Grosse Damen Schuhe in den Größen 42 bis 46 bei schuhplus in Kaltenkirchen

Stylische Schuhe in großen Größen im Ohland-Park

schuhplus ist die richtige Anlaufstelle für alle Damen, die Schuhgröße 42 bis 46 tragen und nach modischen und zugleich hochwertigen Schuhen mit einem angenehmen Tragekomfort suchen. Das Versandhaus vertreibt grosse Damen Schuhe seit nunmehr 16 Jahren und ist in der Zwischenzeit zu Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen geworden. Neben dem gut sortierten Online Shop steht den Kundinnen ein stationäres Ladengeschäft in Kaltenkirchen im Ohland-Park zur Verfügung. Dort können sie ihre neuen Schuhe auf großer Fläche vor Ort selbst ausprobieren.

Grosse Damen Schuhe für ein stilvolles Leben auf großem Fuß

Die Damenschuhe bei schuhplus begeistern mit zeitgemäßen Designs in vielen verschiedenen Stilrichtungen. Zum Sortiment gehören beispielsweise jede Menge klassische und zeitlose Modelle. Es können aber auch rockige und extravagante Schuhe, sehr feminine High Heels und Ballerinas und natürlich zahlreiche funktionale Schuhe zum Wandern oder für Regenwetter bestellt werden. Darüber hinaus bietet schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park eine riesige Auswahl an verschiedenen Materialien und Farben.

Stylische Sommerschuhe in großen Größen im Ohland-Park

Grosse Damen Schuhe für den Sommer sollten herrlich luftig sein, einen angenehmen Tragekomfort bieten und natürlich dem Geschmack ihrer Trägerin entsprechen. Bei schuhplus im Ohland-Park gibt es ab Frühjahr jede Menge Sandalen und Sandaletten zu entdecken. Es stehen aber auch sportive Zehentrenner oder praktische Clogs zur Verfügung, sodass für jedes Einsatzgebiet das passende Paar vorhanden ist.

Grosse Damen Schuhe für echte Sportskanonen

Damen, die nach dem passenden Schuhwerk für das Fitnessstudio oder zum Laufen suchen, werden bei schuhplus in Kaltenkirchen ebenfalls fündig. Die Sportschuhe sind mit speziell gedämpften Sohlen und mit atmungsaktiven Materialien ausgestattet. Darüber hinaus zeigen sie sich in vielen unterschiedlichen Farben, sodass sie optimal an den eigenen Geschmack und an die Sportbekleidung angepasst werden können. Echte Outdoorabenteuerinnen können außerdem robuste Trekkingschuhe bestellen.

Zubehör und Pflegemittel für grosse Damen Schuhe

Wer auf großem Fuß lebt, braucht natürlich nicht nur grosse Damen Schuhe. Auch die Socken und die Einlegesohlen müssen eine bestimmte Größe haben. Deswegen gibt es die natürlich ebenfalls bei schuhplus zu kaufen. Auch hier können die Damen aus einem umfangreichen Angebot wählen. Abgerundet wird das Sortiment durch hochwertige Pflegemittel, Schuhformer und viele andere nützliche Produkte, die für grosse Damen Schuhe wie gemacht sind.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.