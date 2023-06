Grillakademie Magdeburg und Delikata: Der neue Leberkäs

Die Grillakademie Magdeburg freut sich zusammen mit Delikata aus Magdeburg den neuen Grillakademie Leberkäs vorzustellen

Magdeburg, 5. Juni 2023 – Die Grillakademie Magdeburg freut sich, eine aufregende Partnerschaft mit der renommierten Fleischerei Delikata aus Magdeburg bekanntzugeben. Gemeinsam haben sie den exklusiven Grillakademie Leberkäs entwickelt, der ab sofort in den Grillkursen angeboten wird. Dieses kulinarische Highlight verspricht den Grillfreunden eine unvergleichliche Gaumenfreude.

Der Grillakademie Leberkäs ist das Ergebnis einer kreativen Zusammenarbeit zwischen den Experten der Grillakademie Magdeburg und Delikata, einem innovativen Unternehmen, das für qualitativ hochwertige Lebensmittel steht. Das Ziel war es, einen Leberkäse zu entwickeln, der speziell für das indirekte Grillen bzw Smoken geeignet ist und den Teilnehmern der Grillkurse ein einzigartiges Geschmackserlebnis bietet.

Der Grillakademie Leberkäs besticht durch seine erstklassige Qualität und seine einzigartige Zusammensetzung. Sorgfältig ausgewähltes Fleisch, feine Gewürze und raffinierte Zutaten wurden zu einer delikaten Mischung vereint. Das Ergebnis ist ein Leberkäse, der auf dem Grill perfekt gart und einen unvergleichlichen Schmelz entwickelt. Der Geschmack ist unverwechselbar, saftig und aromatisch – ein wahrer Genuss für alle Grillliebhaber.

„Wir sind begeistert, den Grillakademie Leberkäs in unseren Grillkursen präsentieren zu können“, sagt Herr Polzin, der Leiter der Grillakademie Magdeburg. „Dieses Produkt verkörpert unsere Leidenschaft für`s Grillen und die Freude, unseren Teilnehmern außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse zu bieten. Mit dem Grillakademie Leberkäs erweitern wir unser Angebot und ermöglichen es unseren Teilnehmern, etwas Besonderes auf dem Grill zuzubereiten.“

Der Grillakademie Leberkäs ist ab sofort in allen Grillkursen der Grillakademie Magdeburg erhältlich. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die Zubereitung des Grillakademie Leberkäses live zu erleben und von den Grillmeistern der Akademie wertvolle Tipps und Tricks zu erhalten. Neben dem Grillkursangebot wird der Grillakademie Leberkäs zukünftig als eigenständiges Produkt in ausgewählten Delikata-Filialen erhältlich sein.

Die Grillakademie Magdeburg und Delikata freuen sich darauf, Grillbegeisterte zu inspirieren und ihnen mit dem Grillakademie Leberkäs ein neues Geschmackserlebnis zu bieten. Entdecken Sie die perfekte Verbindung von Grillkunst und Genuss und reservieren Sie noch heute Ihren Platz in einem der beliebten Grillkurse.

Über die Grillakademie Magdeburg:

Die Grillakademie Magdeburg ist eine renommierte Einrichtung, die Grillkurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbietet. Mit qualifizierten Grillmeistern und einem vielfältigen Kursangebot begeistert die Grillakademie Magdeburg seit 2014 viele Grillfreunde.

