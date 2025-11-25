Großer Erfolg der Bosch PRO Tour bei Mobau Wirtz & Classen in Kempen

Baustoffhändler überzeugt Kundinnen und Kunden mit starken Rabatten

Am 19. November 2025 fand bei Mobau Wirtz & Classen in Kempen erstmalig die Bosch PRO Tour statt – ein voller Erfolg für den Baustoffhändler. Von 10 bis 17 Uhr drehte sich am neuen Standort von Mobau Wirtz & Classen alles um neueste Profi-Technik von Bosch, spannende Live-Produktvorführungen und exklusive Angebote.

Etwa 400 Kundinnen und Kunden profitierten am Aktionstag zum Beispiel von 30 Euro Rabatt auf das gesamte Maschinensortiment und 50 Prozent Rabatt auf Zubehör. Carlo Classen, Mitglied der Geschäftsleitung, berichtet von der hohen Kundenresonanz: „Es wurde neben einigen getätigten Bestellungen auch der gesamte Bosch-Bestand am Standort Kempen verkauft – sowohl Maschinen als auch Zubehör.“

Abwechslungsreiche Angebote am Aktionstag

Bosch soweit das Auge reichte: Neben dem großen Lagerbestand beim Baustoffhändler vor Ort, fanden Kundinnen und Kunden außerdem den berühmten Bosch-Truck vor. Fahrbarer Untersatz und Produktausstellung zugleich, lud der modern ausgebaute LKW-Anhänger zum Verweilen und zum fachlichen Austausch mit Bosch-Fachleuten und Echten Experten von Mobau Wirtz & Classen ein.

Wer Maschinen sofort testen wollte, war in Kempen besonders gut aufgehoben – denn an mehreren Stationen standen verschiedene Geräte bereit, begleitet von entsprechendem Fachpersonal, das neugierige Handwerkerinnen und Handwerker ausführlich beriet und beim Testen begleitete.

Für das leibliche Wohl war natürlich ebenfalls gesorgt: Ein Foodtruck hielt jederzeit Snacks und Getränke bereit und trug zu guten Gesprächen in entspannter Atmosphäre bei.

Profi- und Privatkunden begeistert

Trotz des kalten Wetters war der Andrang groß und die Besucherinnen und Besucher sowie Fachpersonal von Bosch und Mobau Wirtz & Classen waren hochmotiviert. Nicht nur Profikunden waren zugegen, sondern auch überdurchschnittlich viele Privatkunden mit großem Interesse an den Aktionen und Rabatten.

„Die Bosch-Fachleute waren positiv überrascht vom Tatendrang unserer Kundinnen und Kunden, dem Interesse an den Produkten und der tollen Organisation am Aktionstag“, sagt Carlo Classen. Er ergänzt: „Auch wir von Mobau Wirtz und Classen sind mit unserer ersten Bosch PRO Tour sehr zufrieden. Unsere Erwartungen wurden in jeder Hinsicht übertroffen.“

Über Mobau Wirtz & Classen

Die Unternehmensgruppe Mobau Wirtz und Classen ist seit ihrer Gründung im Jahr 1996 führender Baustoffhändler mit 22 Standorten im Kreis Heinsberg sowie der Region Mittlerer Niederrhein. Das familiengeführte mittelständische Unternehmen bietet sämtliche Baustoffe für Projekte professioneller Handwerker und privater Bauherren – vom Keller bis zum Dach.

Kontakt

Mobau Wirtz & Classen

Louisa Röseler-Classen

Am Weidenhof 10

52525 Heinsberg

+49 2452 963 540



https://www.mobau-wirtz-classen.de/bosch-pro-tour-mobau-kempen

