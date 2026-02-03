Größte Wohnbaugenossenschaften Deutschland: Listenchampion aktualisiert Top-500-Liste für 2026

Neujahrsupdate mit den 531 Top Wohnbaugenossenschaften in Deutschland – flächendeckende Abdeckung

München, Januar 2026 – Listenchampion hat das Neujahrsupdate 2026 seiner Datenbank „Wohnbaugenossenschaften Deutschland“ veröffentlicht. Die aktualisierte Übersicht umfasst nun 531 Wohnungsbaugenossenschaften und bietet damit eine der umfassendsten Listen für die professionelle Ansprache von Akteuren im genossenschaftlichen Wohnungsmarkt.

Im Rahmen des Updates wurden sämtliche Einträge überprüft: Alle 531 Datensätze wurden zuletzt am 20. Januar 2026 kontrolliert. Zusätzlich wurden 431 Einträge im Zuge der Datenpflege aktualisiert, um die Qualität und Nutzbarkeit der Datenbank für Vertrieb, Partnerschaften und Marktanalysen weiter zu erhöhen.

Die Datenbank bildet den deutschen Markt regional breit ab. Besonders stark vertreten sind Nordrhein-Westfalen (140 Genossenschaften), Bayern (81) und Baden-Württemberg (52). Auf Stadtebene führen Hamburg (31), Berlin (24) und München (22) die Liste an.

Jeder Eintrag enthält strukturierte Informationen für die gezielte Geschäftsanbahnung und Marktsegmentierung:

– Name und Rechtsform der Genossenschaft

– Anzahl eigener Bestand an Wohnungen, Gewerbeobjekten und Garagen

– Betreibt die Gesellschaft Neubauprojekte? (Ja / Nein)

– Ist die Gesellschaft in der Fremdverwaltung aktiv? (Ja / Nein)

– Anschrift, PLZ und Ort

– E-Mail-Adresse und Telefonnummer (sofern verfügbar)

– Website / URL

– Bundesland

– Datenpflege-Status inkl. „zuletzt überprüft“ und „zuletzt aktualisiert“

„Wohnbaugenossenschaften spielen eine zentrale Rolle für bezahlbaren Wohnraum und stabile Bestandsentwicklung. Mit unserem Update 2026 liefern wir eine belastbare Grundlage, um relevante Genossenschaften in Deutschland effizient zu identifizieren und professionell anzusprechen – ob für Energiedienstleistungen, Sanierungspartner, Finanzierung oder Digitalisierung“, erklärt das Team von Listenchampion.

Listenchampion ist das führende B2B-Research-Portal für Branchen- und Investorenlisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf Basis detaillierter Marktforschung identifizieren wir die wichtigsten Player unterschiedlicher Branchen und stellen alle relevanten Informationen zu einem Markt übersichtlich zusammen.

Unser Fokus liegt auf schwer durchschaubaren Bereichen wie Family Offices, Private Equity Firmen, der Startup-Branche sowie klassischen Industriesektoren wie Maschinenbau, IT, Pharma und E-Commerce. Alle Listen werden von unserem erfahrenen Research-Team in München manuell gepflegt und enthalten neben allgemeinen Kontaktdaten auch Umsatzzahlen, Mitarbeiterentwicklungen und serienbrieftaugliche Ansprechpartner der Geschäftsführung.

Unsere Übersichten sind sofort online abrufbar und einzeln erwerbbar – ohne fortlaufende Abo-Kosten. Auf Anfrage erstellen wir auch maßgeschneiderte Branchenübersichten für individuelle Anliegen.

Kontakt

Listenchampion

Jan-Erik Flentje

Pestalozzistraße 15a

80469 München

089 92927741



https://www.listenchampion.de/produkt/liste-wohnbaugenossenschaften-deutschland/