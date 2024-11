Großes Weihnachtsgewinnspiel der WWW

Gewinnspiel vom 1. bis 24. Dezember / In wöchentlichen Ziehungen attraktive Preise gewinnen / In der Hauptziehung Gutscheine im Wert von bis zu 500 Euro gewinnen

Weilburg, im Dezember 2024. Vom 1. bis zum 24. Dezember findet auch in diesem Jahr wieder das große Weihnachtsgewinnspiel der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) statt. im Lostopf der Hauptziehung befinden sich Gutscheine der WWW im Wert von bis zu 500 Euro. „In wöchentlichen Ziehungen haben alle Teilnehmer außerdem die Chance auf weitere spannende Gewinne aus unserem Adventskalender“, fügt Wolfgang Eck, Vorsitzender der WWW, hinzu.

Auch in diesem Jahr haben alle Kunden der Mitgliedsunternehmen der WWW die Möglichkeit, am diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel teilzunehmen. Die Teilnahmekarten liegen in allen Geschäften aus und können dort ausgefüllt abgegeben werden. In wöchentlichen Ziehungen können Gewinne aus dem Adventskalender gewonnen werden. Die Gewinne wurden von WWW-Mitgliedern gestiftet. In der Hauptverlosung, die im Januar stattfinden wird, können WWW-Gutscheine im Wert von bis zu 500 Euro gewonnen werden.

In den wöchentlichen Ziehungen können Sie Preise der folgenden Mitgliedsunternehmen gewinnen:

– Kleiner Lorbass

– Hotel Lahnschleife

– Deine Kfz-Diagnose

– Interliving Zeller

– Weltladen EINS und ZWEI

– HERMKO

– Amts-Apotheke zum Engel

– Residenz-Buchhandlung

– Restaurant Aroma

– Horne – Mode, die Spaß macht

– Wirtschafts-Werbung Weilburg

– OBI

In der Hauptverlosung befinden sich im Lostopf:

1. Preis: 500 Euro-Gutschein der WWW

2. Preis: 250 Euro-Gutschein der WWW

3. Preis: 100 Euro-Gutschein der WWW

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit rund 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Weilburg an der Lahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

