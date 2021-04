GROHE Küchenspülen & Küchenarmaturen

Gratis Reiniger Grohclean beim Kauf einer Küchenspüle oder Küchenarmatur

Töpfe befüllen, Lebensmittel vorbereiten und nach einem leckeren Essen abwaschen. Die Spüle kommt Tag für Tag viele Male zum Einsatz. Gut, wenn man sich für eine Spüle entscheidet, die alle Erwartungen an Qualität, Design und Funktionsumfang erfüllt. Perfekt, wenn diese Spüle Ihre Erwartungen sogar übertrifft:

GROHE Spülen wurden dafür entwickelt, um in jeder Küche gut auszusehen. So finden Sie immer ein innovatives, modernes Design, das perfekt in Ihre Küche passt. Sie haben die Wahl zwischen einem eleganten, widerstandsfähigen Edelstahlmodell und einer extrem langlebigen Variante aus Verbundwerkstoffen, die in zwei zeitgemäßen Farben erhältlich ist, sowie einer unvergleichlichen, kratzfesten PVD-Oberfläche, die in drei perfekt aufeinander abgestimmten Farben erhältlich ist. Wir bieten kompakte Modelle mit integrierter Abtropffläche, große Doppelspülen für besonderen Platzbedarf und elegante Einbauspülen, die genau in Ihre Arbeitsplatte passen. Die Installation Ihrer neuen GROHE Spüle ist dank besonderer Funktionen wie dem GROHE QuickFix System und der standardmäßig beidseitig verwendbaren Konstruktion kinderleicht und nimmt daher nur wenige Minuten in Anspruch.

Für GROHE Spüle sind zusätzlich praktische Sonderausstattungen erhältlich. Zum Beispiel ein automatischer Schmutzwasserablauf, durch den Sie nie wieder nach getaner Arbeit ins Spülwasser fassen müssen. Dank der GROHE Whisper Technologie sind diese Spülen auch ganz besonders leise. Bei den Spülen aus Verbundwerkstoffen absorbiert das Material die Geräusche des Wasserflusses. Bei unseren GROHE Edelstahlspülen kommt hierfür eine spezielle eingebaute Isolierung zum Einsatz. GROHE Spülen machen in der Küche Vieles leichter – Sie werden den Unterschied sofort merken. Hierzu passen optimal die Küchenarmaturen von GROHE.

GROHE Küchenarmaturen vereinen aktuelles Design mit einer Vielzahl von Features, die spürbare Vorteile für Ihre Küche bringen. Aufsehenerregende Designs gepaart mit herausragenden Produktfunktionen stellen sicher, dass jede Sekunde, die Sie am Spültisch verbringen, eine Freude ist und keine unangenehme Tätigkeit. Einhebel-Küchenarmaturen im Cosmopolitan Stil gepaart mit einer Vielzahl von Modellen mit zwei Griffen für jeden Geschmack und alle anlagentechnischen Anforderungen. Unsere zwei Wassersysteme GROHE Blue und GROHE Red bieten gebrauchsfertiges Wasser auf Knopfdruck.

Entdecken Sie das komplette Sortiment an Grohe Küchenarmaturen und Küchenspülen auf skybad.de. Für einen begrenzten Zeitraum und nur solange der Vorrat reicht, schenken wir Ihnen einen GROHE GROHclean Reiniger. Seien Sie daher schnell und sichern Sie sich mit dem Kauf einer GROHE Küchenarmatur und Küchenspüle einen praktischen Reiniger.

