Große Frühjahrs-Sonderaktion – 30% auf Originalkunst (nur vom 16. – 20. April 2026)

Kunsthaus INSPIRE ART lädt zur beliebten Frühjahrsaktion ein: Beeindruckende Kunstwerke mit 30% Nachlass

Pressemitteilung

Frühjahrsaktion 2026: Galerie Inspire ART startet exklusive 30%-Aktion auf Originalkunstwerke

Datum: 18. April 2026

Die Galerie Inspire ART in Dresden lädt Kunstliebhaber zu einer besonderen Frühjahrsaktion ein: Vom 16. bis 20. April 2026 erhalten Sammler und Interessierte 30 % Nachlass auf ausgewählte Unikate und Originalkunstwerke – eine seltene Gelegenheit, hochwertige Kunst zu attraktiven Konditionen zu erwerben.

Unter dem Motto „Kunst neu entdecken – Raum für Neues schaffen“ öffnet die Galerie ihr Archiv und präsentiert eine kuratierte Auswahl beeindruckender Werke. Sowohl etablierte Künstler als auch spannende Newcomer sind Teil dieser exklusiven Aktion. Die Bandbreite reicht von moderner Malerei über ausdrucksstarke Kompositionen bis hin zu einzigartigen Einzelstücken für anspruchsvolle Sammler.

Die Aktion ist bewusst zeitlich limitiert und richtet sich an alle, die Kunst nicht nur betrachten, sondern erleben und besitzen möchten.

Zur Aktion (Kunstwerke mit 30% Nachlass): https://www.inspire-art.de/alle-werke/neuheiten/fruehjahrsaktion-2026/

Interessierte sind herzlich eingeladen, die Werke online oder direkt vor Ort in der Galerie in Dresden zu entdecken.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.inspire-art.de oder kontaktieren Sie die Galerie direkt.

Kontakt:

Galerie Inspire Art

kontakt@inspire-art.de

Tel.: +49 351 3393959

Dresden, Deutschland

Jetzt Kunst entdecken und 30% sparen!

Die Galerie Inspire ART in Dresden

Die Galerie Inspire ART steht seit über 20 Jahren für Leidenschaft, Qualität und ein feines Gespür für zeitgenössische Kunst. Ziel ist es, außergewöhnliche Werke zu präsentieren, die inspirieren, berühren und zum Dialog anregen.

Durch die Verbindung etablierter Positionen mit neuen künstlerischen Impulsen entsteht ein lebendiges und dynamisches Portfolio. Regelmäßige Ausstellungen und Vernissagen bieten Raum für Austausch zwischen Künstlern, Sammlern und Kunstinteressierten.

Neben der Präsentation in den eigenen Galerieräumen arbeitet Inspire ART auch mit externen Ausstellungsformaten und Partnern zusammen, um Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Besonderer Wert wird dabei auf ein hochwertiges Erlebnis gelegt – von der ersten Begegnung mit einem Werk bis hin zum Erwerb.

Firmenkontakt

Galerie Inspire Art

Thomas Stephan

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959



https://www.inspire-art.de

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Galerie Inspire Art

Ulrike Rendle

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959



https://www.inspire-art.de/

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