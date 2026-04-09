Green Month bei allbranded: Gemeinsam für saubere Ozeane

Hamburg, 09.04.2026 – Der Earth Day am 22. April erinnert jedes Jahr daran, wie wichtig ein verantwortungsbewusster Umgang mit unseren Ressourcen ist. Für den Hamburger Werbeartikel-Spezialisten allbranded ist dieser Aktionstag der Impuls, den gesamten April im Zeichen der Nachhaltigkeit zu gestalten. Durch eine interaktive Aktion im Online-Shop kombiniert das Unternehmen in diesem Monat Engagement für den Umweltschutz mit praktischen Lösungen für nachhaltiges Merchandising.

Ein Dreh für den Ozean: Interaktion mit Wirkung

Besucher*innen des allbranded-Shops haben im April die Möglichkeit, an einem digitalen Glücksrad aktiv zu werden. Das Besondere: Hier steht der gemeinschaftliche Beitrag für die Umwelt im Fokus. Für jeden Dreh spendet allbranded 1 EUR an die Organisation MBRC the ocean.

„Nachhaltigkeit ist kein Trend, den man im April kurz bespielt, sondern eine Verantwortung, die wir als Branchenplayer aktiv mitgestalten müssen“, erklärt Arne Schubert, Geschäftsführer von allbranded. „Mit dem Green Month wollen wir unsere Kunden und Kundinnen dazu einladen, Teil dieser Bewegung zu werden – spielerisch, aber mit messbarem Impact für den Meeresschutz.“

MBRC the ocean setzt sich mit Freiwilligen weltweit für die Reinigung von Stränden und Küstenabschnitten ein und leistet wichtige Aufklärungsarbeit zum Thema Recycling. Durch die bereits länger bestehende Partnerschaft zwischen allbranded und MBRC the ocean fließt die Unterstützung direkt in Projekte, die das Bewusstsein für die Plastikproblematik schärfen und die Meere aktiv von Abfall befreien. Die Aktion im April nutzt dabei die Reichweite des Online-Shops, um Kunden und Kundinnen ohne zusätzliche Hürden in dieses Engagement einzubinden.

Umweltfreundliche Werbemittel als Teil der Lösung

Neben der Spendenkomponente bietet das Glücksrad die Chance auf Gutscheine, die gezielt für das grüne Sortiment von allbranded eingesetzt werden können. Damit möchte das Unternehmen den Umstieg auf umweltfreundlichere Alternativen im Marketing-Alltag erleichtern.

Dabei geht das Produktangebot weit über den klassischen Jutebeutel hinaus: Ob Produkte aus recyceltem Ozeanplastik, rPET oder nachwachsenden Rohstoffen, im Fokus stehen innovative Materialien, die den Kreislaufgedanken unterstützen: „Wir sehen eine stark steigende Nachfrage nach Produkten wie dem Americano® Eco Beutel aus recyceltem Kunststoff oder Büroaccessoires aus schnell nachwachsendem Bambus“, so Schubert weiter.

„Besonders beliebt für Kampagnen mit ökologischem Fußabdruck sind auch unsere Samentütchen und Lanyards aus Samenpapier, die nach Gebrauch nicht im Müll landen, sondern wortwörtlich aufblühen. Das Ziel ist es, die Sichtbarkeit von Marken mit ökologischem Mehrwert zu verknüpfen. Die gewonnenen Gutscheine dienen dabei als Anreiz, bei der nächsten Kampagne bewusst auf Materialien zu setzen, die den Planeten weniger belasten.“.

Die Partnerschaft mit MBRC the ocean

Die Zusammenarbeit mit MBRC the ocean hat bei allbranded bereits Tradition. Bereits zum Welttag der Ozeane 2024 setzten beide Partner ein deutliches Zeichen: Durch eine Kopplung jeder Online-Bestellung an das Sammeln von Plastikmüll konnten insgesamt circa 139.300 PET-Flaschen aus Strand- und Küstenabschnitten entfernt werden.An diesen Erfolg knüpft die aktuelle Aktion zum Earth Day an. Die Kooperation ermöglicht es allbranded, ökologische Verantwortung direkt in die Wertschöpfungskette zu integrieren und Abfälle dem Wertstoffkreislauf zurückzuführen.

Nachhaltigkeit als kontinuierlicher Prozess

Für allbranded ist das Engagement im April kein isoliertes Projekt, sondern Teil der Unternehmensphilosophie, die Werbeartikelbranche zunehmend nachhaltiger zu gestalten. Von der Beratung zu langlebigen Produkten bis hin zur Auswahl B-Corp- oder FSC-zertifizierter Materialien versteht sich das Unternehmen als Partner für Marken, die Wertschätzung und Verantwortung vereinen wollen.

Der Earth Day bietet dabei den idealen Rahmen, um gemeinsam mit Partner*innen den Fokus auf das Wesentliche zu lenken: Den Schutz unserer Umwelt.

Weitere Informationen zur Aktion, zum nachhaltigen Sortiment und zur Partnerschaft mit MBRC the ocean finden Interessierte während des gesamten Aprils auf der Website von allbranded.

allbranded ist ein führendes MerchTech-Unternehmen – vertraut von über 100.000 Unternehmen weltweit. Von Start-ups bis hin zu globalen Marken wie Adidas, Ikea, Daimler oder Samsung unterstützt allbranded dabei, kreative, nachhaltige und wirkungsvolle Markenerlebnisse mit personalisierten Werbeartikeln und smarten Merch-Lösungen zu schaffen.

allbranded macht Merchandising smarter – durch individuell gebrandete Produkte, skalierbare Logistiklösungen, Fulfillment-Services und digitale Merch-Stores. Ob für Kampagnen, Onboarding oder Kundenbindung: allbranded liefert ganzheitliche Lösungen mit echtem Impact.

Gegründet 2011 in Hamburg, ist allbranded heute in ganz Europa und den USA aktiv – und hilft Marken dabei, Menschen noch besser zu erreichen.

Kontakt

allbranded GmbH

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