Großer Erfolg für den Zukunftstag in Eberswalde

Gesundheitsberufe hautnah erlebt

Eberswalde, 4. April 2025 – Mit großem Interesse und reger Beteiligung fand am 3. April 2025 der Zukunftstag auf dem Campus Eberswalde statt. Rund 60 Schülerinnen und Schüler aus Eberswalde nutzten die Gelegenheit, sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Gesundheitswesen zu informieren – und das nicht nur theoretisch, sondern vor allem ganz praktisch.

Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. und die Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde organisierten gemeinsam mit der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) einen erlebnisreichen Tag voller praxisnaher Einblicke. In interaktiven Workshops konnten die Teilnehmenden erste eigene Erfahrungen in folgenden Gesundheitsfachberufen sammeln:

-Pflegefachfrau/Pflegefachmann

-Ergotherapeut:in

-Logopäde:in

-Physiotherapeut:in

-Notfallsanitäter:in

-Medizinische:r Technologe:in für Radiologie

-Operationstechnische:r Assitent:in

-Anäthesietechnische:r Assistent:in

-Bachelor-Studiengänge Pflege und Hebamme

Die praktischen Stationen wurden von Auszubildenden und Studierenden aus den entsprechenden Ausbildungen mit der Unterstützung erfahrener Lehrkräfte betreut. Es wurde nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch individuelle Fragen der Teilnehmenden wurden in persönlichen Gesprächen ausführlich beantwortet. Ergänzt wurde das Programm durch ein Wissensquiz sowie eine Feedbackrunde, die für zusätzlichen Austausch sorgten.

„Es war toll zu sehen, mit wie viel Neugier und Engagement die Jugendlichen an die verschiedenen Aufgaben herangegangen sind. Der Zukunftstag hat erneut gezeigt, wie wichtig es ist, Berufsorientierung greifbar und erlebbar zu machen“, so das Fazit der Leiterin der Pflegeschule Eberswalde Wilma Möhring.

Der Erfolg des Tages unterstreicht die Relevanz solcher Angebote für die berufliche Orientierung und die Nachwuchsgewinnung im Gesundheitssektor.

Kontakt für Rückfragen und weitere Informationen:

Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 030 – 94 03 06 72

E-Mail: marketing@gesundheit-akademie.de

Website: https://www.gesundheit-akademie.de

Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den vier Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Bad Saarow, Campus Eberswalde und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die drei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien, das Institut für soziales Lehren und Lernen sowie das Institut für Simulation, Training und Transfer.

