Großes Kino: Menschen und Geschichten unter freiem Himmel zusammenbringen

Open Air Kinos in Deutschland sind in die Saison 2025 gestartet

BERLIN. Kino unter freiem Himmel – das begeistert auch in diesem Jahr wieder 1,5 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Deutschland. Im Kinosommer 2025 laden zahlreiche Kinos zu unvergesslichen Filmerlebnissen unter freiem Himmel ein – und das im Übrigen schon seit Mai, als beispielsweise das „naturstrom-openairkino“ in Köln in die Saison gestartet ist. Federführend in Sachen Förderung, Sichtbarkeit und Ausbau dieser besonderen Kinoform ist der 2019 gegründete Bundesverband der Open Air Kinos in Deutschland. Die Mitglieder verwandeln mit 32 Leinwänden weit über 50 besondere Plätze bundesweit in Deutschlands größte und vielfältigste Kinosäle und beleben bis weit in den September die Kultur- und Kinolandschaft. Im vergangenen Jahr kamen rund 500.000 Besucherinnen und Besucher zu den Veranstaltungen der Mitglieder unter freiem Himmel. Auch der Verband selbst schreibt Erfolgsgeschichte; er setzt seinen Wachstumskurs fort und kann zahlreiche neue Mitglieder in diesem Jahr begrüßen. Der Aktionstag „Ein Land sieht einen Film“ am 1. und 2. August, die Kinotour mit Schauspielerin Leonie Benesch zum Film „Heldin“ und die Rückkehr von „Harry Potter“ auf die große Kinoleinwand sind einige der Programmpunkte, die der Verband im Sommer 2025 standortübergreifend organisiert und koordiniert.

Neue Mitglieder aufgenommen

Der Bundesverband setzt seinen Wachstumskurs fort und begrüßt weitere Mitglieder. Neu dazugekommen sind das Kinoliebe Summer Festival in München, das Festungsflimmern Würzburg, das Open Air Kino Regensburg, das Sommerkino Offenburg, die Filmnächte auf dem Urteilsplatz Lahr sowie die Filmnächte Chemnitz in der Kulturhauptstadt Europas 2025. Auch die Drive In Autokinobetriebs GmbH mit den Standorten München Aschheim, Frankfurt Gravenbruch, Stuttgart Kornwestheim, dem ältesten Autokino in Europa, und Essen ist jüngst dem Verband beigetreten. „Wir freuen uns als Verband über die willkommene Erweiterung und Ergänzung unseres Netzwerks, die wir jetzt auch mit vier großen Autokinos haben“, so Matthias Pfitzner, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes. „Uns einen der Open Air-Charakter und gemeinsame Ziele für die Zukunft des Kinos“, so Pfitzner weiter. Mit den neuen Mitgliedern ist der Leinwandbestand auf 32 gewachsen. Insgesamt sind es weit über 50 Standorte, an denen die Verbandsmitglieder zum cineastischen Genuss unter freiem Himmel einladen. Zu den Mitgliedern des Verbandes zählen u.a. das Open Air Kino am Münchner Königsplatz und die Filmnächte am Dresdner Elbufer.

Die Open Air-Kinos machen Deutschland „Wunderschöner“

Nach der erfolgreichen Premiere des Aktionstages „Ein Land sieht einen Film“ in 2024 mit „Barbie“ setzt der Verband auch in diesem Sommer auf die Idee und bringt mit „Wunderschöner“ von Karoline Herfurth einen der erfolgreichsten deutschen Filme dieses Kinojahres wieder auf die große Leinwand. „In Zusammenarbeit mit der Warner Bros. Entertainment GmbH stärken wir mit Karoline Herfurths Erfolgsgeschichte nachhaltig die Sichtbarkeit und Identität des Open Air Kinos als eigenständige Kinoform“, betont Michael Claus, geschäftsführender Vorstand und Verantwortlicher für den Aktionstag beim Bundesverband der Open Air Kinos. Am 1. und 2. August wird „Wunderschöner“ in zahlreichen Open Air Kinos in Deutschland laufen, gemeinschaftlichen Kinoerlebnisse schaffen und auch die Zusammenarbeit der Kinobetreibenden fördern. Weitere Informationen und eine Liste der teilnehmenden Kinos zu „Ein Land sieht einen Film“ gibt es online unter www.kinosommer-deutschland.de Ausdrücklich zur Teilnahme am Aktionstag aufgerufen sind auch die Betreibenden der stationären Kinos: „Anmelden, Film ins Programm nehmen und vorführen – und unterstützen, dass Deutschland am 1. und 2. August an über 30 Kino-Standorten mit über 25.000 Besucher und Besucherinnen „Wunderschöner“ wird“, ergänzt Claus.

