Grifols Egypt arbeitet mit Orange Business zusammen

Neues Rechenzentrum und Kommunikationsinfrastruktur unterstützen fortschrittliche medizinische Prozesse

– Grifols Ägypten führt das nationale Ziel an, die Selbstversorgung mit lebenswichtigen Plasmaderivaten zu erreichen und eine vollständig integrierte Plasma-Plattform zu schaffen

– Orange Business nutzt seine lokale Expertise und sein Servicecenter, um Co-Location-Dienste anzubieten und setzt auf seine Beziehung zum Datenzentrum der ACUD (Administrative Capital for Urban Development)

Orange Business hat die erste Phase eines neuen Rechenzentrums und einer Kommunikationsinfrastruktur für die Anlage für Plasmaderivate (GEPD) von Grifols Ägypten erfolgreich abgeschlossen. Das Werk befindet sich in der Medical City der neuen Verwaltungshauptstadt Ägyptens rund 45 km östlich von Kairo.

Die Partnerschaft umfasst die Bereitstellung von Co-Location-Diensten über das Rechenzentrum der ACUD (Administrative Capital for Urban Development), das für gewerbliche und Tele-kommunikationszwecke bestimmt ist. Zu den Services gehören Kommunikationsdienste, Un-terstützung bei der Beschaffung von Ausstattung und professionelle Dienstleistungen während des Projektaufbaus sowie im kommenden Betrieb.

Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD) ist ein Joint Venture zwischen der ägyptischen National Service Projects Organization (NSPO) und Grifols, einem weltweit tätigen Unternehmen im Gesundheitswesen. Mit diesem nationalen Projekt gibt das Pionierunternehmen den Fahrplan für ein robusteres ägyptisches Gesundheitssystem vor, das eine Selbstversorgung mit aus Plasma gewonnen Arzneimitteln anstrebt. Dieses strategische Projekt wird eine nach-haltige Versorgung mit wichtigen Therapeutika gewährleisten, die zur Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten eingesetzt werden.

Orange Business unterstützt Grifols Egypt bei der Einrichtung des Projekts. Mit seiner internationalen Erfahrung und seiner über 25-jährigen Tätigkeit in Ägypten sowie seinem Fachwissen in den Bereichen Technik und Systemintegration verfügt Orange Business über ein umfas-sendes Verständnis der regulatorischen und rechtlichen Anforderungen, die für den Erfolg des Projekts entscheidend sind.

Das Rechenzentrum von ACUD fügt über eine fortschrittliche Infrastruktur mit modernster Technologie, um den Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, von Co-Location-Services für dediziertes Server-Hosting bis hin zu Cloud-Hosting-Optionen. Das Rechenzentrum ist DBO-zertifiziert (Design, Build and Operate).

Dr. Ahmed Serag, Chief Strategy and Projects Officer bei GEPD, kommentierte: „Wir freuen uns, diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit Orange Business bekannt geben zu können. Diese Errungenschaft unterstreicht die Strategie von GEPD, die auf die Nutzung von Spitzentechnologien setzt und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Industrie, die Wirtschaft und vor allem die Lebensqualität der ägyptischen Patienten gewährleistet. „Das WAN von Grifols Egypt wird wichtige Einrichtungen miteinander verbinden, darunter ein Plasmalabor, ein Rechenzentrum, ein Plasmalager, 20 Plasmaspendezentren und eine hochmoderne Produktionsanlage. Diese umfassende Netzwerkinfrastruktur wird einen effizienten Betrieb und die rechtzeitige Lieferung von aus Plasma gewonnenen Medikamenten an bedürftige Patienten gewährleisten“, fügte Dr. Serag hinzu.

Kristof Symons, CEO International bei Orange Business, kommentierte: „Wir freuen uns, unsere Erfahrung in den Dienst dieses wichtigen nationalen Gesundheitsprojekts in Ägypten zu stellen und zu dessen Umsetzung und Betrieb beizutragen. Dieses ehrgeizige Projekt, das von Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD) unterstützt wird, sollte ein Beispiel dafür sein, was die besten Voraussetzungen für private und staatliche Institutionen sind, um grundlegende Veränderungen in einem Land zu ermöglichen. Unsere technischen Fähigkeiten, Erfahrung und unser globales Wissen waren ausschlaggebend dafür, dass Grifols sein globales Geschäftsmodell in Ägypten replizieren konnte. Dieses Projekt zeigt, wie Orange Business seine Kunden dabei unterstützen kann, einen positiven Einfluss auf die heutige Gesellschaft zu nehmen.“

Khaled Abbas, Vorsitzender und Geschäftsführer von ACUD, lobte die Zusammenarbeit mit Orange Business. Ebenso die laufende Entwicklung der ägyptischen Kommunikationsinfrastruktur und der Gesundheitssysteme, die medizinischen Zentren im ganzen Land, einschließlich der Medical City, zugutekommen wird. Er betonte die Rolle von ACUD bei der Entwicklung eines der führenden regionalen Rechenzentren im Nahen Osten, das ein wesentlicher Bestandteil der Strategie für ein digitales Ägypten ist und alle Kunden der New Administrative Capital (NAC) bedient.

Über Grifols Egypt for Plasma Derivatives

Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD) ist ein Joint-Venture-Unternehmen zwischen der ägyptischen National Service Projects Organization und Grifols. Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, das ägyptische Gesundheitssystem durch das Erreichen der Selbstversorgung mit aus Plasma gewonnenen Medikamenten zu stärken und gleichzeitig die internationale Expansion von Grifols im Nahen Osten und in Afrika voranzutreiben, indem Fachwissen, Technologie und Ressourcen kombiniert werden.

Orange Business, die Unternehmenssparte der Orange Group, ist ein führender Netzwerk- und Digitalintegrator. Er unterstützt seine Kunden dabei, einen positiven Impact zu erreichen und digitale Geschäfte zu tätigen. Die Kombination aus Expertise in den Bereichen Konnektivität der nächsten Generation, Cloud und Cybersicherheit sowie Plattformen und Partnern bildet die Grundlage für Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit 30.000 Mitarbeitern in 65 Ländern unterstützt Orange Business seine Kunden bei der Transformation, indem es eine durchgängig gesicherte digitale Infrastruktur bereitstellt und sich auf das Erlebnis für Mitarbeiter, Kunden und den Betrieb konzentriert. Mehr als 30.000 B-to-B-Kunden weltweit vertrauen auf Orange Business.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 39.7 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 285 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. Juni 2024). Die Gruppe ist in 26 Ländern vertreten (einschließlich nicht konsolidierter Länder). Im Februar 2023 stellte sie ihre Strategie „Lead the Future“ vor, die auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und auf Verantwortung und Effizienz ausgerichtet ist. „Lead the Future“ setzt auf Exzellenz im Bereich Netzwerk, um die führende Stellung von Orange in puncto Servicequalität zu stärken.

Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.orange-business.com/en oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X: @orangebusiness

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

