir in unserer Praxis nicht einen Infektionsfall. Gleichzeitig sind die Risiken, die mit einer aufgeschobenen Katarakt OP gerade im fortgeschrittenen Alter verbunden sind, nicht zu vernachlässigen”, schildert Dr. med. Thomas Kauffmann.

Grauer Star wirkt sich vielfältig auf die Lebensqualität aus, weiß Augenarzt aus Mainz

Der Graue Star, medizinisch als Katarakt bezeichnet, wirkt sich vielfältig auf die Lebensqualität und die Gesundheitsrisiken von Betroffenen aus. Das verminderte Sehvermögen durch eine eingetrübte natürliche Augenlinse kann das Sturzrisiko erhöhen. Zugleich konnten Studien nachweisen, dass eine eingeschränkte Sinneswahrnehmungen sich begünstigend auf die Entwicklung einer Demenz auswirkt (1). Erhöhte Blendungsempfindlichkeit schränkt das Fahrvermögen der Betroffenen ein und erhöht die Unfallgefahr. Dabei ist die Behandlung des Grauen Stars heute eine der am häufigsten durchgeführten Operationen überhaupt. Entsprechend groß ist die Erfahrung der Augenärzte mit diesem Eingriff. Zudem lässt sich mit einem minimalinvasiven refraktiven Eingriff am Auge zur Behandlung der Katarakt die Seheinschränkung vollständig revidieren, ohne dass Patienten durch den Eingriff lange gehandicapt wären. Augenarzt Dr. med. Thomas Kauffmann ist überzeugt: “Die Vorteile einer zeitnahen Katarakt OP überwiegen die Nachteile deutlich”.

Augenarzt aus Mainz weist auf Chancen hin, die mit einer Katarakt OP verbunden sein können

Die moderne refraktive Katarakt Behandlung beinhaltet den Austausch der natürlichen, getrübten Augenlinse gegen eine Intraokularlinsen (IOL). Dabei handelt es sich um einen medizintechnisch ausgefeiltes visuelle Hilfe, die mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet sein kann. Sie verhilft je nach Modell zu scharfem Sehen in Nähe und Ferne. Je nach Linsentyp können Patienten nach der Operation sogar dauerhaft auf eine weitere Seh-Hilfe wie eine Brille für die Nähe oder die Ferne verzichten. Dies lässt sich mit sogenannten Multifokallinsen erreichen. “Unsere Patienten erleben nach der Katarakt OP eine völlig neue visuelle Lebensqualität. Außerdem schützen Sie sich selbst und andere vor den Folgen, die mit einer aufgeschobenen Katarakt OP verbunden sein können”, bilanziert Augenarzt Dr. med. Thomas Kauffmann.

(1 Review of Optometry, November 15, 2011.

Ihr Augenarzt in Mainz / Wiesbaden mit breitem Leistungsspektrum: Dr. Jutta Kauffmann, Dr. Thomas Kauffmann und Dr. Stefan Breitkopf. Sie haben Fragen zur Diagnostik oder der Behandlung bzw. Operation von Augenkrankheiten wie Grauer Star (Katarakt) oder Grüner Start (Glaukom)? Wir sind auch spezialisiert auf Multifokallinsen, Netzhautablösung, Strabismus (Schielen) und Botox Behandlungen.

Kontakt

Augenärzte Mainz

Dr. med. Thomas Kauffmann

Göttelmannstr. 13a

55130 Mainz

06131 5 78 400

presse@augenaerzte-mainz.de

http://www.augenaerzte-mainz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.