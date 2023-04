GROSSARTIGKEIT AUF DEN PUNKT GEBRACHT – IN 240 SEKUNDEN

Standing Ovation für internationale KeynoteSpeakerin aus St.Moritz / Sensation beim 14. Internationalen Speaker Slam

Am 13. April 2023 erzielte Carmen Cornelia Haselwanter aus St.Moritz einen bemerkenswerten Erfolg beim internationalen Speaker Slam, der nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Wiesbaden und München, in Mastershausen, Deutschland, stattfand.

St. Moritz ist für vieles bekannt und GROSSARTIGKEIT steht an oberster Stelle. Mit ihrem Vortragsthema „Gehe ALL-IN & lebe deine GROSSARTIGKEIT“ setzte sich Carmen Cornelia Haselwanter, die über 8 Jahre das Casino St. Moritz geleitet hat, in der Vorqualifikation des internationalen Speaker Slam aus tausenden Anwärtern durch.

125 Teilnehmer aus 13 Ländern vertraten vor internationalem Publikum und ausgewählter Jury ihre individuellen Expertisen und trugen diese jeweils innerhalb von 4 Minuten Vortragszeit vor.

Nach 240 Sekunden hatte sich die Jury entschieden: Der Award geht an die GROSSARTIGKEIT & somit nach St. Moritz!

Was für eine Sensation: Mit ihrem Vortrag „Gehe ALL-IN & lebe deine GROSSARTIGKEIT“ überzeugte Carmen Cornelia Haselwanter mit Standing Ovation und gewann damit den begehrten Excellence Award.

Ihre Expertise: Raus aus der Routine, rein in das Abenteuer der Entdeckung. Wie? Gehe ALL-IN & lebe deine GROSSARTIGKEIT!

Mit der von ihr entwickelten ALL-IN-Strategie inspiriert die Expertin für Potenzialentfaltung, Ressourcen zu erkennen, mutig neue Wege zu gehen und die individuelle Berufung zu leben. ALL-IN ist IN.

Feedback der Jury:

„Ihre Begeisterung und Enthusiasmus ist grossartig. Mit Passion reisst sie die Zuhörer mit und lässt die Bühne beben. Sie zieht ihr Publikum in ihren Bann. Es ist ein Genuss ihr zuzuhören. Carmen Cornelia Haselwanter geht konsequent ALL-IN. Grossartigkeit in Persona!“

4 Minuten

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit.

So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander.

Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat vier Minuten Zeit, sein Publikum mit-zureißen und zu begeistern. Einen Vortrag zu kürzen, dass die wichtige Botschaft bei dem Publikum ankommt, ist die Königsklasse im professionellen Speaking.

Firmenbeschreibung:

Carmen Cornelia Haselwanter begleitet Menschen und Unternehmen beim Entdecken und Nutzen ihrer GROSSARTIGKEIT.

Diese kraftvolle Ressource zu erkennen und einzusetzen, ist ein Gewinn im Privatleben und beim Umsetzen der beruflichen Ziele.

Durch die Fokussierung auf dieses grossartige Potenzial, eröffnen sich neue Möglichkeiten und Optionen. Dabei setzt die Expertin für Potenzialentwicklung ihre entwickelte ALL-IN Strategie ein.

Menschen bei dem Erkennen ihrer grossartigen Ressourcen zu unterstützen, sodass sie ihre Berufung nachgehen können, ist für die gebürtige Österreicherin essenziell. Dazu meint sie: „Jeder Mensch bringt eine einzigartige Grossartigkeit mit sich, die genutzt enorm viel bewegen kann, wenn diese genutzt wird.“

Gerade in Unternehmen werden viele Potenziale nicht erkannt, sei dies bei ihren Mitarbeitern oder Dienstleistungen & Produkten. Die Business Trainerin leitete für 8 Jahre das Casino St. Moritz und bringt weitere 20 Jahre Management Erfahrungen in den Bereichen Tourismus, Design, Education und Entertainment mit.

Carmen Cornelia Haselwanter vermittelt ihr Fachwissen als Schriftstellerin, internationale Speakerin und in ihrem Podcast Whats next?. Zudem bietet sie 1:1 Begleitung, Gruppen Seminaren und Retreats an und unterstützt als Expertin für Potenzialentfaltung internationale Unternehmen.

