Grohe Cashback-Aktion

Die Weltmarke GROHE bedankt sich zum Ende des Jahres bei ihren treuen Kund:innen und belohnt die Kaufentscheidung für ein hochwertiges GROHE-Produkt mit einem großzügigen Rabatt.

Im Zuge einer Rabatt-Aktion erhalten Kund:innen bis zum 31.12.2021 bei ausgewählten Produkten einen Preisnachlass. Für einige GROHE Duschsysteme gelten 10% Rabatt auf den Kaufpreis, der beim Kauf erstattet wird. Zudem sind auch die GROHE Blue Küchenarmaturen bei der Aktion integriert. Der Unterschied: Beim Kauf gibt es statt Prozenten eine Rückerstattung von 100EUR. Wer zum Jahresende seine Einrichtung mit qualitativ hochwertigen und stilvollen GROHE Elementen ergänzen möchte, dem kommt die Rabatt-Aktion zugute.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen mit allen Infos zur Aktion und den teilnehmenden Aktionsprodukten finden Sie auf www.skybad.de/grohe-cashback.html



Über GROHE

Ganz nach dem Motto “Pure Freude am Wasser” entwickelt GROHE seine einzigartigen Produkte mit höchsten Qualitätsansprüchen. Neben hochwertiger Technologie und Innovation, zeichnet sich die Weltmarke für ganzheitliche Badlösungen, Küchenarmaturen und Sanitärprodukte auch durch edles Design sowie Anforderungen an Nachhaltigkeit aus. Diese Aspekte ergänzen sich ideal.

Zudem ist GROHE “Made in Germany”, wo die Produkte mit einzigartiger Präzisionstechnik gefertigt werden.

Das ganze Sortiment von Grohe finden Sie hier bei skybad.de

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Jan Kaufmann

Schillerstraße 90

52477 Alasdorf

0241 51832632

marketing@skybad.de

http://www.skybad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.