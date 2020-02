Grosse Schuhe für Damen – das Angebot bei schuhplus

Grosse Schuhe ganz bequem online bestellen und nach Hause liefern lassen

schuhplus ist die richtige Adresse, um grosse Schuhe für Damen zu fairen Preisen zu kaufen. Das Versandhaus hat sich ganz auf den Verkauf von Schuhen in Übergröße spezialisiert und mit seinem umfangreichen Angebot mittlerweile ganz Europa erobert. Im Webshop stehen grosse Schuhe für Damen in den Größen 42 bis 46 in verschiedenen Stilrichtungen und Farben zur Verfügung. Erhältlich sind Modelle von vielen bekannten Marken, die sich durch eine erstklassige Qualität, einen hohen Tragekomfort und zeitgemäße Designs auszeichnen. Somit gehört Frust beim Schuhe kaufen der Vergangenheit an!

Grosse Schuhe ganz bequem online bestellen und nach Hause liefern lassen

schuhplus möchte seinen Kundinnen nicht nur hochwertige Schuhe, sondern auch einen erstklassigen Service bieten. Deswegen achtete das Unternehmen auf einen rasend schnellen Versand. Um diesen zu gewährleisten, verlassen die Schuhe noch am selben Tag das Lager und erreichen die Wunschadresse innerhalb von ein bis zwei Werktage. Bei Fragen zu den Produkten oder zum Bestellvorgang steht das Service-Team den Kundinnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Alternativ zur Online-Bestellung gibt es auch die Möglichkeit in einem der drei stationären Ladengeschäften von schuhplus vorbeizuschauen.

Grosse Schuhe Damen in allen Variationen

schuhplus zeichnet sich vor allem durch eine riesige Auswahl aus, was es zu Europas größtem Versandhändler für Schuhe in Übergrößen macht. Im Webshop stehen Schuhe aus verschiedenen Materialien zur Verfügung. Beispielsweise gibt es hochwertige Lederschuhe zu entdecken. Das Naturmaterial ist besonders langlebig, passt sich an den Fuß der Trägerin an und begeistert mit einer zeitlosen Optik. Wer ein wenig auf sein Budget achten muss, kann aber auch grosse Schuhe für Damen aus Kunstleder oder aus einem hochwertigen Textil-Oberstoff bestellen. Für ausgefallene Looks bieten sich hingegen Schuhe mit Lackoberfläche oder aus glänzendem Nylon an. Zudem unterscheiden sich die Damenschuhe bei schuhplus natürlich auch durch ihre Farbgebungen und Muster und ihre Verschlusssarten. Vom klassischen Schnürschuh über den modischen Slipper zum Hineinschlüpfen bis ihn zu Stiefeletten mit Reißverschluss an der Seite ist alles dabei. So finden auch Frauen mit großen Füßen ein Paar, das perfekt zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt.

Passendes Zubehör für grosse Schuhe für Damen

Frauen, die große Füße haben, brauchen natürlich nicht nur Schuhe in Übergrößen, sondern auch große Socken. Die sind ebenfalls bei schuhplus erhältlich. Außerdem gibt es jede Menge Einlegesohlen in den Größen 42 bis 46 zu entdecken. Abgerundet wird das Angebot durch eine Reihe von Pflegemitteln, Schuhformern und anderen Hilfsmitteln für die Pflege und den Erhalt der Schuhe. Auch Gutscheine für Freundinnen können bei schuhplus erworben werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.