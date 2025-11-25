Great Place to Work®: Exotec überzeugt zum dritten Mal

München-Flughafen, 25. November 2025 – Die Exotec Deutschland GmbH, ein weltweit agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, wurde zum dritten Mal in Folge von Great Place to Work® als „Attraktiver Arbeitgeber“ in Deutschland zertifiziert. Darüber hinaus erhielt Exotec die begehrte Auszeichnung erstmals auch in der Schweiz. Damit bestätigt das Unternehmen erneut seine starke Arbeitgeberposition, nachdem es bereits zu Beginn dieses Jahres als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands und Bayerns ausgezeichnet wurde.

Das Zertifikat durch Great Place to Work® basiert auf einer anonymen Mitarbeitendenbefragung sowie einer umfassenden Analyse der Arbeitsplatzpraktiken. So bezeichnen 98 Prozent der Beschäftigten Exotec als einen sehr guten Arbeitgeber – ein Wert, der den ohnehin hohen Durchschnitt der „Germany Best Workplaces 2025“ von 92 Prozent deutlich übertrifft. Auch der Gesamtdurchschnitt aller Bewertungen liegt mit 91 Prozent klar über dem Branchenniveau. Besonders positiv wurden die körperliche Sicherheit am Arbeitsplatz (100 Prozent Zustimmung) sowie die faire und diskriminierungsfreie Behandlung aller Mitarbeitenden hervorgehoben. Diese Ergebnisse würdigen die herausragende Arbeitsplatzkultur und das besondere Engagement von Exotec für seine Mitarbeitenden.

2025 markiert das 10-jährige Bestehen von Exotec – ein bedeutender Meilenstein, der die Innovationskraft und den Einfluss des Unternehmens auf die Branche verdeutlicht. Mit weltweit 10.000 eingesetzten Robotern und Millionen effizienter Arbeitszyklen hat Exotec die Arbeit von Lagerbetreibern nachhaltig erleichtert.

„Ich bin unglaublich stolz auf unser Team und unsere Unternehmenskultur“, sagt Markus Schlotter, Managing Director Zentraleuropa bei Exotec. „Die positive Entwicklung unseres Teams zeigt, dass unsere Werte und unser Engagement für ein inspirierendes, unterstützendes Arbeitsumfeld von unseren Mitarbeitenden geschätzt werden. Die erneute Zertifizierung durch Great Place to Work® ist für uns eine wertvolle Bestätigung und Motivation, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Diese Auszeichnung unterstreicht nicht nur die bisherigen Erfolge von Exotec, sondern trägt auch dazu bei, weiterhin qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und das Wachstum am Standort Deutschland weiter voranzutreiben.

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 150+ Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com/de

