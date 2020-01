Große Schuhe für Damen vom Spezialisten schuhplus

Einkaufen vor Ort in drei schuhplus Fachgeschäften

Wer im wahrsten Sinne des Wortes auf „großem Fuß“ lebt, tut sich manchmal ziemlich schwer, beim Shoppingbummel in der City wirklich schicke Schuhe in Übergröße zu finden. Die Auswahl ist oft enttäuschend gering und das vorhandene spärliche Angebot in vielen Fällen nicht gerade aktuell. Teilweise müssen sich fashionbegeisterte Damen sogar mit regelrechten „Ladenhütern“ zufriedengeben. Kein Wunder, die Nachfrage nach großen Damenschuhen ist gerade in kleineren Städten eher niedrig, so dass die Ware sehr lange im Lager verbleibt. Viele Einzelhändler verzichten zudem darauf, größere Mengen zu ordern, da sie fürchten, auf ihrer Ware „sitzen zu bleiben“. Dass es trotzdem problemlos möglich ist, tolle große Schuhe für Damen zu finden, ist Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen zu verdanken.

Von romantischen Ballerinas bis zu robusten Trekkingschuhen

Die riesige Produktpalette bei schuhplus richtet sich an alle Damen mit einer Schuhgröße von 42 bis 46. Zum Sortiment gehören quasi alle bekannten Schuharten: charmante Pumps, sportliche Sneakers, bequeme Slippers, aber auch warme Stiefel und sexy High Heels. Selbst Badeschuhe, Gummistiefel und kuschelige Hausschuhe zählen zur umfangreichen Produktpalette bei schuhplus. Wer Damenschuhe in Übergrößen benötigt und dabei Wert auf Auswahl und Qualität legt, ist bei diesem Anbieter also genau richtig. Die zahllosen Kundinnen sind jedenfalls begeistert. Das zeigen unter anderen gleich fünf Sterne auf der Bewertungsplattform „Trustami“. Das Stöbern im Onlineshop macht auch tatsächlich viel Freude, denn alle großen Schuhe für Damen werden ausführlich beschrieben und umfangreich bebildert vorgestellt. Zahlreiche praktische Filter- und Suchoptionen sorgen dafür, dass die modeorientierte Frau ohne Zeitverschwendung und mit wenigen Klicks genau zu den Schuhen gelangt, die sie sich wünscht. Ebenfalls interessant ist, dass zum Sortiment nahezu alle bekannten und renommierten Marken gehören. Da dürfte es nicht schwerfallen, die passenden Schuhe der persönlichen Lieblingsmarke zu finden!

Wer lieber „offline“ einkauft, kann natürlich auch direkt in den drei schuhplus Fachgeschäften vorbeischauen. Mit einer Fläche von 1100 Quadratmetern befindet sich das größte Ladenlokal am Firmenhauptsitz in Dörverden (Landkreis Verden), zwei weitere Fachgeschäfte laden in Kaltenkirchen im Ohland-Park sowie im Saterland im Landkreis Cloppenburg zum Bummeln und Shoppen ein. Eine ausführliche Beratung ist in allen drei Geschäften natürlich selbstverständlich. Hier können sich die Kundinnen selbst ein Bild von der riesigen Auswahl und der Markenqualität machen. Viele behalten ihre neuen Schuhe in Übergröße sogar gleich an.

Doch egal, ob im Onlineshop oder vor Ort, wenn es um große Schuhe für Damen geht, ist schuhplus in jedem Fall die richtige Anlaufstelle.

