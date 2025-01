Große Neujahrs-Kampagne für Webseitenbetreiber

Kreativagentur Freudenschrei startet mit attraktiven Rabatten auf BannerExpress.de ins Jubiläumsjahr

Gera, 20.01.2025 – Die Kreativagentur Freudenschrei startet im Jahr 2025 eine groß angelegte Neujahrs-Rabatt-Kampagne, die Webseitenbetreibern und Online-Händlern einmalige Angebote für die Erstellung von Grafiken und Online-Werbemitteln bietet. Ab sofort bis zum 10. Februar 2025 können Kunden über den Onlineshop BannerExpress.de ( https://www.bannerexpress.de) von signifikanten Rabatten profitieren.

Besonders schnell entschlossene Kunden können in der Kalenderwoche 4 (20.01.2025 – 27.01.2025 – 10 Uhr) von einem beeindruckenden Rabatt von 50% profitieren. In der darauffolgenden Kalenderwoche sind es 25% (27.01.2025 – 03.02.2025 – 10 Uhr), und in der finalen Aktionswoche erhalten die Kunden noch 10% Rabatt auf sämtliche Artikel im BannerExpress.de Onlineshop (03.02.2025 – 10.02.2025). Der jeweilige Rabatt wird automatisch im Warenkorb hinterlegt, sodass die Abwicklung für Kunden besonders einfach und komfortabel ist.

„Diese Neujahrs-Kampagne ist eine hervorragende Gelegenheit für Webseitenbetreiber und E-Commerce-Händler, ihre Werbestrategien für das neue Jahr aufzufrischen und zu optimieren“, erklärt Steffen Keßler, Geschäftsführer der Kreativagentur Freudenschrei. „Mit unseren hochwertigen Grafiken und Werbemitteln möchten wir unseren Kunden helfen, ihre Online-Präsenz zu maximieren und klickstarke Ergebnisse zu erzielen.“

Die Kreativagentur Freudenschrei betreibt seit 2005 unter BannerExpress.de eine erfolgreiche Full-Service-Agentur im Bereich digitale Grafikgestaltung und Bannerdesign. Im Jahr 2025 feiert BannerExpress.de sein 20-jähriges Bestehen. Diese Rabattaktion ist eine der größten in der Firmengeschichte und zielt darauf ab, Kunden zu unterstützen, die erstmalig oder komplett neue, ansprechende Werbebanner benötigen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Steffen Keßler gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn per E-Mail unter pr@freudenschrei.ug.

Über Kreativagentur Freudenschrei

Die Kreativagentur Freudenschrei UG (haftungsbeschränkt) ist spezialisiert auf die Erstellung von klickstarken Online-Werbemitteln, wie Display- oder HTML5-Bannern sowie Social Ads. Mit über 20 Jahren Erfahrung bietet die Agentur maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen jeder Größe.

Die Kreativagentur Freudenschrei versteht sich als Full-Service-Agentur im Bereich digitale Grafikgestaltung und Bannerdesign.

Kontakt

Kreativagentur Freudenschrei UG (haftungsbeschränkt)

Steffen Keßler

Bornhohle 3

07551 Gera

+4936577306266



https://www.bannerexpress.de

