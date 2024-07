Große Treuepunkte-Aktion für Fans von AXEL Weidemilch

Ab Juli: Für jeden vollständigen Sammelpass winkt eine Prämie mit dem beliebten Maskottchen

Neu-Ulm, 02. Juli 2024 – Im vergangenen Jahr haben die Milchwerke Schwaben die aus den 80er Jahren bekannte Kultmarke AXEL neu aufgelegt und eine neue Produktlinie mit regionaler Weidemilch auf den Markt gebracht. Vom 08. Juli bis 30. September 2024 steht die beliebte Figur erstmals im Mittelpunkt einer Treuepunkte-Aktion für AXEL frische Weidemilch 3,8 %. Bei der Aktion im baden-württembergischen Lebensmitteleinzelhandel können sich die Teilnehmer auf attraktive Prämien mit dem AXEL-Maskottchen freuen.

Kultiger Sammelspaß

Für den Aktionszeitraum wurde für die Verpackung von AXEL frische Weidemilch 3,8 % ein spezielles Design entwickelt, das die Teilnahme erklärt und die Prämien beschreibt. Die Mechanik der Aktion ist bewusst einfach gehalten: Wer mitmachen will, kauft zehn Packungen AXEL frische Weidemilch 3,8 %, schneidet die Treuepunkte auf der Verpackung aus und klebt sie in den Sammelpass. Dann nur die Wunschprämie ankreuzen und an die Milchwerke Schwaben einsenden. Jeder Teilnehmer erhält garantiert seine gewünschte Prämie. Teilnahmeschluss ist der 30. September 2024.

Prämien für echte AXEL-Fans

Weitere Informationen sowie den Sammelpass als Download gibt es auf der eigens entwickelten Landingpage www.milchwerkeschwaben.de/treueaktion Für jeden vollständig ausgefüllten Sammelpass winkt eine der drei Prämien. Zur Auswahl stehen ein großes Strandtuch, eine hochwertige Trinkflasche mit praktischem Verschluss oder ein Lunchpot der Marke MEPAL. Alles liebevoll mit einer Illustration des sympathischen Maskottchens gestaltet – ein Muss für Fans der Kultmarke. Die Teilnehmer erhalten ihre Preise per Post.

Kampagne im Hauptabsatzgebiet

Zur medialen Unterstützung schalten die Milchwerke Schwaben während des Aktionszeitraums in Baden-Württemberg, dem Hauptabsatzgebiet von AXEL Weidemilch, durchgehend Radiowerbung bei den regionalen Hörfunksendern Radio 7, SWR1 und Donau 3 FM. Flankiert wird diese Maßnahme durch Fernsehspots auf dem Sender Regio TV. Zusätzlich werden im Rahmen einer Social Media-Kampagne auf Facebook, Instagram und LinkedIn Anzeigen geschaltet, die zielgruppengerichtet ausgesteuert sind und speziell auf Einkaufsstätten in der Nähe hinweisen, in denen die Treuepunkte-Aktion stattfindet.

Die Milchwerke Schwaben eG ist eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von 1.308 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft verarbeitete im Jahr 2023 mit ihren 238 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 464,8 Millionen Kilogramm Milch und erwirtschaftete einen Umsatz von 329 Millionen Euro. Das Produktportfolio umfasst neben Natur- und Fruchtjoghurt auch Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die regionale Milch von Landwirten aus Bayern und Baden-Württemberg verwendet. Die Produkte sind unter den Marken „Weideglück“ und „Weideglück-Bio“ bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden weltweit in 70 Länder exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück sind in 100 Prozent recycelbaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Die Milchwerke Schwaben sind nationaler Marktführer bei Milchprodukten im 800- und 1.000-Gramm-Becher.

Weitere Informationen: www.milchwerkeschwaben.de

