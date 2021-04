Green Deal Ready: Raab-Gruppe baut Kommunikationsaktivitäten mit Schwartz PR um

Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations gewinnt die Raab-Gruppe, einen führenden Anbieter von Schornsteinsystemen und Abgastechnik für Wärmeerzeuger, als Neukunden. Neben der B2B-Fachkommunikation in Richtung Heizungstechnik-, Gebäudetechnik- und Kaminbauer-Medien unterstützt die Agentur die Unternehmensgruppe mit Standorten in Neuwied, Luckenau und Maisach auch beim Aufbau ihrer Kommunikationsaktivitäten in Richtung Endkonsumenten sowie dem Start der unternehmenseigenen Social-Media-Kanäle im deutschsprachigen Raum.

Die Raab-Gruppe ist mit den Marken Raab, Kutzner + Weber und NET einer der führenden Anbieter von Abgastechnik für Einzelraumfeuerstätten wie Kamin- und Kachelöfen bis hin zu Großanlagen für Gewerbe und Industrie. Die Philosophie des Unternehmens ist der “Intelligente Schornstein”, ein System von optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, um effizient zu verbrennen, Energie einzusparen und den Schadstoffausstoß zu reduzieren. Das ist nicht nur ein wertvoller Beitrag zur Reinhaltung der Luft, sondern hat auch konkrete Vorteile für Verbraucher. Durch den reduzierten Schadstoffausstoß können so auch die abgesenkten Grenzwerte für Kaminöfen im Zuge der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) eingehalten und drohende Stilllegungen verhindert werden.

“Im Zuge der Neuausrichtung unserer Kommunikationsstrategie wollen wir einen starken Fokus auf die Ansprache von Endkonsumenten legen. Die Themen, die wir dabei adressieren, sind topaktuell: Feinstaubreduktion, Energieeffizienz und CO2-neutrale Wärmeerzeugung. In diesem Umfeld wird uns das Team von Schwartz PR dabei unterstützen, die Raab-Gruppe und ihre Marken im Premiumsegment zu festigen und unsere Position im Markt durch integrierte Kommunikationsaktivitäten weiter auszubauen”, sagt Alexander Root, Prokurist der Raab-Gruppe.

Die Agentur Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet. Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und Dienstleistungssektor. Die Agentur ist spezialisiert auf Produkt- und Corporate-PR, Krisenkommunikation, Mediatrainings und Corporate Social Responsibility. Schwartz Public Relations gehört zu den führenden deutschen IT-PR-Agenturen und ist exklusiver D-A-CH-Partner des internationalen PR-Netzwerks Eurocom Worldwide.

