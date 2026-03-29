GreenTech made in Germany – wie Sonotronic mit Ultraschall die Industrie nachhaltiger macht

Welt der Wunder Dokumentation – Ausstrahlung am 31.03. um 20:00 Uhr

Ob sichere Verpackungen, hochpräzise Automotive-Bauteile oder nahtlose Funktionskleidung – Ultraschalltechnologie ist längst Teil unseres Alltags, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Die neue Dokumentation auf Welt der Wunder TV zeigt, wie die Sonotronic GmbH diese Technologie „Made in Germany“ entwickelt und damit industrielle Prozesse nachhaltiger gestaltet.

Im Fokus steht eine Schlüsseltechnologie moderner Fertigung: das Ultraschallschweißen. Anders als klassische Verfahren benötigt es weder Klebstoffe noch hohe Temperaturen. Stattdessen werden Materialien durch hochfrequente Schwingungen in Millisekunden verbunden. Das Ergebnis: saubere, präzise und energieeffiziente Prozesse. So lassen sich im Vergleich zu konventionellen Methoden bis zu 75 Prozent Energie einsparen. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine sortenreine Trennung der Materialien und unterstützt damit die Kreislaufwirtschaft.

Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert. Ultraschall kommt weltweit in Branchen wie der Automobilindustrie, der Kunststoffverarbeitung, der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, den technischen Textilien sowie in der Elektro- und Elektronikfertigung zum Einsatz. Ob Schweißen, Schneiden, Prägen oder Versiegeln – die Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für eine effiziente und nachhaltige Produktion.

Die Dokumentation führt an den Unternehmenssitz in Karlsbad bei Karlsruhe. Dort entwickelt und produziert Sonotronic seit über 50 Jahren Ultraschallmaschinen sowie zentrale Komponenten wie Generatoren, Konverter und Sonotroden. Auch kundenspezifische Anlagen entstehen hier – von der ersten Idee über Machbarkeitsanalysen bis hin zur Serienproduktion. Alles aus einer Hand, mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Neben Einblicken in die Fertigung zeigt der Film auch die physikalischen Grundlagen der Technologie: Elektrische Energie wird in mechanische Schwingungen umgewandelt. Diese versetzen Moleküle in Bewegung und verbinden Materialien dauerhaft. Die Anwendungen reichen vom Kunststoff- und Metallschweißen über das Prägen feinster Strukturen bis hin zum Schneiden von Lebensmitteln.

Gemeinsam mit Partnern und Kunden weltweit entwickelt Sonotronic individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Die Kombination aus technologischer Expertise und enger Zusammenarbeit macht das Unternehmen zu einem gefragten Partner in zahlreichen Industriezweigen.

Die Dokumentation zeigt zudem, warum Ultraschalltechnologie als Green Tech gilt: Sie reduziert den Energieverbrauch, minimiert den Materialeinsatz und verzichtet auf chemische Zusatzstoffe. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zu ressourcenschonender Produktion und nachhaltiger Industrie.

Mit Blick in die Zukunft wird deutlich: Ultraschall ist weit mehr als ein Fertigungsverfahren.Er treibt Innovationen voran und verändert industrielle Prozesse nachhaltig. Die Technologie verbindet Materialien, Märkte und Ideen und gestaltet die industrielle Produktion von morgen.

Ausstrahlung:

– Welt der Wunder TV – 31. März 2026 – 20:00 Uhr

– Welt der Wunder YouTube-Channel – 31.März 2026 – 20:15 Uhr

Weitere Informationen zum Unternehmen unter: https://sonotronic.de/

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Kontakt

SONOTRONIC GmbH

Heidi Ochs

Becker-Göring-Straße 17-25

76307 Karlsbad-Ittersbach

+49 7248 9166-268



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