Hogwarts unter freiem Himmel

Kinogeschichte geschrieben haben seit 2001 die „Harry Potter“-Verfilmungen. In Zusammenarbeit mit Warner Bros. bringen die Open Air Kinos in Dresden, Cottbus, Leipzig und München sowie die Autokinos an vier Standorten die magische Geschichte um den Zauberschüler und die Welt von Hogwarts wieder auf die große Leinwand – im „Sternenhimmel“-Saal der Open Air Kinos ganz sicher ein einmaliges Erlebnis. Am Samstag, 12. Juli läuft „Harry Potter und der Feuerkelch“ im Kinoliebe Summer Festival in München. Am Freitag, 18. Juli wird der erste Teil „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im Rahmen der Filmnächte Scheibenholz in Leipzig gezeigt. Dieser Film läuft auch am 10. August in den Drive In Autokinos München-Aschheim, Frankfurt-Gravenbruch, Stuttgart-Kornwestheim und Essen sowie am 16. August bei den Filmnächten Cottbus. Gleich zwei Filme des berühmten Zauberschülers, nämlich „Harry Potter und der Stein der Weisen“ und „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“, sind am Sonntag, 20. Juli bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden zu sehen.

„Heldin“ – erste Open Air-Tour vom Kinosommer Deutschland

Ein weiteres Highlight ist die erste Open Air-Tour vom Kinosommer Deutschland zum Film „Heldin“ in Zusammenarbeit mit TOBIS. „Heldin“ erzählt vom Pflegeteam einer chirurgischen Abteilung, die aufgrund von Personalmangel unterbesetzt ist. Auch Floria, gespielt von der zweifachen Filmpreisgewinnerin Leonie Benesch, arbeitet hier als Pflegekraft und kommt in einer Spätschicht an ihre Grenzen – bis ihr ein folgenschwerer Fehler unterläuft. Initiiert vom TOBIS Filmverleih und dem Bundesverband der Open Air Kinos, wird „Heldin“ in Anwesenheit der Hauptdarstellerin Leonie Benesch in sieben Open Air Kinos Station machen, die Verbandsmitglied sind: Am 24. Juli in Berlin im Freiluftkino Friedrichshain, am 27. Juli bei „Kino, Mond und Sterne“ in München und am 28. Juli bei den OPEN AIR Kino-Nächten am Schloss Gottesaue in Karlsruhe. In Dresden gastiert „Heldin“ am 29. Juli bei den Filmnächten am Elbufer, am 30. Juli in Leipzig bei den Filmnächten Scheibenholz. Die Filmnächte Chemnitz freuen sich am 31. Juli auf die Aufführung des Films, das Schanzenkino Open Air zeigt „Heldin“ am 1. August.

Der Bundesverband der Open Air Kinos e.V. wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Er ist die Interessenvertretung der Kinoform Open Air Kino und seiner Betreiberinnen und Betreiber. Die Verbandsmitglieder verwandeln mit 32 Leinwänden weit über 50 besondere Plätze bundesweit in Deutschlands größte und vielfältigste Kinosäle und beleben bis weit in den September die Kultur- und Kinolandschaft. Die Ziele des Verbandes sind u.a. die Förderung des Bewusstseins für Open Air Kino als gleichwertige und eigenständige Kinoform, die Open Air Kino-Landschaft und ihre Potentiale sichtbar zu machen und über gemeinsame Aktivitäten und nationale Vermarktung zu stärken sowie ihre Reichweite zu vergrößern. Die Steigerung von Open Air-Leinwänden und Besucherzahlen möchte der Verband aktiv fördern. Maßnahmen sind z.B. die nationale Kampagne „Ein Land sieht einen Film“ mit dem Film „Wunderschöner“ in diesem Jahr sowie Besuche von Filmschaffenden „open air“ im Kinosommer Deutschland 2025. „Kinosommer Deutschland“ ist die Dach- und Kommunikationsmarke für Kampagnen und Aktionen des Bundesverbandes. Weitere Infos gibt es unter www.bundesverband-openairkino.de

