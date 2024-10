Green Mobility Solutions und Walden Holding starten Partnerschaft zur Förderung nachhaltiger Mobilität

Neuer Investitionspartner unterstützt Wachstumsmarkt

Darmstadt, 16.10.2024 – Im Rahmen ihres Wachstums hat die Green Mobility Solutions GmbH einen neuen Investitionspartner gefunden, um die Mobilität der Zukunft weiter voranzutreiben. Die Walden Holding GmbH investiert in das Darmstädter Unternehmen, das sich auf digitales Parkraum- und Zugangsmanagement spezialisiert hat. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen ihre Expertise und Ressourcen bündeln, um nachhaltige und umweltfreundliche Mobilitätslösungen zu entwickeln und zu verbreiten.

Green Mobility Solutions (GMS) bietet mit ihrer All-in-one-Plattform Book-n-Park smarte Lösungen für das Parkraum- und Zugangsmanagement. Neben der effizienten Nutzung von Parkflächen ermöglicht das System die Integration verschiedener Komponenten wie Türen, Schranken und Fahrradboxen, die digital angesteuert und verwaltet werden können. Auch die solarbetriebenen Parkbügel von GMS tragen dazu bei, die Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten. „Die Partnerschaft mit Jörg Walden und seinem Unternehmen ist ein weiterer Meilenstein für uns“, sagt Michael Schaab, Geschäftsführer der Green Mobility Solutions GmbH. „Für Jörg Walden sind die Mobilitätswende und der nachhaltige, effiziente Einsatz bestehender Ressourcen enorm wichtig. Daher freuen wir uns, mit ihm einen Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Werte und Visionen teilt. Mit der Unterstützung der Walden Holding können wir unser Angebot weiter ausbauen und auf die wachsende Nachfrage reagieren.“

Partnerschaft stärkt Implementierungen in Schlüsselbranchen

Book-n-Park wird bereits erfolgreich in verschiedenen Branchen eingesetzt. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Condor, Best Western, Audi, Telekom und die Technische Universität Darmstadt. Besonders im Bereich der Elektromobilität und im kommunalen Sektor, etwa bei Fahrradabstellanlagen im Rahmen von Bike+Ride-Programmen oder erweiterten Mobilitätshubs, bietet Book-n-Park verschiedene Vorteile.

„Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich GreenTech und nachhaltiger Wirtschaft bringen wir nicht nur Kapital, sondern auch strategische Unterstützung und technologische Expertise in die Partnerschaft ein“, sagt Jörg Walden, Geschäftsführer der Walden Holding GmbH. „Green Mobility Solutions und die Walden Holding teilen die Überzeugung, dass die Mobilitätswende nur durch die intelligente Nutzung bestehender Ressourcen gelingen kann. Gemeinsam wollen wir die Zukunft der Mobilität aktiv mitgestalten.“

Über Walden Holding

Die Walden Holding GmbH ist ein unternehmerisch geprägtes Investmentunternehmen, das gezielt in zukunftsweisende Technologien und nachhaltige Geschäftsmodelle investiert. Unter der Leitung von Jörg Walden, einem erfahrenen Unternehmer und Investor aus der Branche, unterstützt die Holding innovative Lösungen im Bereich Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung. Gemeinsam als Team, bestehend aus Timo Walden und Hans-Gerad Lang, fördert die Walden Holding ihre Beteiligungen aktiv durch Expertise und gezielte Kapitalinvestitionen, um deren Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Die Green Mobility Solutions GmbH beschäftigt 15 Mitarbeiter und wurde 2018 in Darmstadt aus einem Projekt der Technischen Universität Darmstadt gegründet: Das eigene Campusparken wurde erfolgreich revolutioniert. GMS entwickelt, fertigt und betreibt Smart-Mobility-Lösungen. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Firmen-Parkraummanagement, Elektromobilität und Mobilitätshubs. GMS ermöglicht es, Parkplätze mit Parkbügeln und Zugänge wie Schranken, Türen, Rolltore, Schließfächer und Fahrradboxen digital anzusteuern. Über die zentrale Parkraumsteuerung Book-n-Park lassen sich alle Komponenten auf einem Dashboard verwalten und vom Nutzer einfach online reservieren. Weitere Infos unter: www.book-n-park.de

