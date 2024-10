Große Bühne: Mentoren-Media-Verlag – Abschluss der FBM24

Ein emotionaler Abschluss – Geschichten von Freundschaft und Heilung am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse

Frankfurt, 20. Oktober 2024 – Am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse bringt der Mentoren Media Verlag noch einmal tiefgehende und berührende Erzählungen auf die Bühne. Die Besucher erwartet ein Programm, das die Themen Freundschaft, Heilung und persönliche Herausforderungen aufgreift, sowohl am RP-Podium (Rheinland-Pfalz) als auch am Verlagsstand (Halle 3.1, Stand F 108).

Veranstaltungen auf dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz)

11:00 Uhr: Podiumsgespräch mit Gerd Knebel Gerd Knebel, bekannt als Teil des Comedy-Duos Badesalz, zeigt in seinem neuen Roman „Freundschaft im Abseits“ eine andere Seite seines Schaffens. Das Werk erzählt die Geschichte von Tanja, einer Journalistin, und Bowling, einem ehemaligen Skinhead, die trotz ihrer Gegensätze gezwungen sind, ein Detektivbüro zu gründen. Knebel bringt in seinem Roman eine humorvolle, aber auch tiefgründige Auseinandersetzung mit Themen wie Vorurteilen und gesellschaftlichen Gegensätzen auf die Bühne. Im Gespräch wird er über die Entstehung des Buches und die Botschaften dahinter sprechen.

Veranstaltungen am Verlagsstand (Halle 3.1, Stand F 108)

15:30 Uhr: Interview mit Ines Wagner Ines Wagner wird am Verlagsstand ihr Buch „Kaputte Seelen verstehen und heilen“ vorstellen. In diesem Werk setzt sich Wagner mit den Folgen von Traumata auseinander und zeigt Wege auf, wie Menschen nach tiefen seelischen Verletzungen Heilung finden können. Das Buch bietet wertvolle Einblicke in therapeutische Ansätze und die Bedeutung von Verständnis und Mitgefühl bei der Heilung seelischer Wunden. Wagner wird im Interview ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse teilen, die sie zur Entstehung dieses Buches inspiriert haben.

16:00 Uhr: Signierstunde mit Ines Wagner Nach dem Interview haben die Besucher die Möglichkeit, Ines Wagner persönlich zu treffen und ihre Exemplare von „Kaputte Seelen verstehen und heilen“ signieren zu lassen. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, in den Dialog mit der Autorin zu treten und mehr über ihre Ansichten zur Heilung seelischer Verletzungen zu erfahren.

Am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse bietet der Mentoren Media Verlag ein bewegendes Programm, das die Themen Freundschaft, Heilung und menschliche Beziehungen in den Mittelpunkt stellt. Gerd Knebel und Ines Wagner werden die Besucher mit ihren tiefgründigen Erzählungen und persönlichen Einblicken begeistern und zum Nachdenken anregen.

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

