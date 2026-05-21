Green Petfood auf der Interzoo 2026: Neue Impulse für Tierernährung und Kate Kitchenham als Markenbotschafterin

Kleinheubach, 21. Mai 2026 – Green Petfood präsentiert sich auf der Interzoo 2026 in Nürnberg und setzt dabei gezielt auf zukunftsfähige Ernährungskonzepte für Hunde und Katzen. Im Mittelpunkt stehen neue Produkte, ein überarbeitetes Markendesign sowie die Zusammenarbeit mit der TV-Moderatorin, Zoologin und Wissenschaftsjournalistin Kate Kitchenham als Markenbotschafterin.

Fokus auf urbane Zielgruppen und alternative Proteine

Green Petfood richtet sich insbesondere an Tierhalterinnen und Tierhalter im urbanen Umfeld. Das Sortiment vereint schmackhafte, funktionale und ernährungsphysiologisch ausgewogene Produkte mit einem klaren Fokus auf alternative Proteinquellen wie Insekten sowie vegetarische und vegane Rezepturen. Ziel ist es, unterschiedliche Ernährungsansätze im Heimtiersegment abzudecken.

Produktneuheiten im Überblick

Zur Interzoo 2026 erweitert Green Petfood sein Sortiment in beiden Kernkategorien:

-Katzennahrung: Relaunch des gesamten Katzenportfolios im neuen Design sowie Einführung zusätzlicher Geschmacksrichtungen im Pouch-Segment

-Hundenahrung: Markteinführung von zwei neuen Snack-Varianten – Loopies mit Insektenprotein und Loopies Veggie

Diese Innovationen spiegeln den Ansatz von Green Petfood wider: alternative Proteinquellen, funktionalen Ernährungsoptionen und Freude am Füttern.

Markenbotschafterin Kate Kitchenham vor Ort

Als Markenbotschafterin unterstützt Kate Kitchenham die Marke insbesondere bei der Kommunikation rund um vegetarische, vegane und insektenbasierte Produktlinien – durch Content auf Social Media, öffentliche Auftritte sowie die Nutzung und Präsentation der Produkte. Darüber hinaus bringt sie ihre Expertise aktiv in die Produktentwicklung ein.

Am ersten Messetag, dem 12. Mai, wird Kate Kitchenham um 12:00 Uhr persönlich am Green-Petfood-Stand (Halle 1, Stand 1-338) anwesend sein. Sie steht für Fragen zur Verfügung und signiert Bücher für Partnerinnen und Partner des Unternehmens.

„Ich habe lange nach einer Marke gesucht, mit der ich mich wirklich identifizieren kann“, sagt Kate Kitchenham. „Für mich war wichtig, dass Produktqualität, Markenanspruch und Community zusammenpassen. Das habe ich bei Green Petfood gefunden.“

„Für uns ist die Zusammenarbeit mit Kate Kitchenham ein echter Glücksfall“, sagt Rafael Rybandt, Head of Brand Marketing bei Green Petfood. „Sie steht glaubwürdig für eine bewusste Ernährung und bringt genau die Neugier und Offenheit mit, die wir auch bei unseren Produkten sehen – insbesondere bei Themen wie pflanzenbasierter Ernährung und alternativen Proteinquellen.“

Rybandt ergänzt: „Wir denken Tierernährung neu – vielseitiger und näher am Alltag der Menschen. Die Interzoo ist für uns der richtige Ort, um zu zeigen, wie zukunftsfähig Ernährung für Hunde und Katzen heute schon sein kann.“

Green Petfood ist eine Marke der ERBACHER the food family und hat sich seit 2013 auf die Entwicklung und Herstellung von vollwertiger Tiernahrung für Hunde und Katzen spezialisiert. Die Produkte von Green Petfood stehen für hohe und zukunftsfähige Qualität und werden derzeit in über 40 Länder exportiert. Ziel ist eine ausgewogene Ernährung, die aktuelle ernährungsphysiologische Erkenntnisse und die Bedürfnisse der Tiere berücksichtigt. Dabei verwendet Green Petfood alternative Proteine und achtet darauf, dass die Nahrung auch für empfindliche Tiere und Allergiker besonders gut geeignet ist.

Green Petfood wurde mehrfach für sein Engagement in den Bereichen Umwelt und Ressourcenschonung ausgezeichnet – unter anderem mit dem GREEN BRANDS Award sowie dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie Futtermittel und Tiernahrung.

Mehr Informationen unter: www.green-petfood.de

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Bildquelle: @Green Petfood