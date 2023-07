Großes Streaming zum kleinen Preis – Cambridge Audio bietet den Netzwerkplayer AXN10 befristet zum Preis des MXN10 an

Der kompakte MXN10 war ein derart großer Erfolg für Cambridge Audio, dass er aktuell weltweit ausverkauft ist. Um Einsteigern in die Streaming-Welt dennoch ein attraktives Angebot zu machen, senkt Cambridge Audio befristet den Preis für das Modell AXN10: der Vollformat-Streamer wird bis zum 31. August 2023 zum Preis des kompakten MXN10 verkauft. So kann die Freude am günstigen Streaming weitergehen!

London, 10. Juli 2023 – Der vielfältige Netzwerkplayer MXN10 von Cambridge Audio hat eine Welle der Begeisterung für Musikstreaming zum kleinen Preis losgetreten. Leider war die Begeisterung so groß, dass das kompakte Multitalent zurzeit restlos ausverkauft ist. Cambridge Audio bietet deshalb den AXN10 vorübergehend zum Sonderpreis an: Für 499 Euro gibt es das Modell im größeren Gehäuse bis zum 31. August 2023 zum Preis des kompakten MXN10.

Unerreichte Flexibilität bleibt erhalten

An den vielfältigen Konnektivitätsoptionen der Cambridge Audio Streamer ändert sich nichts: der AXN10 unterstützt mit der hauseigenen Plattform StreamMagic Dienste wie Spotify, Qobuz, Deezer und Tidal. Dank Kompatibilität zu allen wichtigen Universalprotokollen wie Apple Airplay 2, Google Chromecast, Bluetooth 5.0, UPnP und roon ready ist die Auswahl an Zuspielmöglichkeiten praktisch grenzenlos.

Die hauseigene App verbindet die komfortable Bedienung aller gewünschten digitalen Quellen inklusive Internetradios und dem Abspielen lokaler Daten von USB-Datenträgern oder aus dem hauseigenen Netzwerk.

Streaming im klassischen Gehäuseformat

Mit 43 Zentimetern Gehäusebreite und einer Aluminiumfront in mattem „Lunar Grey“ ist der AXN10 optisch der AX-Serie angepasst. Aufgrund seines unauffälligen Aussehens und der variablen Anschlussmöglichkeiten mit digitalen wie analogen Ausgängen kann er aber auch in jede andere HiFi-Anlage integriert werden.

Preise, Zeitraum und Verfügbarkeit

Der Cambridge Audio AXN10 Netzwerkstreamer ist ab sofort zum Sonderpreis von 499,00 Euro (statt 599,00 Euro) erhältlich. Das Angebot gilt zeitlich befristet bis zum 31. August 2023, solange der Vorrat reicht und der MXN10 nicht lieferbar ist.

Cambridge Audio AXN10 (bis 31.08.2023):

499,00 Euro

Bildmaterial

Aufmacherbild:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/Cambridge_AXN10Aufmacher.jpg

Bilderpaket AXN10:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/Bilderpaket_CambridgeAudio_AXN10.zip

