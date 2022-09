Große Online-Auktionen: Über 190 Lkw, Anhänger, Auflieger und Transporter unter dem Hammer

Insgesamt hunderte Angebote überwiegend aus Konkursmasse im Verkauf, dazu Ersatzteile und Werkstatt- und Büroeinrichtung / Auktionen enden zwischen dem 21. und 23. September

Zurzeit können Bauunternehmen bei drei Auktionen von Troostwijk, Europas größtem Business-to-Business-Auktionshaus, auf hunderte Lose rund um Transport, Werkstatt und Büro mitbieten. Versteigert werden unter anderem über 35 Lkw, über 60 Zugmaschinen, rund 60 Auflieger und über ein Dutzend Lkw-Anhänger. Dazu kommen über 20 Lieferwagen und Transporter, mehrere Pkw und Pkw-Anhänger sowie zahlreiche Ersatzteile sowie Einrichtungsgegenstände aus Werkstatt und Büro. Die Auktionen enden zwischen dem 21. und 23. September. Die versteigerten Güter befinden sich in Ilmitz bei Wien, in Wettingen bei Zürich sowie in Fontanello bei Parma. Bei den Auktionen in Österreich und Italien handelt es sich um Konkursmasse aus zwei Insolvenzen.

Interessierte können die Angebote in Ilmitz am 20. September zwischen 10 und 16 Uhr besichtigen, die in Wettingen am 19. September zwischen 12 und 16 Uhr. In Italien ist eine Besichtigung auf Nachfrage möglich.

Aussagekräftige Bilder und Informationen zu den Auktionen und Objekten sind auf der Troostwijk-Website sowie über die Troostwijk-App für Android und iPhone unter den Auktionsnummern 42471, 42473 und 42696 zu finden.

Troostwijk Auctions ist Europas größtes Business-to-Business-Auktionshaus mit weltweiter Reichweite. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, den Wert ihrer Güter zu ermitteln und zu aktivieren. Troostwijk Auctions bietet rund 520.000 Lose pro Jahr für Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Metall, Bauwesen, Erdbau sowie Transport und Logistik. Für Käufer bieten sie somit eine große Auswahl an gewerblichen Gütern unterschiedlichster Branchen.

