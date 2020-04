Große Schuhe von schuhplus: modisch, sportlich und schick

Die ganze Welt der Schuhe in großen Größen

Das Versandhaus schuhplus – Schuhe in Übergrößen hat sich explizit auf große Schuhe spezialisiert und kann eine riesige Auswahl vorweisen. Ob elegant oder sportlich, schicke Pumps oder warme Stiefel: hier kommen all jene Damen und Herren auf ihre Kosten, die sich bisher mit ungeliebten “Notlösungen” oder Ladenhütern begnügen mussten.

Bei den Damen reicht die Größenpalette von 42 bis 46. Im Portfolio sind alle Schuharten reichhaltig vertreten: zauberhafte Sandalen und Ballerinas, praktische Halbschuhe und Mokassins, elegante Stiefeletten und High Heels, aber auch robuste Gummistiefel und Clogs. Nicht weniger umfangreich ist das Angebot für die Herren. Hier reicht die Spannweite in puncto Größen von 46 bis 54. Auf den anspruchsvollen Mann warten unter anderem feine Business-Schuhe und Slippers, lässige Sneakers und Sportschuhe, funktionelle Trekking- und Outdoorschuhe sowie sommerliche Sandalen und Zehentrenner. Alle Modelle lassen sich den aktuellen Kollektionen führender Marken und Labels zuordnen. So sind bei schuhplus beispielsweise große Schuhe von Gabor, Kappa, Romika, Puma, Vans und Rieker zu bekommen. Und auch Hersteller wie Adidas, Lacoste und Skechers gehören zum Sortiment. Mehr Markenvielfalt ist also quasi kaum möglich.

Online oder persönlich vor Ort shoppen

Selbstverständlich ist es bei schuhplus problemlos möglich, große Schuhe online zu bestellen. Nach wenigen Tagen bekommt der Kunde die bestellte Ware bequem nach Hause geliefert. Wer sich jedoch lieber persönlich sein Wunschmodell aussuchen möchte, kann dies auch tun. Drei hervorragend sortierte Fachgeschäfte laden bald wieder zum grenzenlosen Shoppingvergnügen ein. Ein Geschäft befindet sich direkt am Firmenhauptsitz in Dörverden im Landkreis Verden: Hier können Schuhliebhaber(innen) auf 1100 Quadratmetern nach Herzenslust stöbern, anprobieren und einkaufen. Ein weiteres Fachgeschäft lädt in Kaltenkirchen im Ohland-Park zum Shoppingbummel ein. Das dritte Ladenlokal befindet sich im Saterland im Landkreis Cloppenburg. Wer Wert auf eine kompetente und fachkundige Beratung legt, kann sich in den schuhplus Fachgeschäften auf einen sehr zuvorkommenden Kundenservice freuen. Doch auch beim Onlinekauf muss niemand auf eine freundliche Beratung verzichten, denn es gibt selbstverständlich eine Service-Hotline. Wirklich schöne Schuhe in Übergröße zu finden, ist also mittlerweile gar kein Problem mehr.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

