Grazerin triumphierte beim 20.internationalen Speakerslam

Mastershausen, 7. November 2024 – Ein Abend, der internationale Bühnen ins Rampenlicht rückte: Beim 20. internationalen Speaker Slam, der in den renommierten Scherer Studios in Mastershausen stattfand, setzte sich Dr. Claudia Thorn gegen Teilnehmer aus 18 Nationen durch. Mit ihrer einzigartigen Botschaft und beeindruckenden Bühnenpräsenz eroberte sie nicht nur das Publikum, sondern auch ein internationales Expertengremium – und wurde mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Ein Wettbewerb der Extraklasse

Der Speaker Slam ist mehr als nur ein Wettbewerb – es ist ein Event, das auf den großen Bühnen der Welt Geschichte geschrieben hat: New York, Dubai, München – und nun Mastershausen. 150 Redner aus aller Welt präsentierten ihre Themen in nur vier Minuten, darunter olympische Goldmedaillengewinner und internationale Speaker, die die weltweiten Bestenlisten anführen.

„Es war eine Ehre, auf einer Bühne zu stehen, die schon so viele großartige Geschichten erlebt hat“, so Dr. Claudia Thorn. „Dieses Format erfordert maximale Energie und Präzision – in vier Minuten muss alles gesagt sein. Und es war ein unglaubliches Gefühl, die Jury und das Publikum gleichermaßen zu überzeugen.“

Thema von globaler Relevanz: Frauengesundheit in den Wechseljahren

Dr. Thorn sprach über ein Thema, das Millionen von Frauen betrifft, aber oft im Verborgenen bleibt: die Wechseljahre. Mit ihrem Vortrag zeigte sie auf, wie diese Lebensphase nicht als Ende, sondern als Anfang eines neuen Kapitels voller Energie, Vitalität und persönlichem Wachstum erlebt werden kann.

„Meine Vision ist es, Frauen in den Wechseljahren eine Stimme zu geben und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, diese Zeit als ihren „zweiten Frühling“ zu erleben,“ erklärte sie. Mit ihrer Methode, die auf TCM (Traditionelle Chinesische Medizin), Mindset-Arbeit und moderner Wissenschaft basiert, hat sie einen Ansatz geschaffen, der weltweit Beachtung findet.

Ein Triumph unter den Besten

In einem Wettbewerb voller Weltklasse-Talente triumphierte Dr. Thorn mit Authentizität, Fachwissen und Leidenschaft. Ihre Präsentation überzeugte ein internationales Expertenteam so sehr, dass sie bereits am nächsten Tag als Speakerin zu ihrem Thema nach New York gebucht wurde. Der Excellence Award, den sie unter Hunderten von Teilnehmer gewann, unterstreicht die Strahlkraft ihrer Botschaft.

„Dieser Award ist nicht nur eine Anerkennung meiner Arbeit, sondern auch ein Zeichen dafür, dass die Themen Frauengesundheit und Wechseljahre endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen,“ so Dr. Thorn.

Über Dr. Claudia Thorn

Dr. Claudia Thorn, Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt TCM, ist eine der führenden Expertinnen für Frauengesundheit in den Wechseljahren. Als Gründerin einer Plattform, die ganzheitliche Lösungen für Gesundheit, Ernährung und Schönheit bietet, setzt sie neue Maßstäbe in der Kombination aus moderner Medizin und traditionellem Wissen. Ihre Vision ist es, Frauen zu stärken, ihre Gesundheit selbstbestimmt zu gestalten und dabei neue Energie zu schöpfen.

Ein Meilenstein in einer beeindruckenden Karriere

Der Speaker Slam und die Auszeichnung mit dem Excellence Award markieren einen weiteren Höhepunkt in der Laufbahn von Dr. Claudia Thorn. Ihre Botschaft hat internationale Relevanz und zeigt, dass Themen wie Wechseljahre und Frauengesundheit weltweit Beachtung finden.

Expertin für Wechseljahre

Ärztin für Allgemeinmedizin und TCM

