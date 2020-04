Größte Transparenz für Hausverwaltungs-Kunden

Bienwald Hausverwaltung GmbH aus Kandel arbeitet mit modernsten Methoden, um Kunden größtmögliche Transparenz und verlässlichen Service zu bieten.

“Unsere Hausverwaltungs-Kunden haben größte Transparenz!” Das sagen Bianca und Frank Nuß, Inhaber der Bienwald Hausverwaltung GmbH in Kandel. Die beiden Immobilienverwalter (IHK) aus Rheinland-Pfalz legen allergrößten Wert auf eine allumfassende Information der Kunden, was die Vorgänge und Dokumente derer Immobilie betrifft. Diesen sehr hohen Transparenzanspruch haben die beiden Inhaber der Hausverwaltungs-Firma mit modernen digitalen Methoden umgesetzt. “Wir heben damit das Thema Hausverwaltung auf ein ganz neues Niveau” freut sich Bianca Nuß.

“Die Zeiten der verstaubten Bearbeitungsmethoden in der Immobilienverwaltung sind vorbei!”. Das sagt Frank Nuß, geschäftsführender Gesellschafter der Bienwald Hausverwaltung GmbH. Mit seinem jungen Unternehmen ist er direkt im digitalen Zeitalter eingestiegen. Und er führt weiter aus: “Kein Eigentümer erwartet vom Hausverwalter, dass dieser Berge aus Papier aufbewahren und pflegen soll. Vielmehr erwarten Kunden, dass schnelle und übersichtliche Jahresabrechnungen geliefert werden, dass auf Anliegen schnell geantwortet wird und alle Vorgänge eines Objektes für alle Eigentümer und Bewohner einsehbar sind. Das sind die wahren Kundenwünsche!”

Und damit sein Unternehmen diese Wünsche erfüllen kann, hat er mittels modernster Software alle Daten der betreuten Objekte in Dateiformat vorliegen. Vor allem aber stellt er alle Dokumente und Unterlagen des Objektes den Eigentümern online zur Einsichtnahme bereit: “Und nicht nur Dokumente, sondern alle Rechnungen und Kontoauszüge des Objektes können die Eigentümer ebenso einsehen.” berichtet Frank Nuß stolz. Und seine Ehefrau Bianca Nuß ergänzt: “Das verstehen wir unter größtmöglicher Transparenz – alles ist für die Eigentümer jederzeit online einsehbar!”

Die beiden Immobilienverwalter (IHK) verwalten Immobilien in den Regionen Südliche Weinstraße, Kreis Germersheim und Landau. Der Unternehmenssitz befindet sich in Kandel und von dort aus werden die betreuten Eigentümergemeinschaften und Miethäuser der Region schnell erreicht. “Darauf legen wir großen Wert, dass wir die von uns betreuten Objekte schnell erreichen können” berichtet Bianca Nuß. Es werden Immobilien im Gebiet zwischen Bad Bergzabern, Landau, Germersheim und Wörth verwaltet. So sei gewährleistet, dass jedes Objekt innerhalb von 20 Minuten erreicht werden könne. “Wir wollen eine verlässliche Hausverwaltung sein, die regional arbeitet ” betonen die beiden Geschäftsführer. Und neben der Zuverlässigkeit, den modernen Methoden und der regionalen Ausrichtung achtet das Unternehmen auf eine schnelle Reaktionszeit.

Die Bienwald Hausverwaltung GmbH betreut Wohnungs-Eigentümergemeinschaften nach dem Wohnungs-Eigentumsgesetz, die sogenannte WEG-Verwaltung. “Unsere Kunden erhalten schnelle und übersichtliche Jahresabrechnungen und unsere Eigentümerversammlungen sind gut vorbereitet” versichern die beiden Inhaber. Alle Rechnungen, Kontoauszüge, Schriftverkehr, Vorgänge wird den Eigentümern über einen Onlinezugang transparent zur Verfügung gestellt. Für die Besitzer von Mietobjekten übernimmt die Firma die Betreuung der Mieter und der Objekte. Je nach Wusch der Vermieter wird dabei von der Betriebskostenabrechnung über die Neuvermietung bis hin zum technischen Service das ganze Spektrum der Mietverwaltung abgedeckt.

Das Unternehmen freut sich auf Anfragen von Wohnungs-Eigentümergemeinschaften und von Miethausbesitzern. “Wir kümmern uns zuverlässig! Versprochen! Und mit unseren modernen und transparenten Methoden sorgen wir für Offenheit, Klarheit und Transparenz” sagt Frank Nuß abschließend.

Bienwald Hausverwaltung GmbH aus Kandel ist die transparente, moderne und regional tätige Hausverwaltung in der Region Bienwald.

Kontakt

Bienwald Hausverwaltung GmbH

Frank Nuß

Am Wasserturm 1a

76870 Kandel

0170-9826729

info@bienwald-hausverwaltung.de

https://bienwald-hausverwaltung.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.